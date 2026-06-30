«دورة ويمبلدون»: المفاجآت تتوالى... سفيتولينا تودّع

خرجت إيلينا سفيتولينا المصنفة الثامنة من الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمتها الثلاثاء بنتيجة 7 - 5 و6 - 2 على يد مواطنتها الأوكرانية داريا سنيغور، مما أدى لتأجيل حلمها في الفوز بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى.
ولم تتمكن اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً، والتي وصلت مرتين إلى قبل النهائي في نادي عموم إنجلترا، من الاستفادة من زخمها المبكر بعد أن تقدمت 4 - صفر، فجعلتها سنيغور تدفع ثمن ذلك بعودتها بقوة في النتيجة والفوز بالمجموعة الأولى دون عناء يذكر.
وساعدت الضربات المستقيمة لسنيغور، المصنفة 77 عالمياً، على كسر إرسال سفيتولينا في الشوط الخامس من المجموعة الثانية، حيث بدأ الضغط يتزايد على سفيتولينا، التي بدا أن فرصتها في الفوز تتلاشى بسرعة أكبر مع غروب الشمس فوق المدرجات الغربية.
وقدمت سنيغور أداء سريعاً لتفوز بالمباراة وتحقق أول انتصار لها على لاعبة من بين العشر الأوليات منذ 2023 في غضون 68 دقيقة، لتضرب موعداً مع الفرنسية المتأهلة من التصفيات ليوليا غانغان في الدور التالي.
كيميتش يرفض تحميل الحكم مسؤولية خروج ألمانيا من المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290558-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
كيميتش يرفض تحميل الحكم مسؤولية خروج ألمانيا من المونديال
جوشوا كيميتش قائد المنتخب الألماني (أ.ف.ب)
وجد يوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، نفسه مطالباً مرة أخرى بتفسير أسباب خروج الفريق من كأس العالم.
وانتهت المشاركة الثالثة لقائد منتخب ألمانيا بكارثة جديدة، حيث خسر الفريق في دور الـ32 أمام باراغواي، ورغم ذلك بدا كيميتش أكثر هدوءاً واتزاناً مقارنة بما كان عليه قبل 4 أعوام في قطر.
وفي ذلك الوقت، فشل منتخب ألمانيا في بلوغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية على التوالي؛ ما دفع كيميتش لقول إن ذلك أسوأ يوم في مسيرته.
وفي هذه المرة لم يتردد كيميتش في تقديم تقييم واضح للأمر، حيث قدم اللاعب الذي شارك في معظم مباريات الفريق بالمونديال كظهير أيمن رغم أنه لاعب وسط، الأمر بهدوء وثبات ونضج.
وقال كيميتش: «سأمتلك دائماً القدرة على المحاولة مرة أخرى، الشيء الوحيد الذي لن أفعله أبداً هو الاستسلام».
كيميتش، الذي سجل ركلة الجزاء لكن ذلك لم يمنع خسارة فريقه 3 - 4 بضربات الترجيح أمام باراغواي، تطرق إلى بعض المشاعر المتضاربة، وقدم تحليلاً واقعياً وقاسياً.
وقال: «من الصعب وصف ما يدور بداخلي الآن، من الواضح أننا خرجنا مبكراً مرة أخرى؛ لأننا لم نتمكن من الفوز على منافس أضعف منا».
وأضاف: «يأتي هذا في توقيت أرى أنه سيكون رائعاً للشعب الألماني أن نحقق إنجازاً نفخر به، للأسف المنتخب الوطني لم يعد كذلك الآن، وجميعنا نتحمل المسؤولية».
وتابع: «عندما كنت طفلاً، كنت أشاهد المنتخب في البطولات، وكانت مشاركته دائماً تصل إلى قبل النهائي أو النهائي والتتويج بكأس العالم، كنا دائماً نحقق نجاحات كبيرة، كان تشجيع ذلك الفريق يترك أثراً كبيراً في داخلي».
وأضاف القائد، معتذراً للأمة: «للأسف، لم نتمكن من إثارة أي حماس أو تقديم فريق على أرض الملعب يجعل الناس تتعاطف معه».
وأوضح كيميتش، الذي تحدث بهدوء، أنه كقائد للفريق يشعر بمسؤولية عن الهزيمة.
