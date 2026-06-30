ديوب صاحب هدف التعادل المغربي... يحصد جائزة «رجل المباراة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290221-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9
ديوب صاحب هدف التعادل المغربي... يحصد جائزة «رجل المباراة»
عيسى ديوب منح منتخب بلاده هدف تعادل قاتلاً (رويترز)
مونتيري :«الشرق الأوسط»
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مونتيري :«الشرق الأوسط»
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ديوب صاحب هدف التعادل المغربي... يحصد جائزة «رجل المباراة»
عيسى ديوب منح منتخب بلاده هدف تعادل قاتلاً (رويترز)
تُوِّج النجم المغربي، عيسى ديوب، بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب هولندا، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المُقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال 2026، عقب فوزه 3 - 2 بركلات الترجيح على منتخب هولندا.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، اللذين احتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمنتخب المغربي الذي حجز مقعده في الدور المقبل، لملاقاة منتخب كندا في الرابع من يوليو (تموز) المقبل بمدينة هيوستن الأميركية.
وبادر منتخب هولندا بالتسجيل عن طريق كودي خاكبو في الدقيقة 72، غير أنَّ عيسى ديوب منح التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لينقذ بلاده من الإقصاء المبكر في المونديال، ويحتكم الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، من أجل تحديد المتأهل منهما دون جدوى، لتضع ركلات الترجيح كلمة النهاية للمواجهة المثيرة.
«قلوبنا منقسمة»... ليلة مونديالية تربك مشاعر اليابانيين المهاجرين في البرازيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290226-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
«قلوبنا منقسمة»... ليلة مونديالية تربك مشاعر اليابانيين المهاجرين في البرازيل
بين القميصين تنقسم القلوب والمشاعر (إ.ب.أ)
قرر آلان سايتو ارتداء قميصَي البرازيل واليابان معاً لمشاهدة المباراة الحاسمة في كأس العالم لكرة القدم، أمس (الاثنين)، بين البلد الذي جاء منه أجداده، ووطنه، وارتدى قميص اليابان فوق القميص الآخر، لكنه رسم على وجهه ألواناً صفراء وخضراء أيضاً.
وقال سايتو، وهو مؤثر رقمي في مجال الإعلان يبلغ من العمر 47 عاما، في أثناء مشاهدة المباراة في مطعم عائلي يحظى بشعبية كبيرة بين الجالية اليابانية في ساو باولو: «قلوبنا منقسمة».
وأضاف: «إذا فازت اليابان، فلا بأس. وإذا فازت البرازيل، فلا بأس أيضاً» قبل أن يتنبأ بفوز البرازيل بنتيجة 2 - 1.
ويوجد نحو مليونَي شخص من أصل ياباني يعيشون في البرازيل، يعيش أكثر من نصفهم في ساو باولو، حيث استقرَّت مجموعة من العائلات في أوائل القرن الـ20 لتعويض النقص في اليد العاملة في مزارع البن. وتُعدُّ الجالية اليابانية المنتشرة في ساو باولو الأكبر خارج اليابان.
ويعيش عدد كبير ممَّن تعود جذورهم إلى أوكيناوا في اليابان في حي فيلا إيما في ساو باولو، حيث أُقيمت حفلة مشاهدة المباراة يوم الاثنين في المطعم.
واستقبل الحي، المزين بالأعلام البرازيلية واليابانية، نحو 30 مشجعاً من 3 أجيال.
وكان معظمهم يرتدون القمصان الصفراء الشهيرة للمنتخب البرازيلي، على أمل فوز البلاد بلقب كأس العالم السادس، وتناولوا «الباستيل»، وهي معجنات مقلية محشوة باللحم أو الجبن أو الخضار، وتُعدُّ من الأطباق المُفضَّلة في أطباق البارات اليابانية البرازيلية.
* مشاعر مختلطة
خلال جلوسهما في المطعم، اتفقت أندريسا يومي تاكاكورا (33 عاماً) وشريكها رفائيل مياساتو (35 عاماً) على أن المباراة كانت أكثر تعقيداً من ناحية المشاعر مقارنة بمعظم المباريات.
وكلاهما من الجيل الثالث من اليابانيين البرازيليين الذين عاشوا في اليابان لمدة 6 سنوات قبل العودة إلى البرازيل.
