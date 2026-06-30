جونيا إيتو: البرازيليون قلبوا المباراة بالكرات العرضية

أبدى جونيا إيتو، لاعب منتخب اليابان، أسفه لخسارة فريقه أمام البرازيل وخروجه من دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وكان المنتخب الياباني قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، لكن البرازيل نجحت في قلب تأخرها إلى فوز 2 -1 لتتأهل إلى دور الستة عشر.
وقال جونيا إيتو، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي (فيفا): «بدأنا بشكل جيد في الشوط الأول وسجلنا أولاً، ومررنا بفترة رائعة».
وأضاف: «ابتداء من الشوط الثاني هاجمونا بقوة، وبعد تسجيلهم هدف التعادل نجحوا في قلب الأمور لصالحهم، لقد لعبوا كرات عرضية كثيرة من وقت إلى آخر، وتلقينا هدفاً من لاعب الوسط لديهم، ومنذ ذلك الحين أصبحت المباراة صعبة علينا مرة أخرى».