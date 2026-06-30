بيكفورد: لاعبو إنجلترا مستعدون للذهاب إلى «الحرب» من أجل توخيل

أكد جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا شك لديه في أن اللاعبين سيكونون «مستعدين للذهاب إلى الحرب» من أجل المدرب توماس توخيل، عندما يواجهون منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه بعد الفوز على بنما 2 - 0 في نيوجيرسي، وحسم صدارة المجموعة الثانية عشرة، يدخل المنتخب الإنجليزي الأدوار الإقصائية وهو يسعى لمواصلة مشواره نحو التتويج بأول لقب منذ عام 1966.

وكان بيكفورد، الذي شارك مع المنتخب في نهائيين متتاليين لبطولة أمم أوروبا تحت قيادة غاريث ساوثغيت، من أبرز المدافعين عن قدرة إنجلترا على الفوز بلقب كبير من حيث الجودة والعقلية.

وعند سؤاله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الاختلاف هذه المرة، قال حارس إيفرتون: «الإيمان، والتماسك. أعتقد أننا امتلكنا ذلك من قبل، لكن المدرب يزرع هذا الإيمان فينا».

وأضاف: «الاجتماعات التي يعقدها معنا المدرب، تجعلك تشعر كأنك مستعد للذهاب إلى الحرب. هو يمنحك هذا الإيمان. هناك اجتماعات تكتيكية مختلفة يعقدها، وتشعر حينها بأن الوقت قد حان للانطلاق».

توماس توخيل (د.ب.أ)

وتابع: «كلنا نريد الهدف نفسه، نريد النهاية نفسها، وهذه المجموعة التي اختارها المدرب جميعها في حالة جيدة ومعنويات مرتفعة وفي أفضل مراحلها المهنية».

ويواصل بيكفورد العمل مع اختصاصي نفسي لمساعدته على تطوير نفسه والحفاظ على تركيزه من أجل الظهور بأفضل مستوى في اللحظات الحاسمة.

وقال حارس إيفرتون في مقابلة مع «آي تي في سبورت»: «إنه الكثير من التطور الذي أعمل عليه لأكون أفضل نسخة من نفسي».

وأضاف: «لدينا أهداف نعمل عليها معا، والأمر يتعلق بأن أكون أفضل نسخة من نفسي وما الذي يمكن أن يقودني إليه ذلك. نحن نعرف الرحلة التي يمكن أن تأخذني إليها هذه العملية، ونؤمن بها، ونؤمن بأنفسنا».