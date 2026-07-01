مبابي يحصد جائزة «رجل المباراة» أمام السويد

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي على جائزة «رجل المباراة» بعد دوره البارز في الفوز على السويد بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

سجل مبابي هدفين ليقود منتخب بلاده للتأهل لدور الـ16 لمواجهة باراغواي التي تأهَّلت بعد مفاجأة مدوية؛ بإقصاء ألمانيا بطل العالم أربع مرات بركلات الترجيح.

وسبق أن حصل كيليان نجم ريال مدريد الإسباني على جائزة «رجل المباراة»، بعد الفوز على العراق بنتيجة 3 - صفر ضمن منافسات دور المجموعات؛ حيث سجل هدفين أيضاً في شباك «أسود الرافدين».

ورفع النجم الفرنسي رصيده إلى 6 أهداف، متساوياً مع ليونيل ميسي في صدارة هدافي النسخة الحالية من المونديال، خلفهما النرويجي إيرلينغ هالاند بـ5 أهداف، بعد تسجيله هدف الفوز (2 - 1) على ساحل العاج، ليؤهل منتخب بلاده لدور الـ16، مساء الثلاثاء.

كما قلص نجم ريال مدريد الفارق إلى هدف واحد مع ميسي، في صراع الهداف التاريخي لكأس العالم؛ حيث سجل ميسي 19 هدفاً مقابل 18 هدفاً للنجم الفرنسي.

وقرر ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، استبدال مبابي في الدقيقة 85 ليشارك مكانه جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.

واستهلّ ميسي مشواره في مونديال 2026 بتسجيل هاتريك في الفوز على الجزائر 3 - 0 صفر وثنائية في الفوز 2 - صفر على النمسا، وهدف في الفوز 3 - 1 على الأردن في دور المجموعات.

أما قائد منتخب فرنسا فقد سجل هدفين في الفوز 3 - 2 على السنغال، ومثلهما في الفوز 3 - صفر على العراق، قبل أن يضيف ثنائية أمام السويد.

ويترقب عشاق كرة القدم رد النجم الأرجنتيني عندما يلعب منتخب بلاده ضد الرأس الأخضر ضمن منافسات دور الـ32.