وتابع: «يجب أن يكون ذلك هو شعور جميع من كانوا على أرض الملعب، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، لقد أفسدنا الأمر حقاً».
ولم يقدم كيميتش أي أعذار بعد الخروج، رافضاً انتقاد قرار الحكم بإلغاء هدف جوناثان تاه في الوقت الإضافي والذي كان سيمنح ألمانيا التقدم 2 - 1، ولا الحظ السيئ للفريق في ضربات الترجيح.
وقال كيميتش: «كان علينا التحلي بالطموح للفوز على منافس مثل باراغواي، لا يمكن لأحد أن يفكر في لوم الحكم أو ضربات الترجيح، إذا لم ننجح في الفوز على منافس مثل هذا في 120 دقيقة، فلا يمكنك الحديث عن الحظ».
إيران تشكر تيخوانا وتعلن دعمها للمكسيك في المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290553-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
منتخب إيران ودع منافسات المونديال وشكر سكان تيخوانا (رويترز)
تيخوانا:«الشرق الأوسط»
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تيخوانا:«الشرق الأوسط»
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إيران تشكر تيخوانا وتعلن دعمها للمكسيك في المونديال
منتخب إيران ودع منافسات المونديال وشكر سكان تيخوانا (رويترز)
تقدم منتخب إيران لكرة القدم، الثلاثاء، بالشكر لسكان مدينة تيخوانا المكسيكية على كرم الضيافة خلال كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب خروج المنتخب الإيراني من دور المجموعات، وأكد الفريق أن المكسيك أصبحت «وطننا الثاني ومنتخبها هو فريقنا الثاني».
وأجبرت التوترات السياسية بين طهران وواشنطن منتخب إيران على التخلي عن خططه لإقامة معسكره بكأس العالم في توسان بولاية أريزونا، والانتقال إلى تيخوانا قبل انطلاق البطولة بفترة وجيزة.
ولم يُسمح لمنتخب إيران بدخول الولايات المتحدة إلا قبل يوم واحد من كلٍّ من مباراتيه الأوليين، وخففت السلطات الأميركية لاحقاً بعض القيود، إذ سمحت لإيران بالسفر قبل يومين من مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في سياتل، علماً بأنه كان لا يزال يتعين على الفريق العودة إلى مقره في المكسيك بعد ذلك.
وقال الفريق في رسالة نُشرت عبر قناة الفريق بتطبيق «واتساب»: «الاستضافة الحقيقية تتعلق بالاحترام والإنسانية والكرامة. لن ننسى أبداً لطف سكان تيخوانا».
وأضاف: «من هذا اليوم فصاعداً، ستكون المكسيك دائماً أكثر من مجرد دولة مضيفة بالنسبة لنا؛ ستكون وطننا الثاني ومنتخبها فريقنا الثاني».
وترك المنتخب الإيراني رسالة في غرفة خزانته في ملعب سوفي شكر فيها أيضاً مدينة لوس أنجليس على كرم ضيافتها بعد استضافة مباراتين لإيران ضمن المجموعة السابعة.
ومع ذلك، وجه المدرب أمير قالينوي وقائد الفريق مهدي طارمي انتقادات علنية للترتيبات خلال البطولة، قائلين إن الفريق لم يعامل على قدم المساواة مع المنتخبات الأخرى المشاركة.
وأثار بيان المنتخب جدلاً بشأن ما وصفته إيران بانعدام العدالة التنافسية.
وقال المنتخب: «نغادر كأس العالم هذه بفخر، ولكن مع سؤال جوهري واحد: هل تنافست كل الفرق حقاً في ظل ظروف متساوية ومعايير احترافية متساوية؟».
ولم تذكر إيران اسم الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) أو منظمي البطولة أو السلطات الأميركية بشكل مباشر، لكنها أشارت إلى «سلسلة من القرارات والترتيبات اللوجستية والظروف التي قوضت الشعور بالعدالة».
وأُلغي هدف لإيران في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بمباراتها الثالثة أمام مصر بداعي التسلل، وهو هدف كان سيؤهلها إلى دور 32.
وجاء في البيان: «بالنسبة لنا، اللعب النظيف ليس مجرد شعار مطبوع على لوحات إعلانية؛ بل هو جوهر هوية كرة القدم. ومع ذلك، ذكّرتنا هذه البطولة بأنه لا تزال هناك مسافة كبيرة بين الكلمات الملهمة والأفعال ذات المغزى».
