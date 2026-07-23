«نستله» تتجاوز التوقعات في الربع الثاني وتعيد هيكلة أعمال المياه

حققت شركة «نستله»، أكبر شركة للأغذية المعبأة في العالم، نمواً في المبيعات العضوية خلال الربع الثاني فاق توقعات الأسواق، كما رفعت توقعاتها لأداء العام بأكمله، بالتزامن مع إعلانها تأسيس مشروع مشترك لأعمال المياه والمشروبات الفاخرة مع شركة الاستثمار «بلاتينيوم إيكويتي».

وقالت الشركة، الخميس، إنها تتوقع تحقيق ما يقرب من 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) من المشروع المشترك، الذي ستمتلك فيه كل من «نستله» و«بلاتينيوم إيكويتي» حصة تبلغ 50 في المائة.

وسيحمل المشروع الجديد اسم «بيرانيل (Peranel)»، ويضم أكثر من 30 علامة تجارية تُباع في 120 دولة، من بينها «سان بيليغرينو» و«سورس بيرييه» و«أكوا بانا»، إلى جانب العلامة العالمية «نستله بيور لايف» وعدد من العلامات المحلية للمياه.

كما رفعت «نستله» توقعاتها لنمو المبيعات العضوية خلال عام 2026 إلى ما بين 3 و4 في المائة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنحو 3 في المائة.

ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة محفظة أعمال الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي فيليب نافراتيل، الذي يركز على تعزيز النمو والربحية من خلال التركيز على العلامات التجارية الأساسية.

وكانت «رويترز» قد ذكرت في مايو (أيار) من العام الماضي أن «نستله» استعانت ببنك «روتشيلد» لدراسة خيارات إقامة شراكة أو بيع حصة في أعمالها الأوروبية الخاصة بالمياه، مع الاحتفاظ بجزء من الملكية.

وسجلت المبيعات العضوية، التي تستبعد أثر تقلبات أسعار الصرف وعمليات الاستحواذ، نمواً بنسبة 3.7 في المائة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو (حزيران)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 3.6 في المائة.

كما رفعت الشركة أسعار منتجاتها بنسبة 1.9 في المائة، مقارنة بتوقعات بلغت 1.8 في المائة، بينما ارتفع النمو الحقيقي للمبيعات من حيث الكميات المبيعة بنسبة 1.8 في المائة، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وتضم محفظة «نستله» علامات تجارية عالمية بارزة مثل «نسكافيه» و«كيت كات» و«ماجي»، وتواصل الشركة التركيز على تحسين أداء علاماتها الأساسية بالتوازي مع إعادة تنظيم أنشطتها غير الأساسية.