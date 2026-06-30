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«مونديال 2026»: باراغواي تفجّر المفاجأة… وتقصي ألمانيا من دور الـ32

«مونديال 2026»: باراغواي تفجّر المفاجأة… وتقصي ألمانيا من دور الـ32
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فوكسبورو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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«مونديال 2026»: باراغواي تفجّر المفاجأة… وتقصي ألمانيا من دور الـ32

«مونديال 2026»: باراغواي تفجّر المفاجأة… وتقصي ألمانيا من دور الـ32

فجّر منتخب باراغواي أكبر مفاجآت كأس العالم 2026 لكرة القدم، بإقصائه نظيره الألماني أحد المرشحين للتتويج بالذهب، بركلات الترجيح 4 - 3 بعد تعادلهما 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الاثنين على «ملعب جيليت» في فوكسبورو ببوسطن الأميركية ضمن دور الـ32.

افتتح خوليو إنسيسو التسجيل لباراغواي (42) وعادل كاي هافيرتز للألمان الذين كانوا أفضل في المباراة (54).

وفي ركلات الترجيح، أضاع من الجانب الألماني كلّ من هافيرتز والبديل نيكو فولتيماده وجوناثان تاه، في ظلِّ تألق الحارس أورلاندو خيل، بينما أضاع من الجانب الآخر البديلان أنتونيو سانابريا وفابيان بالبوينا.

وسجَّل خوسيه كانالي ركلة الترجيح الحاسمة في أول جولة من الركلات المفاجئة، بينما لعب الحارس أورلاندو خيل دور البطولة بتصديه لركلتين حاسمتين، ليقود منتخب بلاده إلى إنجاز تاريخي.

وتقدَّمت باراغواي في أواخر الشوط الأول عبر رأسية خوليو إنسيسو، قبل أن يعادل كاي هافيرتز النتيجة لألمانيا في الدقيقة 54، لتستمر المباراة إلى وقت إضافي، ثم إلى ركلات الترجيح.

ويضرب منتخب باراغواي موعداً في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة فرنسا والسويد، المقررة الثلاثاء، على أن تقام المباراة في الرابع من يوليو (تموز) بمدينة فيلادلفيا. وفي حال تحقيقه الفوز، سيعود إلى فوكسبورو لخوض مباراة الدور ربع النهائي في التاسع من يوليو.

ودخلت ألمانيا اللقاء وهي تمتلك سجلاً مميزاً في ركلات الترجيح، بعدما فازت في 6 من أصل 7 مواجهات حُسمت بهذه الطريقة في البطولات الكبرى، بينها 6 انتصارات متتالية منذ خسارتها أمام تشيكوسلوفاكيا في نهائي بطولة أوروبا عام 1976.

وكانت المواجهة السابقة الوحيدة بين المنتخبين في كأس العالم قد انتهت بفوز ألمانيا 1 - صفر في دور الـ16 من مونديال 2002، لكن باراغواي نجحت هذه المرة في رد الاعتبار بعد نحو ربع قرن.

كما أنَّ هذا الانتصار أنهى سلسلةً سلبيةً لباراغواي في الأدوار الإقصائية، إذ خاضت 5 مباريات سابقة في الأدوار النهائية من دون أن تسجل أي هدف. وكان تأهلها الوحيد سابقاً قد تحقَّق في مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما تجاوزت اليابان بركلات الترجيح في دور الـ16، قبل أن تودع البطولة بالخسارة أمام إسبانيا، التي توجت لاحقاً باللقب، في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة لحظة مثيرة في الدقيقة 102، عندما اعتقد المنتخب الألماني أنه سجَّل هدف التقدم 2 - 1 عبر رأسية يوناثان تاه إثر ركلة ركنية نفَّذها ناثانييل براون، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف بعدما أظهرت الإعادة أنَّ فالدمار أنتون دفع الحارس أورلاندو خيل أرضاً قبل دخول الكرة المرمى، ليبقى التعادل قائماً حتى الاحتكام إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لباراغواي.

