باراغواي... عطلة وطنية بمناسبة التأهل المونديالي

أعلن سانتياغو بينا رئيس باراغواي اليوم (الثلاثاء)، عطلةً وطنيةً احتفالاً بالفوز المفاجئ الذي حقَّقه المنتخب الوطني على ألمانيا، والذي دفعه لبلوغ دور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم.

وفاجأ المنتخب القادم من أميركا الجنوبية ألمانيا، الفائز باللقب 4 مرات، بالفوز عليها 4 - 3 بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1 - 1 عقب وقت إضافي، محققاً بذلك واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وكتب بينا على منصة «إكس»: «اليوم، البلد بأسره يحتفل»، مصحوباً بصورة له وهو يوقِّع المرسوم.

سانتياجو بينا رئيس باراغواي خلال توقيعه على مرسوم العطلة الوطنية (حسابه عبر منصة إكس)



وأضاف: «يمثل هذا احتفالاً بفوز فريق يمثل أعمق جوانب هويتنا: العزيمة والإيمان وقوة الشعب الذي لا يستسلم أبداً».

وجاء في نصِّ المرسوم، الذي نشره بينا أيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنَّ «فوز باراغواي تجاوز بكثير نطاق الرياضة، ويستحق احتفالاً على مستوى البلاد».

¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a... pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026 ​ ​ ​

وجاء في المرسوم: «لا يمكن للحكومة أن تتغاضى عن هذا الإنجاز الكبير... من الضروري تسهيل التقاء جميع أفراد الشعب في باراغواي للاحتفال بهذا اليوم التاريخي».

وتُعدُّ باراغواي ثاني دولة في أميركا الجنوبية تعلن عن يوم عطلة بعد نتيجة مفاجئة في كأس العالم أمام ألمانيا خلال البطولة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، أيضاً يوم عطلة وطنية بعد أن حقَّقت بلاده الفوز بنتيجة 2 - 1 على الألمان في المجموعة الخامسة لتتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.