وحظيت مصر أيضاً بالثناء من جانب المنتخب الإيراني.
وجاء في البيان: «تنتهي بطولات كأس العالم. ويتغير المسؤولون. لكن الحضارات مثل حضارات إيران ومصر والمكسيك — المبنية على الحقيقة والاحترام وكرامة الإنسان — تبقى خالدة عبر التاريخ».
تنطلق منافسات الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس الأربعاء، وتتجه الأنظار نحو المباراة التي تجمع بين نوفاك ديوكوفيتش وستيفانوس تسيتيباس، كما تلتقي ميرا أندرييفا بطلة «فرنسا المفتوحة» مع باربورا كريتشيكوفا الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى.
والتقى ديوكوفيتش وتسيتيباس 14 مرة، وكانت آخر مواجهة بينهما في البطولات الأربع الكبرى في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2023.
وُصفت تلك المباراة بأنها مواجهة بين لاعب مخضرم يسعى لتخليد اسمه في عالم التنس وشاب واعد على أعتاب تحقيق انطلاقة كبيرة، لكن الأمور لم تسر كما كان يأمل كلاهما منذ ذلك الحين.
ويدخل ديوكوفيتش الآن عامه الثالث في مساعيه لإحراز اللقب 25 له في البطولات الأربع الكبرى، بينما تراجع تسيتيباس بشكل حاد في التصنيف العالمي بعد تعرضه لإصابات وتراجع مستواه.
وقال اليوناني، الذي استبعد والده ومدربه أبوستولوس من فريقه قبل بطولة ويمبلدون مباشرة، عقب فوزه في المباراة الأولى 6-1 و6-4 و6-2 على أوغو جاستون، إنه يأمل في استعادة بعض من سحره القديم.
وقال للصحافيين: «اليوم، وأنا على الملعب، كنت أفكر في المباريات الرائعة التي خضتها سابقاً في ويمبلدون، قبل بضع سنوات».
وسيكون الفوز على ديوكوفيتش نقطة انطلاق مثالية لعودته، لكن مؤشرات التاريخ لا تصب في مصلحة تسيتيباس الذي خسر آخر 11 مباراة خاضها ضد الصربي.
وتتأهب أندرييفا المصنفة الخامسة عالمياً والتي فازت بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عبر «رولان غاروس» في وقت سابق من الشهر الحالي، للقاء كريتشيكوفا الفائزة بلقب ويمبلدون عام 2024.
وتتمتع الشابة الروسية بسجل انتصارات 3-1 على كريتشيكوفا، بما في ذلك فوز سابق خلال مشوارها الرائع في ويمبلدون عام 2023، لكنها لا تستهين باللاعبة التشيكية.
وقالت أندرييفا للصحافيين بعد فوزها في الدور الأول على ماجدا لينيت: «إنها متوجة مرتين في البطولات الأربع الكبرى. تتمتع بخبرة كبيرة. وتلعب بشكل جيد على العشب».
وأضافت: «لذا، بالتأكيد لن تكون المباراة سهلة بالنسبة لي. سنرى كيف تسير الأمور. سأطلب من (مدربتي) كونشيتا (مارتينيز) أن تساعدني في الاستعداد للمباراة. سنناقش الأمر معاً ونضع خطة لعب جيدة».
ووسط منافسات «ويمبلدون»، قال الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم إنه يتابع بشغف ما تقدمه بلاده في كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد أن تأهل المنتخب المشارك في استضافة البطولة إلى دور 16 بالفوز على جنوب أفريقيا، في إنجاز تاريخي له.
وأضاف أوجيه ألياسيم المصنف الثالث والذي سيواجه الكرواتي دينو بريغميتش في الدور الثاني: «الأمر جنوني. أتابع البطولة من كثب. أنا أحب كرة القدم. بالطبع، مشاهدة هذه البطولات الكبرى، حيث تكون الإثارة في أوجها، أمر رائع. بالنسبة لنا، في كندا، هذا إنجاز تاريخي حقاً. إنه أمر جميل، لأنني عندما كنت صغيراً، كان علي أن أجد فريقاً لأشجعه، وكان من المؤسف ألا يكون منتخب بلادي مشاركاً لأشجعه».