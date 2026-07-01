الدنماركي كريستنسن يمدد عقده مع برشلونة عامين

مدد برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عقد مدافعه الدنماركي آندرياس كريستنسن عامين حتى يونيو (حزيران) 2028، وفق ما أعلن الأربعاء.
وانتهى الثلاثاء العقد السابق لقلب الدفاع البالغ 30 عاماً، لكن برشلونة قرر الإبقاء عليه رغم الإصابات الكثيرة التي عانى منها خلال فترته مع العملاق الكاتالوني.
ووفقاً لتقارير صحافية إسبانية، فقد وافق المدافع على خفض كبير في راتبه من أجل البقاء في صفوف بطل «لا ليغا» الذي قال في بيان: «توصل نادي برشلونة وآندرياس كريستنسن إلى اتفاق لتمديد عقد المدافع الدنماركي، ليبقى في صفوف النادي حتى 30 يونيو 2028».
ولعب الدولي الدنماركي دوراً مهماً في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني في موسمه الأول مع الفريق عام 2022، بعد انتقاله إليه من تشيلسي الإنجليزي.
وخاض كريستنسن 98 مباراة مع برشلونة، محققاً 3 ألقاب في الدوري الإسباني، إضافة إلى كأس إسبانيا مرة واحدة، والكأس السوبر الإسبانية مرتين.
كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الدرعية حسم اتفاقه مع اللاعب هتان باهبري، ليكون ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد إتمام التفاصيل التعاقدية كافة.
عبد الله الزهراني (جدة)
قدامى لاعبي ألمانيا يطالبون بردود سريعة بشأن مستقبل ناغلسمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290830-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
قدامى لاعبي ألمانيا يطالبون بردود سريعة بشأن مستقبل ناغلسمان
ماتس هوميلز (رويترز)
قال ماتس هوميلز، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم سابقاً، إن بإمكانه رؤية بيب غوارديولا مديراً فنياً للمنتخب الألماني، بدلاً من يوليان ناغلسمان، الذي يتعرض لضغط كبير بعد خروج المنتخب الألماني المبكر من المونديال.
وقال هوميلز، الذي يعمل محللاً في شبكة «ماجينتا تي في» الألمانية: «أعتقد أن غوارديولا ويورغن كلوب سيكونان مناسبين لأي مكان؛ أي فريق... أي منتخب».
وأضاف: «من وجهة نظري، هما أفضل مدربَين في العقد الماضي، بل وفي السنوات الـ17 أو الـ18 الماضية؛ في أي مكان بالعالم. ولهذا السبب؛ أستطيع أن أرى بسهولة أياً منهما يتولى الوظيفة».
وودع المنتخب الألماني، المتوج بكأس العالم 4 مرات، البطولة من دور الـ32 بعد خسارته أمام باراغواي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح يوم الاثنين الماضي، في نتيجة لم تكن أفضل كثيراً من خروجه من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022.
وأثار هذا الأداء نقاشاً واسعاً بشأن مستقبل المدرب يوليان ناغلسمان، الذي يرتبط بعقد مع المنتخب الألماني حتى عام 2028، وكان أكد عقب المباراة أنه لا ينوي الاستقالة، وأنه يرغب في مواصلة مهمته إذا حصل على ثقة «الاتحاد الألماني لكرة القدم».
وازدادت المطالب بتعيين يورغن كلوب مدرباً للمنتخب، ولم يُخفِ ماتس هوميلز أن مدربه السابق في بوروسيا دورتموند هو خياره المفضل أيضاً.
وقال هوميلز إن أسلوب كلوب التدريبي «لا يقوم على جعل الأمور سهلة للجميع، بل على أن يبذل كل لاعب أقصى ما لديه من أجل الفريق ونجاحه».
وأضاف هوميلز، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا المتوجة بكأس العالم عام 2014: «بإمكانه أن يوحد بلداً بأكمله خلفه مرة أخرى. إنه يملك كل المقومات اللازمة».
كما انضم القائد السابق للمنتخب الألماني فيليب لام إلى منتقدي ناغلسمان، مؤكداً أن أداء المدرب «يستوجب المراجعة والمساءلة».
وكتب لام، الذي قاد ألمانيا للتتويج بكأس العالم عام 2014، في مقال نشرته مجلة «كيكر» مساء الثلاثاء: «بالطبع يتحمل مدرب المنتخب الوطني مسؤولية الخروج من البطولة».
