«دورة ويمبلدون»: بن شيلتون يودّع... وفريتز يتأهل

ودّع الأميركي بن شيلتون منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، بعد خسارته أمام الفنلندي أوتو فيرتاتين في الدور الأول.
ونجح اللاعب الفنلندي في تجاوز بن شيلتون بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.
وفاز فيرتاتين بواقع 4/6 و6/3 و6/7 و2/6 و6/7.
كما بلغ الأميركي تايلور فريتز، المصنف السادس، الدور ذاته بتغلبه على الصربي دوشان لاغوفيتش.
وفاز فريتز على لاجوفيتش بثلاث مجموعات دون رد بواقع 3/6 و4/6 و3/6.
ولحق الإسباني خاومي مونار بركب المتأهلين للدور الثاني بعد فوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو 1/6 و4/6 و3/6.
وتأهل الكندي غابريل ديالو إلى الدور ذاته بعد فوزه على الفرنسي بنيامين بونزي 1/6 و4/6 و6/7 و3/6 و1/3.