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الرياضة رياضة عالمية

كيف نجح كارلو أنشيلوتي في إنقاذ البرازيل من السقوط أمام اليابان؟

البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (د.ب.أ)
البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (د.ب.أ)
  • هيوستن الولايات المتحدة: The Athletic
TT
  • هيوستن الولايات المتحدة: The Athletic
TT

كيف نجح كارلو أنشيلوتي في إنقاذ البرازيل من السقوط أمام اليابان؟

البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (د.ب.أ)
البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (د.ب.أ)

كان منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي بـ5 ألقاب في كأس العالم، على بعد خطوة واحدة من أسوأ لحظاته التاريخية في البطولة، بعدما تأخَّر أمام اليابان في هيوستن.

وبحسب شبكة «The Athletic»، قدَّم فريق كارلو أنشيلوتي شوطاً أول باهتاً، لكنه انتفض في الشوط الثاني، ليقلب النتيجة بهدفين سجَّلهما كاسيميرو وغابرييل مارتينيلي في الوقت القاتل، ويحقِّق فوزاً مثيراً 2 - 1، ضامناً التأهل إلى دور الـ16 حيث سيواجه النرويج أو كوت ديفوار.

ما أهمية هذا الفوز للبرازيل؟

رغم أنَّ النتيجة جاءت بفارق هدف واحد، فإنَّ البرازيل استحقت الفوز عن جدارة.

ولو خرجت من البطولة، لكان ذلك أسوأ ظهور لها في كأس العالم منذ عام 1966، عندما ودَّعت المنافسات من دور المجموعات. صحيح أن نظام البطولة كان مختلفاً آنذاك، لكن الفشل في بلوغ دور الـ16 في النسخة الحالية كان سيُعد ضربة قاسية.

كما كان سيجعل قرار الاتحاد البرازيلي بالتعاقد مع مدرب أجنبي، للمرة الأولى تقريباً بهذا الحجم، موضع تشكيك كبير، بعدما تخلى عن تقليده التاريخي بالاعتماد على المدربين المحليين.

لكن ما حدث منح أنشيلوتي دليلاً جديداً على سبب اختياره، بعدما عجز عدد من المدربين البرازيليين عن إيجاد التوازن لهذا المنتخب.

الضغط على أي مدرب للبرازيل هائل دائماً، إلا أنَّ أنشيلوتي حافظ على هدوئه المعتاد.

وقبل المباراة، قال إن البطولة لا تملك مرشحاً واحداً للفوز باللقب، وهو ما بدا صحيحاً مرة أخرى.

كيف حسم مارتينيلي المباراة؟

غابرييل مارتينيلي اعتاد تسجيل الأهداف الحاسمة مع آرسنال، ونقل هذه العادة إلى كأس العالم.

فخلال مواسمه في لندن سجَّل أهدافاً متأخرة مؤثرة أمام مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، وكان هدفه الوحيد في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي حاسماً في سباق اللقب.

أمام اليابان، كان تمركزه مختلفاً.

فعندما دفع به أنشيلوتي، لعب في العمق أكثر من مركزه المعتاد على الجناح، مستفيداً من اعتماد البرازيل على الكرات العرضية.

وكان وجوده داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع هو ما مكَّنه من تسجيل هدف الفوز، في لقطة لم تكن مفاجئة لأنشيلوتي الذي خطَّط لها منذ دخوله.

كيف نجح سوزوكي واليابان في إيقاف فينيسيوس؟

قدَّمت اليابان شوطاً أول مثالياً، وكان هدفها الأساسي إيقاف أخطر أسلحة البرازيل؛ فينيسيوس جونيور.

اللاعب الذي سجَّل 4 أهداف في أول 3 مباريات، وجد نفسه معزولاً أمام التنظيم الياباني المحكم بطريقة 5 - 4 - 1.

تمركز بين ريتسو دوان وتاكيهيرو تومياسو، لكنه لم يحصل على الكرة في مناطق خطيرة، واضطر مراراً للعودة إلى وسط الملعب بحثاً عنها.

ولأن البرازيل لم تشغل الخط الخلفي الياباني بعدد كافٍ من اللاعبين، تمكَّن دوان وتومياسو من التناوب في مراقبته وإغلاق المساحات أمامه.

