عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

«السعودي للاستثمار» يتجاوز التوقعات بدعم مكاسب الاستثمارات

مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)
مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)
TT
TT

«السعودي للاستثمار» يتجاوز التوقعات بدعم مكاسب الاستثمارات

مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)
مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

حقق البنك السعودي للاستثمار نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين خلال الربع الثاني من عام 2026، مستفيداً من نمو إيرادات الاستثمارات ورسوم تحويل العملات الأجنبية، رغم الضغوط التي تعرض لها صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.

وأعلن البنك تحقيق صافي ربح بلغ 531.1 مليون ريال (141.6 مليون دولار) في الربع الثاني، بارتفاع 3.6 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 519.3 مليون ريال (138.5 مليون دولار). كما حافظ على وتيرة نمو مستقرة مقارنة بالربع الأول، الذي سجل نمواً بنسبة 3.2 في المائة.

وأوضح البنك، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن نمو الأرباح جاء مدعوماً بارتفاع المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وزيادة إيرادات تحويل العملات الأجنبية، ومكاسب استبعاد سندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، إضافة إلى نمو الرسوم من الخدمات المصرفية، وهو ما عوّض جزئياً تراجع صافي دخل العمولات الخاصة.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3 في المائة، متأثرة بزيادة رواتب ومزايا الموظفين، وارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى بنسبة 10 في المائة إلى 70.4 مليون ريال (18.8 مليون دولار)، إلى جانب ارتفاع مصاريف إيجار وتشغيل المباني، الأمر الذي حدّ من وتيرة نمو الأرباح.

وبإعلان نتائج البنك السعودي للاستثمار، تكون جميع البنوك السعودية المدرجة قد كشفت عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، لتبلغ الأرباح المجمعة للقطاع 24.9 مليار ريال (6.64 مليار دولار)، بنمو 8.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 23.5 مليار ريال (6.27 مليار دولار).

مواضيع
الاقتصاد السعودي بنوك أرباح السوق المالية السعودية تداول السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية وأميركا... اتفاق نووي يؤسس شراكة لعقود

الخليج ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 13 Nisan 2025'te Riyad'da düzenlenen basın toplantısında (Fotoğraf: Türki el-Akili)

السعودية وأميركا... اتفاق نووي يؤسس شراكة لعقود

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء أمس، عن توقيع وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض - واشنطن)
الاقتصاد إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«دلتا»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

تدشن شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أولى رحلاتها المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لتصبح أول ناقلة أميركية تُسيّر رحلات مباشرة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بحضور عدد من المسؤولين في لندن (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«طيران ناس» السعودي يعلن شراء 25 طائرة جديدة من «إيرباص»

أكد «طيران ناس»، الطيران الاقتصادي السعودي، شراء 5 طائرات عريضة البدن من طراز «إيه 330 نيو» إضافة إلى 20 طائرة من طراز «إيه 321 نيو».

خاص تشير «سناب» إلى أن النضج الإعلاني يعتمد على ترابط الاستراتيجية والإبداع والتنشيط والبيانات والقياس ضمن منظومة واحدة (شاترستوك)
تكنولوجيا

خاص «سناب» لـ «الشرق الأوسط»: الإنفاق الرقمي في السعودية يدخل مرحلة التركيز على العائد

ينتقل الإعلان الرقمي السعودي نحو الفاعلية عبر ربط الاستراتيجية والإبداع والقياس بالنتائج، وتعزيز الملاءمة الثقافية، وتكامل القنوات، لتحقيق نمو مستدام.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «ينساب» (سابك)
الاقتصاد

«ينساب» السعودية ترفع أرباحها 482 %... وموقعها على البحر الأحمر يدعم مرونة أعمالها

حققت شركة «ينساب» أعلى أرباح فصلية لها منذ الربع الثاني من عام 2022، بعدما قفز صافي أرباحها بنسبة 482 في المائة إلى 69 مليون دولار...

«الشرق الأوسط» (الرياض)