ودعا لام «الاتحاد الألماني لكرة القدم» إلى إجراء مراجعة سريعة وشاملة لأسباب الإخفاق في كأس العالم.
وقال: «من حقنا جميعاً أن نحصل على تحليل سريع وإجابات واضحة، وبعد ذلك يجب على (الاتحاد الألماني لكرة القدم) اتخاذ القرارات المناسبة، أياً كان الاتجاه الذي سيختاره».
وكان «الاتحاد الألماني لكرة القدم» أعلن أنه سيحسم مستقبل ناغلسمان بعد عودة المنتخب من منافسات كأس العالم.
مونديال 2026: رونالدو ومودريتش في مواجهة بين لاعبين يتحدان الأعوامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290828-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-2026-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
مونديال 2026: رونالدو ومودريتش في مواجهة بين لاعبين يتحدان الأعوام
كريستيانو رونالدو (رويترز)
سيصنع كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش التاريخ عندما يلتقي لاعبا ميدان يتجاوز عمرهما الـ40 عاماً لأول مرة في كأس العالم، وذلك في مواجهة البرتغال وكرواتيا الجمعة ضمن دور الـ32 لنهائيات أميركا الشمالية.
لكن كلا النجمين يواجهان تساؤلات حول ما إذا كان وضعهما بوصفهما بطلين قوميين أصبح عبئاً أكثر منه دعماً لطموحات بلديهما في الذهاب بعيداً في البطولة.
قبل هذه النسخة، كان الكاميروني روجيه ميلا اللاعب الميداني الوحيد الذي شارك في كأس العالم بعد بلوغه الأربعين.
وقد تحدى رونالدو ومودريتش اللذان أحرزا أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال ستة مواسم معاً في ريال مدريد الإسباني، عامل الزمن لفترة طويلة، لكن علامات التقدم في السن بدت واضحة فيما يُرجح أن يكون ظهورهما الأخير على المسرح العالمي.
وعن 41 عاماً، صرخ رونالدو متحدياً: «أنا عدت» بعدما سجل هدفين في مرمى أوزبكستان، ليصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.
لكن في المقابل، وبعد الفوز العريض 5 - 0 على منتخب يحتل المركز 60 عالمياً، فشلت البرتغال في الفوز على جمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا، ما جعلها تقع في مسار أصعب في الأدوار الإقصائية.
وقال رونالدو في وقت سابق: «أنا محترف منذ 23 عاماً، وكلما لم تسر الأمور بشكل جيد، يقال دائماً: كريستيانو انتهى، لقد شاخ».
وشارك المهاجم في كل دقائق دور المجموعات، ولا يبدو أن المدرب الإسباني للبرتغال روبرتو مارتينيز على استعداد لاتخاذ قرار جريء بإبقائه على مقاعد البدلاء.
وقال مارتينيز عقب مباراة لم يلمس فيها رونالدو الكرة سوى مرتين داخل منطقة جزاء كولومبيا: «لا توجد أي مشكلة بدنية أو ذهنية لدى كريستيانو اليوم تمنعه من خوض 90 دقيقة».
وبعد بداية بطيئة في كأس العالم قبل أربعة أعوام، تم استبعاد رونالدو لاحقاً من التشكيلة الأساسية من قبل المدرب السابق فرناندو سانتوس لصالح غونزالو راموش.
وسجل مهاجم ميلان الإيطالي الجديد ثلاثية في الفوز الكاسح على سويسرا 6 - 1، لكن الخسارة أمام المغرب 0 - 1 في ربع النهائي أنهت سريعاً فترة استبعاد رونالدو عن التشكيلة الأساسية، كما أُقيل سانتوس من منصبه.
ويزداد الانطباع بأن مارتينيز يهدر جيلاً موهوباً جداً لمجرد حماية «الأنا» عند رونالدو، مع كل أداء باهت يقدمه الفريق.
فغنى خط الوسط البرتغالي يعني أن لاعبين مثل جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرناردو سيلفا المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء مشواره الرائع مع مانشستر سيتي الإنجليزي، جلسا على دكة البدلاء أمام كولومبيا.
ومع ذلك، ورغم تلقيه المساندة من أحد أقوى خطوط الوسط، فإن هدفي رونالدو في شباك أوزبكستان كانا الوحيدين له بعيداً عن نقطة الجزاء خلال آخر 14 مباراة في البطولات الكبرى.
أما مودريتش (40 عاماً)، فقد بدا عليه التقدم في السن أيضاً خلال المباراة الافتتاحية لكرواتيا التي انتهت بخسارة أمام إنجلترا 2 - 4 في دالاس.
