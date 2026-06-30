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الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي… هدوء يقود البرازيل من الفوضى إلى الانتصار

تكتيك أنشيلوتي قلب الطاولة على اليابان (د.ب.أ)
تكتيك أنشيلوتي قلب الطاولة على اليابان (د.ب.أ)
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أنشيلوتي… هدوء يقود البرازيل من الفوضى إلى الانتصار

تكتيك أنشيلوتي قلب الطاولة على اليابان (د.ب.أ)
تكتيك أنشيلوتي قلب الطاولة على اليابان (د.ب.أ)

حين سجل غابرييل مارتينيلي هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسَب بدلاً من الضائع أمام اليابان، انفجرت مدرجات الجماهير البرازيلية فرحاً، واندفع البدلاء والجهاز الفني إلى أرض الملعب للاحتفال بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026.

شخص واحد فقط بحسب شبكة «The Athletic»، لم ينجرف مع موجة الحماس... المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

بينما ركض الجميع نحو صاحب الهدف، بقي أنشيلوتي هادئاً، التفت إلى مساعده بول كليمنت، ثم أمر بسرعة بإشراك لاعب الوسط دانيلو سانتوس لإغلاق المباراة في دقائقها الأخيرة، في مشهد يجسد شخصيته الهادئة التي أصبحت السمة الأبرز للمنتخب البرازيلي.

الهدوء قبل كل شيء

أكد المدافع غابرييل ماغالهايس أن الرسالة الأهم التي نقلها أنشيلوتي بين الشوطين كانت الحفاظ على الهدوء وعدم الاستعجال.

وقال إن المدرب شدد على ضرورة الإيمان بأن المباراة طويلة، وأن الفرصة ستأتي إذا احتفظ اللاعبون بتركيزهم، وهو ما حدث بالفعل عندما خطف مارتينيلي هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة.

بدوره، أوضح كاسيميرو، صاحب هدف التعادل، أن اللاعبين شعروا بتوتر الجماهير، لكنهم التزموا بتعليمات المدرب بالتحلي بالصبر، وتحريك الكرة حتى تظهر المساحات، مشيراً إلى أن مواجهة دفاع ياباني متكتل بخمسة مدافعين احتاجت إلى صبر ذهني أكثر من أي شيء آخر.

يُعدّ تدريب المنتخب البرازيلي من أكثر الوظائف ضغطاً في عالم كرة القدم؛ إذ يعيش المدرب تحت رقابة جماهير وإعلام لا يرحمون.

وشهدت البرازيل، في مونديال 2014، مثالاً واضحاً على تأثير الضغط النفسي، عندما فقد المنتخب توازنه أمام ألمانيا في نصف النهائي، في واحدة من أكثر المباريات قسوة في تاريخه.

أما مع أنشيلوتي، فيبدو المشهد مختلفاً تماماً؛ إذ يرى مساعده، بول كليمنت، أن آخر ما يحتاج إليه منتخب يعيش هذا الكمّ من الضغوط هو مدرب متوتر يزيد العبء على اللاعبين، ولذلك يتميز الإيطالي بقدرته على امتصاص التوتر، ونقل الطمأنينة إلى فريقه.

وليس هذا السلوك جديداً على أنشيلوتي؛ فقد اشتهر خلال مسيرته مع ريال مدريد وإيفرتون بردود فعله الهادئة حتى بعد الأهداف الحاسمة؛ إذ يفضل التفكير في الخطوة التالية، بدلاً من الانجراف خلف الانفعال.

ورغم الصورة الذهنية التي تصفه بأنه مدرب يجيد إدارة النجوم وتهدئة الأجواء، فإن مواجهة اليابان أثبتت أن أنشيلوتي لا يعتمد على شخصيته وحدها، بل يمتلك حلولاً تكتيكية مؤثرة.

ففي الشوط الأول، عانت البرازيل أمام الضغط الياباني، واستقبلت هدفاً بعد خطأ في بناء الهجمة، كما فقدت السيطرة على منطقة الوسط.

وقبل نهاية الشوط الأول، تعرض لوكاس باكيتا للإصابة، ليتخذ أنشيلوتي قراراً جريئاً بإشراك المهاجم إندريك، مع تعديل الرسم التكتيكي إلى أربعة مدافعين، ولاعبي ارتكاز، وأربعة مهاجمين، وهو قرار بدا محفوفاً بالمخاطر، في ظل معاناة الوسط.

لكن النتيجة جاءت عكس التوقعات؛ إذ تراجع المنتخب الياباني إلى الخلف، ووجدت البرازيل مساحات أكبر على الأطراف، بفضل فينيسيوس جونيور وريان، لتزداد العرضيات داخل منطقة الجزاء، وهو الأسلوب الذي طلبه أنشيلوتي بوضوح بين الشوطين.

وأكد برونو غيمارايش بعد اللقاء أن تعليمات المدرب كانت بسيطة ومباشرة، وتتمثل في زيادة عدد اللاعبين داخل منطقة الجزاء، والاعتماد على الكرات العرضية، وهو ما منح البرازيل أفضل أشواطها في البطولة حتى الآن.