لكن مع التغييرات التي أجراها أنشيلوتي بعد الاستراحة، اتسعت المساحات، فعاد فينيسيوس إلى اللعب على الطرف، وبدأ بمراوغة المدافعين.

وأبرز لقطاته جاءت عندما راوغ تومياسو ومرَّ من كايشو سانو، قبل أن يسدِّد كرةً رائعًة أنقذها الحارس زيون سوزوكي بأطراف أصابعه لترتطم بالقائم.

سوزوكي، الذي يشارك في أول كأس عالم له، قدَّم بطولة مميزة. فهو مولود في ولاية نيوجيرسي الأميركية لأب غاني وأم يابانية.

ورغم تصديه لمحاولة مارتينيلي في الثواني الأخيرة، فإنَّ الكرة واصلت طريقها إلى الشباك.

كيف تفوقت اليابان في الشوط الأول؟

إذا كانت هناك لقطة تختصر الفارق بين المنتخبين في أول 45 دقيقة، فهي الهدف الذي سجَّله كايشو سانو.

ظهر وسط البرازيل بطيئاً، وكان كاسيميرو، البالغ 34 عاماً، عاجزاً عن مجاراة انطلاقة سانو.

وربما لعب حصوله على بطاقة صفراء مبكرة دوراً في تردده بارتكاب مخالفة لإيقاف الهجمة.

لكن الفضل لا يعود إلى سانو وحده.

قبل الهدف بدقيقة، مارس المنتخب الياباني ضغطاً جماعياً عالياً أجبر الحارس أليسون على لعب كرة طويلة، ومن الفوضى التي نتجت عن ذلك استعاد اليابانيون الكرة سريعاً، لتصل إلى سانو الذي انطلق وسجَّل.

وليس مستغرباً أن يتفوَّق سانو بدنياً، إذ احتل المركز الثالث في الدوري الألماني الموسم الماضي من حيث المسافة المقطوعة، بإجمالي 401.1 كيلومتر.

وفي المقابل، بدا عامل العمر واضحاً في الدفاع البرازيلي، الذي ضم دانيلو (34 عاماً)، وماركينيوس (32 عاماً)، ودوغلاس سانتوس (32 عاماً)، بينما كان غابرييل ماغالهايس الأصغر بينهم بعمر 28 عاماً.

لكن خبرة كاسيميرو أنقذت البرازيل لاحقاً، عندما سجَّل هدف التعادل بضربة رأس، وهو الذي سجَّل 8 أهداف رأسية في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر.

إلا أنَّ إصابته في الدقائق الأخيرة قد تحرم البرازيل من خدماته في الدور المقبل.

ماذا غيّر أنشيلوتي؟

أثار قرار إشراك إندريك مع بداية الشوط الثاني، بدلاً من لاعب الوسط لوكاس باكيتا المصاب، كثيراً من التساؤلات.

بدت الخطوة مخاطرة كبيرة، لأنها حوَّلت الفريق إلى أسلوب هجومي أقرب إلى 4 - 2 - 4، بعدما كان الوسط يعاني أصلاً أمام اليابان.

لكن التغيير كان ناجحاً.

التزم فينيسيوس وريان بالبقاء على الخطين، ما وسَّع الملعب، وخفف من فاعلية الضغط الياباني، وخلق مساحات لإرسال العرضيات.

وكادت إحدى هذه العرضيات تمنح البرازيل هدفاً في واحدة من أكثر اللقطات إثارة في البطولة، قبل أن تأتي عرضية أخرى من غابرييل ماغالهايس، ارتقى لها كاسيميرو وسجَّل التعادل.

وبين العرضيات، والانطلاقات المميزة لفينيسيوس، استعادت البرازيل السيطرة وقلبت المباراة.

مَن سيواجه المنتخب البرازيلي؟

تأهلت البرازيل إلى دور الـ16، حيث ستواجه الفائز من مباراة النرويج وكوت ديفوار، في المباراة المقررة بمدينة نيويورك يوم 5 يوليو (تموز).