وبدا متأخراً في إحدى اللقطات، ليتسبب في ركلة جزاء بعد عرقلته نوني مادويكي، وسُحب من الملعب قبل مرور ساعة بقرار من مدربه زلاتكو داليتش.
لكن كرواتيا تعافت لتحتفل بالمباراة الدولية رقم 200 لمودريتش بفوز على بنما 1 - 0.
وبذلك أصبح مودريتش رابع لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية، منضماً إلى رونالدو.
كما صنع هدف الفوز لنيكولا فلاشيتش في الانتصار على غانا 2 - 1.
وكان مودريتش المحرك الأساسي للوصول إلى نهائي 2018 ونصف نهائي 2022 مع منتخب لا يتجاوز عدد سكان بلاده أربعة ملايين نسمة.
وتنتظر الفائز مواجهة محتملة في أرلينغتون بتكساس أمام إسبانيا في ثمن النهائي، مع فرصة أخيرة للمجد.
لكن بالنسبة لأحدهما، ستكون الأراضي الكندية الخميس الظهور المونديالي الأخير.
تعاقد مرسيليا الفرنسي لكرة القدم مع مواطنه برونو جينيزيو للإشراف عليه، بعد يوم على انفصاله عن السنغالي حبيب باي، الذي تولى المهمة منذ فبراير (شباط) فقط، وفق ما أعلن النادي المتوسطي الأربعاء.
وقال مرسيليا في بيانه: «من خلال اختياره الانضمام إلى مرسيليا، يُظهر برونو جينيزيو التزامه بالمشروع الذي يحمله النادي، وطموحه في بناء مجموعة قادرة على ترسيخ مكانتها بشكل دائم بين أبرز أندية كرة القدم الفرنسية والأوروبية».
وكان ملف انضمام ابن الـ59 عاماً إلى مرسيليا محسوماً إلى حد كبير منذ أسابيع عدة، وفق ما أوردته عدة وسائل إعلام رياضية.
لكن النادي الجنوبي كان مشغولاً بعدة ملفات عاجلة، أبرزها مثوله أمام الهيئة الوطنية لمراقبة الإدارة المالية لأندية كرة القدم الفرنسية وهيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، إضافة إلى المفاوضات المرتبطة بفسخ عقد حبيب باي.
وفرضت الرابطة الوطنية لمراقبة الإدارة المالية على مرسيليا الجمعة الماضي قيوداً على كتلة الأجور وتعويضات الانتقالات (نفقات الصفقات)، كما حدث سابقاً في صيف 2021 وشتاء 2023.
وتتطابق هذه العقوبة إلى حد كبير مع تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل أيام، والتي تضمنت «قيوداً على قدرة تسجيل لاعبين جدد» في مسابقة «يوروبا ليغ» الأوروبي الموسم المقبل، إضافة إلى غرامة قدرها 10 ملايين يورو.
وفي حين أعلنت جميع أندية الدوري الفرنسي منذ مدة مواعيد استئناف التدريبات، تأخر مرسيليا في ذلك، لكنه سيتمكن الآن من الانطلاق والاستعداد بشكل منظم.
وقال جينيزيو وفق ما نقل عنه بيان النادي: «اخترت الانضمام إلى مرسيليا؛ لأنني أُعجبت بالتحدي الذي عُرض عليَّ. مرسيليا نادٍ فريد، يملك تاريخاً استثنائياً وهوية قوية وجماهير معروفة بشغفها إلى ما هو أبعد من حدوده».
وسيتولى جينيزيو مهمة إطلاق عملية التحول وإعادة بناء الفريق الذي سيكون الرابع له في الدوري الفرنسي، بعدما سبق له الإشراف على ليون (2015-2019) ورين (2021-2023) وليل (2024-2026) الذي غادره مؤخراً عقب موسمين ناجحين.
وتولى باي، لاعب مرسيليا وقائده السابق، المهمة في منتصف فبراير (شباط) خلفاً للإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي قرر مغادرة النادي. إلا أنه لم يُحقق الأهداف الرياضية التي حددها النادي والمتمثلة في إحراز لقب كأس فرنسا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
وخرج مرسيليا من ربع نهائي الكأس أمام تولوز، وأنهى الدوري في المركز الخامس.
ومع مرسيليا، حقق المدرب السابق لرين 6 انتصارات مقابل تعادلين و5 هزائم.