أحد أبرز القرارات الفنية لأنشيلوتي تمثل في تغيير مركز غابرييل مارتينيلي.

فعوضاً عن إشراكه جناحاً أيسر كما اعتاد مع آرسنال، منحه دوراً أقرب إلى لاعب الوسط الهجومي المائل إلى اليسار، وهو المركز الذي وجد فيه نفسه لحظة تسجيل هدف الفوز.

واعترف مارتينيلي بأن هذا المركز يختلف عن دوره مع ناديه، لكنه أكد أن المدرب تحدث معه بشأنه، وأنه مستعد للعب في أي موقع يخدم المنتخب.

سجل هدف مارتينيلي رقماً تاريخياً؛ إذ أصبح أحدث هدف انتصار يُسجل خلال الوقت الأصلي في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ بدء توثيق هذه الإحصائية عام 1966.

لكن القيمة الحقيقية للهدف لم تكن في توقيته فقط، بل في الطريقة التي جاء بها، بعدما حافظت البرازيل على هدوئها رغم التأخر، واستفادت من تعديلات تكتيكية ذكية قلبت مجريات اللقاء.

وبينما احتفل الجميع بانتصار درامي، اكتفى أنشيلوتي بالنظر إلى الخطوة التالية، في صورة تختصر فلسفة المدرب الإيطالي الذي يحاول إعادة البرازيل إلى منصات التتويج، ليس بالفوضى والحماس، بل بالهدوء، والصبر، والقرارات الصحيحة.

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سولباكن: هالاند «أفضل هدّاف في العالم راهناً»

إرلينغ هالاند يحتفل بعد فوز النرويج على ساحل العاج (أ.ب)
إرلينغ هالاند يحتفل بعد فوز النرويج على ساحل العاج (أ.ب)

أثنى مدرب المنتخب النرويجي، ستاله ستولباكن، على مهاجمه إرلينغ هالاند «أفضل هدّاف في العالم راهناً» بعد تسجيله هدف الفوز على ساحل العاج 2 - 1 الثلاثاء، في دور الـ32 من مونديال أميركا الشمالية 2026 لكرة القدم.

على الرغم من أنه كان شبه غائب في المباراة، سرق مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الأضواء، بتسجيله هدف الفوز، بعد لمسة خفيفة، متابعاً عرضية باتريك بيرغ قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي في دالاس.

قبل تلك اللحظة الحاسمة، جرّب هالاند التسجيل مرتين نحو المرمى، لعب 10 تمريرات فقط، من بينها اثنتان خاطئتان وخسر أربعة من سبعة التحامات.

وأعاد المهاجم البالغ 25 عاماً، نشر منشور على «إكس»، عبر حسابه على "إنستغرام"، يقول: «لا تراه طوال 90 دقيقة ثم يظهر من العدم ليسجّل هدف الفوز بأقبح لمسة رأيتها في حياتك».

قال ستولباكن: «أعتقد أننا نمتلك أفضل هدّاف في العالم. لا شك في ذلك. اليوم لم يشارك كثيراً في اللعب. أعتقد أنه حصل على فرصة كبيرة واحدة في الشوط الأول، لكنه عاد وسجّل هدف الفوز مرة أخرى».

أضاف: «وجود لاعب مثله يمنح الفريق هدوءاً كبيراً؛ فهو في نظري لاعب لا يحظى بالتقدير الكافي من حيث قدرته على الاحتفاظ بالكرة في الأمام، لأنك ترى أنه لم يخسر أي كرة اليوم».

تابع: «تسجيل خمسة أهداف في كأس العالم خلال ثلاث مباريات لبلد صغير مثل النرويج... أنا لا أستبدل به أيَّ لاعب، لأنه أفضل هدّاف في كرة القدم العالمية راهناً».

وكان هالاند افتتح رصيده التهديفي في المونديال بهدفين أمام العراق (4 - 1)، ثم سجّل ثنائية أخرى بمواجهة السنغال (3 - 2) قبل أن يجلس على مقاعد الاحتياط لإراحته في الخسارة أمام فرنسا (1 - 4).

بهدفه الخامس، يحتل وصافة ترتيب الهدافين في مونديال أميركا الشمالية بفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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كيليان مبابي يواصل نثر سحره في أميركا (أ.ب)
كيليان مبابي يواصل نثر سحره في أميركا (أ.ب)
  • نيويورك الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: مبابي يقود فرنسا لهزيمة السويد… وبلوغ دور الـ16

كيليان مبابي يواصل نثر سحره في أميركا (أ.ب)
كيليان مبابي يواصل نثر سحره في أميركا (أ.ب)

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على السويد بنتيجة 3 - صفر، والتأهل لمواجهة باراغواي في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أحرز مبابي الهدفين الأول والثالث للديوك في الدقيقتين 45 و74، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

لاعبو فرنسا يهنئون برادلي باركولا على هدفه (أ.ب)

بهذه الثنائية، يرفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف، متساوياً مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدارة هدافي مونديال 2026، كما فضَّ النجم الفرنسي الشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزه، في سباق الهداف التاريخي لكأس العالم.

