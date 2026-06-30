الإسباني غريمالدو ينتقل إلى أتلتيكو مدريد

أعلن ناديا أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم وباير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، أن الظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو غريمالدو انتقل للفريق الإسباني.
وذكر أتلتيكو أن غريمالدو وقع على عقد يمتد 4 أعوام حتى 2030.
ووفقاً للتقارير الإعلامية، وافق أتلتيكو على دفع 20 مليون يورو (22.8 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، والذي كان عقده مع ليفركوزن يمتد حتى 2027.
وانضم غريمالدو إلى ليفركوزن قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر في 2023، وفي موسمه الأول فاز بثنائية الدوري والكأس التاريخية لليفركوزن والتي شهدت عدم خسارته لأي مباراة، وسجل 30 هدفاً، وصنع 45 هدفاً في 145 مباراة مع ليفركوزن.
ويلعب غريمالدو حالياً مع المنتخب الإسباني المشارك في كأس العالم، ولم يلعب غريمالدو في دوري الدرجة الأولى الإسباني من قبل.
وذكرت تقارير أن ليفركوزن يفكر في الكثير من المرشحين ليحلوا محل غريمالدو، بما في ذلك رافاييل غويريرو، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، وأرسيني كواسي، لاعب لوريان، وبيب تشافاريا، لاعب رايو فاييكانو.