وقال مياساتو باللغة البرتغالية، وهو يحمل ابنهما البالغ من العمر 3 أشهر: «نحن ندعم البرازيل بنسبة 70 في المائة، واليابان بنسبة 30 في المائة».
وبمجرد بدء المباراة، تنوعت الهتافات بين «هيا البرازيل»، و«هيا نيبو»، وهو مصطلح برازيلي شائع يطلق على الأشخاص من أصل ياباني.
وسرعان ما حدثت المفاجأة: اليابان تسجِّل أولاً.
وساد صمت في المطعم، في إشارة إلى أنَّ الولاءات لم تكن منقسمة بالتساوي على الأرجح، رغم أن عدداً قليلاً من المشجعين الذين ارتدوا قمصان اليابان الزرقاء أطلقوا هتافات قصيرة.
وكانت ساتيكا يونامين، وهي من أوكيناوا تبلغ 73 عاماً تقيم في البرازيل منذ 5 عقود، من بينهم.
وقالت مازحة: «أشجّع اليابان فقط لأنَّ ابنتي تدعم البرازيل».
خوليو إنسيسو صاحب هدف باراغواي في مرمى ألمانيا (د.ب.أ)
بوسطن الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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بوسطن الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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إنسيسو: لاعبو باراغواي «لا يخشون أحداً»
خوليو إنسيسو صاحب هدف باراغواي في مرمى ألمانيا (د.ب.أ)
عدَّ خوليو إنسيسو صاحب هدف باراغواي في مرمى ألمانيا (1 - 1) خلال مفاجأة إقصاء بطل العالم 4 مرات، الاثنين، في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، أنَّ زملاءه وهو «لا يخشون أحداً»، رغم إقراره بأنَّ لاعبي منتخب فرنسا وهو المنافس المحتمل في دور الـ16 «نجوم».
وقال لاعب ستراسبورغ الفرنسي رداً على سؤال حول ما إذا كان قد خشي مواجهة الألمان في دور الـ32: «كنّا نحترمهم كثيراً لأننا نعرف لاعبيهم. لديهم لاعبون ممتازون جداً. لكننا لا نخشى أحداً».
وكرّر الأمر عينه إلى حدٍّ ما عن المنتخب الفرنسي الذي قد يواجه منتخب باراغواي في دور الـ16، السبت، في فيلادلفيا، في حال تخطى منتخب المدرب ديدييه ديشان نظيره السويدي، الثلاثاء.
وأضاف: «إنه منتخب جيد جداً، يضم لاعبين على مستوى عالٍ للغاية. لا حاجة لتسميتهم، فهم نجوم. إنهم يفوزون بكل شيء، وسنستعد لمواجهتهم على هذا الأساس».
وتابع: «لدينا أيضاً نقاط قوتنا، وبأسلوب لعبنا سنحاول وضع أي منافس تحت الضغط».
كما كشف إنسيسو الذي خرج قبل ركلات الترجيح التي حسمت الفوز (4 - 3)، ما قاله لهم مدربهم الأرجنتيني، غوستافو ألفارو، مع نهاية الوقت الإضافي: «كانت رسالة المدرب واضحة: هو وجميع أبناء بلدنا كانوا فخورين بنا بالفعل لأننا صنعنا التاريخ. لقد طمأننا قائلاً إن بإمكاننا أن نصبح أساطير في بلادنا، وهذا ما حدث تماماً».
في مطار إنشيون... سون يعتذر لجماهير كوريا وهونغ يحاصَر بالاستهجانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290217-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8E%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86
جماهير ترفع لافتة تهاجم فيها المدرب بعد وصوله إلى مطار إنشيون (أ.ف.ب)
سيول كوريا الجنوبية :«الشرق الأوسط»
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سيول كوريا الجنوبية :«الشرق الأوسط»
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في مطار إنشيون... سون يعتذر لجماهير كوريا وهونغ يحاصَر بالاستهجان
جماهير ترفع لافتة تهاجم فيها المدرب بعد وصوله إلى مطار إنشيون (أ.ف.ب)
اعتذر قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ-مين، الثلاثاء، للجماهير بعد الخروج المحبط لفريقه من الدور الأول في كأس العالم لكرة القدم، في واقع قال إنه «ليس من السهل تقبّله».
