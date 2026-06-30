إنسيسو: لاعبو باراغواي «لا يخشون أحداً»

عدَّ خوليو إنسيسو صاحب هدف باراغواي في مرمى ألمانيا (1 - 1) خلال مفاجأة إقصاء بطل العالم 4 مرات، الاثنين، في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، أنَّ زملاءه وهو «لا يخشون أحداً»، رغم إقراره بأنَّ لاعبي منتخب فرنسا وهو المنافس المحتمل في دور الـ16 «نجوم».

وقال لاعب ستراسبورغ الفرنسي رداً على سؤال حول ما إذا كان قد خشي مواجهة الألمان في دور الـ32: «كنّا نحترمهم كثيراً لأننا نعرف لاعبيهم. لديهم لاعبون ممتازون جداً. لكننا لا نخشى أحداً».

وكرّر الأمر عينه إلى حدٍّ ما عن المنتخب الفرنسي الذي قد يواجه منتخب باراغواي في دور الـ16، السبت، في فيلادلفيا، في حال تخطى منتخب المدرب ديدييه ديشان نظيره السويدي، الثلاثاء.

وأضاف: «إنه منتخب جيد جداً، يضم لاعبين على مستوى عالٍ للغاية. لا حاجة لتسميتهم، فهم نجوم. إنهم يفوزون بكل شيء، وسنستعد لمواجهتهم على هذا الأساس».

وتابع: «لدينا أيضاً نقاط قوتنا، وبأسلوب لعبنا سنحاول وضع أي منافس تحت الضغط».

كما كشف إنسيسو الذي خرج قبل ركلات الترجيح التي حسمت الفوز (4 - 3)، ما قاله لهم مدربهم الأرجنتيني، غوستافو ألفارو، مع نهاية الوقت الإضافي: «كانت رسالة المدرب واضحة: هو وجميع أبناء بلدنا كانوا فخورين بنا بالفعل لأننا صنعنا التاريخ. لقد طمأننا قائلاً إن بإمكاننا أن نصبح أساطير في بلادنا، وهذا ما حدث تماماً».