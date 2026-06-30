مدرب باراغواي: لاعبونا أصبحوا أساطير بعد الفوز على ألمانيا

قال المدرب جوستافو ألفارو إن لاعبي باراغواي تحولوا إلى أساطير في كرة القدم بعدما أطاحوا بألمانيا من كأس العالم يوم الاثنين.

وأبلغ ألفارو الصحافيين عقب فوز فريقه بركلات الترجيح: «نحن لا نعتقد أبداً بأننا مهزومون. ستة وعشرون محارباً نزلوا إلى الملعب وعادوا كأساطير».

وتعرض المدرب الأرجنتيني لانتقادات بعد خسارة باراغواي مباراتها الافتتاحية أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، بنتيجة 4-1، ثم اكتفى فريقه بتسجيل هدف واحد فقط في المباراتين الأخريين بدور المجموعات.

ومع ذلك، نجح المنتخب في انتزاع بطاقة التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، قبل أن يحقق مفاجأة مدوية بفوزه 4-3 بركلات الترجيح على ألمانيا بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ملحقاً ببطلة العالم أربع مرات أول خسارة لها على الإطلاق في ركلات الترجيح بكأس العالم.

وقال ألفارو إن الهزيمة الثقيلة أمام الولايات المتحدة مهدت الطريق لهذا الانتصار التاريخي يوم الاثنين.

وأضاف: «لو لم نتعلم من تلك الخسارة، لما كنا مستعدين لهذه المباراة. قلت للاعبين إننا عشنا ليلة ملحمية».

وافتتحت باراغواي التسجيل عكس مجريات اللعب في الدقيقة 42 عبر ضربة رأس من خوليو إنسيسو، قبل أن يدرك كاي هافرتيز التعادل لألمانيا في الدقيقة 54.

ثم تراجع المنتخب القادم من أميركا الجنوبية إلى الدفاع، ونجا من هدف ألماني أُلغي لوجود مخالفة، قبل أن يصمد حتى الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وسجل خوسيه كانالي ركلة الترجيح الحاسمة، بعد إهدار اثنين من زملائه لركلتيهما.

وقال ألفارو: «كما هو الحال دائماً معنا، فإننا لا ننجز الأمور من دون معاناة»، واختص كانالي بإشادة خاصة، إذ شهدت مسيرته الاحترافية فترات إعارة مع أندية في باراغواي، والأرجنتين، والمكسيك.

وقال: «كانالي بطل من أبطال الحياة، لأنه اضطر إلى مواجهة الكثير من الصعوبات. ليلة كهذه هي إحدى الهدايا التي يمكن أن تمنحها لك الحياة. إنها عدالة إلهية».

وستواجه باراغواي في دور الـ16 يوم الرابع من يوليو (تموز) الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.