وودَّعت كوريا الجنوبية المنافسات بعدما فشلت في التأهل إلى الأدوار الإقصائية كأحد أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة.
وبدا بلوغ دور الـ32 في المتناول، قبل أن تنتهي مغامرتها بخسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا، الأقل تصنيفاً، 0 - 1 في مباراتها الأخيرة ضمن دور المجموعات.
وجلس القائد السابق لتوتنهام الإنجليزي على مقاعد البدلاء في الشوط الأول أمام جنوب أفريقيا، في مباراة كان التعادل فيها كفيلاً على الأرجح بمنح كوريا الجنوبية بطاقة التأهل.
وشارك سون طوال الشوط الثاني، لكنه لم يتمكَّن من قلب التأخر 0 - 1، وهي النتيجة التي أثارت انتقادات غاضبة للمدرب هونغ ميونغ-بو، الذي استقال يوم الأحد في أعقاب الخروج.
وكتب سون عبر «إنستغرام»: «بصراحة، لا أعرف من أين أبدأ. لا يمكنني التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، ولا أريد الهروب من الواقع».
وأضاف: «أولاً وقبل كل شيء، أود أن أقدِّم اعتذاري الصادق لشعب كوريا الجنوبية، ولكل الجماهير التي دعمت وأحبت منتخبنا الوطني».
وأشار سون إلى أنَّ الخروج المبكر كان صعب الاستيعاب، قائلاً: «بصراحة، حتى الآن، ليس من السهل تقبّل هذا الواقع».
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تكون نسخة هذا العام من كأس العالم، وهي المشاركة الرابعة لسون، الأخيرة له، بينما لا تزال التساؤلات قائمةً بشأن استمراره مع المنتخب بعد البطولة.
ولم يتطرَّق سون إلى مسألة الاعتزال في منشوره، لكنه قال إنه سيفعل كل ما بوسعه لاستعادة قلوب الجماهير: «بدلاً من محاولة التعبير عن كل شيء بالكلمات الآن، سأبذل كل ما في وسعي، من موقعي، لاستعادة ثقة شعب كوريا الجنوبية وجماهير كرة القدم».
وأضاف سون، الذي سيبلغ 34 عاماً الشهر المقبل: «سأقاتل بكل ما لديّ لأعيد إليكم الفرح مجدداً».
وفي سياق متصل، استقبل المشجعون الغاضبون تشكيلة الفريق العائدة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء برسالة واحدة إلى المدرب هونغ ميونغ-بو: «لقد انتهى وقتك».
وغادر هونغ بصمت بوابة الوصول في مطار إنشيون الدولي، وسط حضور إعلامي كثيف، رافضاً الرد على أسئلة الصحافيين.
وأطلق المشجعون صيحات استهجان وهتفوا: «ارحل يا هونغ!» في أثناء خروجه من المطار، بينما صفقوا للاعبين الذين ساروا خلفه.
وصاح أحد المشجعين: «شكراً على كل جهودكم!» لدى خروج اللاعبين، في تناقض صارخ مع صيحات الاستهجان الموجهة إلى هونغ.
وطوَّقت الشرطة ممراً يمتد من داخل الصالة إلى الحافلة المنتظرة في الخارج، بينما تجمَّع عشرات المحتجين في المكان.
ورُفعت لافتة كتب عليها: «كرة القدم الكورية الجنوبية ماتت»، من قبل مشجعين انتظروا لساعات في مطار إنشيون الدولي.
وهتف الحشد: «هونغ، عليك أن تستقيل»، مع قرع الطبول لتضخيم احتجاجهم.
ولم تسهم اعترافات هونغ بعد المباراة، بأنَّه يكافح لفهم ما الذي حدث، في تهدئة الانتقادات. كما لم تُرضِ استقالته يوم الأحد كيم جي-مو، الذي حضر إلى المطار للتعبير عن استيائه.
وقال كيم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «أتساءل ما إذا كانت استقالته صادقة، بالنظر إلى طريقة تعامله عندما أعلن ذلك. لقد دمَّر هذا العرس الذي يأتي مرة كل 4 سنوات. جئت إلى هنا لأرى الشخص المسؤول عن ذلك».