رفع مبابي رصيده إلى 18 هدفاً، خلفه كلوزه (16 هدفاً)، وأمامهما ميسي (19 هدفاً).

ويبقى النجم الفرنسي أيضاً الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم، بعدما تجاوز الأسطورة جوست فونتين الذي سجل 13 هدفاً.

وسيكون أمام مبابي فرصة لزيادة رصيده عند مواجهة باراغواي التي تأهَّلت بدورها، بعد مفاجأة مدوية، بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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الرياضة رياضة عالمية

كلوب يفتح الباب أمام تدريب ألمانيا بعد صدمة المونديال

يورغن كلوب يستمع لحديث ناغلسمان المهدد بفقدان منصبه (د.ب.أّ)
يورغن كلوب يستمع لحديث ناغلسمان المهدد بفقدان منصبه (د.ب.أّ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
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كلوب يفتح الباب أمام تدريب ألمانيا بعد صدمة المونديال

يورغن كلوب يستمع لحديث ناغلسمان المهدد بفقدان منصبه (د.ب.أّ)
يورغن كلوب يستمع لحديث ناغلسمان المهدد بفقدان منصبه (د.ب.أّ)

بات المدرب الألماني يورغن كلوب منفتحاً على تولي قيادة منتخب بلاده، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل يوليان ناغلسمان عقب خروج ألمانيا المفاجئ من كأس العالم 2026 أمام باراغواي بركلات الترجيح، في أولى كبرى مفاجآت الأدوار الإقصائية.

ورغم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يعلن إقالة ناغلسمان حتى الآن، فإن مستقبله يبدو مهدداً بقوة بعد الإخفاق الجديد، الذي جاء أسوأ من مشاركة ألمانيا في مونديال 2022، عندما ودعت البطولة من دور المجموعات.

يُعدّ تدريب منتخب ألمانيا في كأس العالم أحد أبرز الطموحات التي لا تزال تراود كلوب، الذي يرى في قيادة منتخب بلاده خلال مونديال 2030 فرصة مثالية لإكمال مسيرته التدريبية.

وبحسب مصادر صحيفة «التليغراف البريطانية» المقرَّبة من الملف، فإن أي اتفاق محتمل بين كلوب والاتحاد الألماني سيحتاج إلى صيغة خاصة تناسب طبيعة عمل المدرب، الذي قد لا يرغب في العودة إلى متابعة المباريات المحلية أسبوعياً كما كان يفعل خلال مسيرته مع الأندية.

ومع ذلك، تبدو الظروف الحالية مناسبة أمام كلوب لتولي مسؤولية منتخب، فقد كثيراً من بريقه خلال السنوات الأخيرة، والعمل على إعادته إلى مصاف المنتخبات الكبرى.

يواجه ناغلسمان ضغوطاً كبيرة، بعد الخروج من ثمن النهائي، خصوصاً أن ألمانيا فشلت في تحقيق أي انتصار بالأدوار الإقصائية في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم، منذ تتويجها باللقب عام 2014.

كما خسر المنتخب الألماني لأول مرة في تاريخه بركلات الترجيح في كأس العالم، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني.

ويمتد عقد ناغلسمان حتى نهاية بطولة كأس أوروبا 2028، التي تستضيفها إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا، لكن استمرار المدرب بات محل شك بعد النتائج الأخيرة.

يوجد كلوب حالياً في الولايات المتحدة بصفته محللاً فنياً لإحدى القنوات الألمانية الناقلة لكأس العالم، وهو ملتزم بإكمال هذا الدور حتى نهاية البطولة.

ومن المتوقَّع أن يتجنَّب المدرب الحديث عن مستقبله أو إمكانية خلافة ناغلسمان، احتراماً للوضع الحالي، إلى حين اتخاذ الاتحاد الألماني قراره الرسمي.

ويشغل كلوب حالياً منصب رئيس عمليات كرة القدم العالمية في شبكة «ريد بول»؛ حيث يشرف على الجوانب الرياضية لعدة أندية في أوروبا وأميركا والبرازيل واليابان، ويتولى متابعة تعيين المدربين والتنسيق مع المديرين الرياضيين.

ورغم أهمية هذا المنصب، تشير المعلومات إلى أن شبكة «ريد بول» لن تعارض رحيله، إذا تلقى عرضاً رسمياً لتدريب المنتخب الألماني، تقديراً لحجم الفرصة التي تمثلها قيادة منتخب بلاده في كأس العالم.

وبذلك، تبدو الكرة الآن في ملعب الاتحاد الألماني، الذي سيكون مطالباً بحسم مستقبل ناغلسمان أولاً، قبل فتح الباب أمام أحد أكثر الأسماء جماهيرية وتأثيراً في تاريخ التدريب الألماني الحديث.

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