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«مونديال 2026»: البرازيل تنجو «مثل ريال مدريد»

البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (رويترز)
البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (رويترز)
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: البرازيل تنجو «مثل ريال مدريد»

البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (رويترز)
البرازيل انتزعت فوزاً قاتلاً من اليابان (رويترز)

أمضى كارلو أنشيلوتي أسابيع في التحذير من أنَّ المثابرة والمرونة هما السمتان المحددتان لمصير بطولة كأس العالم لكرة القدم الطويلة والمعقدة، ويبدو أنَّ البرازيل عملت فعلاً بهذه النصيحة حتى وإن بدا أنَّها اختبرت هذه النظرية لأقصى مدى خلال معظم فترات المباراة أمام اليابان.

ويمكن القول إنَّ هذه المباراة لم تكن مجرد فوز للبرازيل بنتيجة 2 - 1، بل بدت وكأنها أحد سيناريوهات أنشيلوتي المألوفة: السيطرة، ثم التذبذب، ثم المشكلات التي يوقع الفريق نفسه فيها، ثم، عندما كان المنطق يشير إلى الذهاب للوقت الإضافي، تلوح لحظة تحدٍّ في الثواني الأخيرة، تنبع من القلب أكثر مما هي تطبيق لما رُسم على لوح الخطط.

ويملك أنشيلوتي خبرةً جيدةً بالبطولات الطويلة والمعقدة اكتسبها من سنواته في ريال مدريد، لم تكن أفضل الفرق التي درَّبها في ريال مدريد خاليةً من الأخطاء دائماً، لكنها كانت تحمل شيئاً أكثر خطورةً من الكمال: «اليقين بأنَّ القصة لم تنتهِ أبداً».

وكان من الصعب تجاهل أوجه التشابه.

في عام 2022، عاد ريال مدريد بقوة وتغلب على باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في طريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا، ونجا من مواقف بدت ميؤوساً منها حتى تغيَّرت فجأة.

ولم يكن الأمر دائماً منظماً، بل كان بعيداً كل البعد عن ذلك، لكنه كان فعالاً بشكل صارم، مدفوعاً بروح المنافسة، والوضوح في خضم الفوضى، ورفض قبول النتيجة البديهية. حتى عندما لم يكن ذلك منطقياً.

ولطالما تمتعت البرازيل بهالة كأس العالم تلك نفسها. فكل 4 سنوات، بدا أنَّ البطولة أصبحت ملكها، مسرحها، موطنها الطبيعي، مثل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لم يكتفوا باللعب فيها فحسب، بل سيطروا عليها، وكان هناك دائماً ذلك الشعور بين المنافسين بأنَّ عليك هزيمتهم لتكون جزءاً من هذا العالم.

وأمام اليابان، أظهر هذا الفريق صاحب القمصان الصفراء كلا الوجهين لطريقة أنشيلوتي.

وسيطرت البرازيل منذ البداية، وكانت الفريق الأفضل، لكنها تعرَّضت أيضاً لأخطاء بدت متوقعة ومألوفة وخطيرة. وأخطأ دانيلو، الذي لعب في مركز الظهير مع ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، وحالياً لاعب وسط مدافع، وسيبلغ 35 عاماً في غضون أسبوعين، في تمريرة بسيطة بينما كانت البرازيل تحاول بناء الهجوم من الخلف.

ثم فشل كاسيميرو، وهو لاعب آخر من الحرس القديم الموثوق به لدى أنشيلوتي، في مجاراة سرعة لاعب ياباني، في تذكير بأنَّ الخبرة قد تجلب الهيبة، لكنها لا تضمن دائماً السرعة.

ولفترة من الوقت، بدت البرازيل عالقة بين ماضيها وحاضرها: أعظم من أن تصاب بالذعر، وأكثر عيوباً من أن تشعر بالراحة.

ومع ذلك، فهذا هو المكان الذي تصبح فيه فرق أنشيلوتي أكثر إثارة للاهتمام. وفي اللحظة الأخيرة تقريباً، وبينما كانت اليابان تنظر بقلق نحو الوقت الإضافي، وجدت البرازيل مخرجها.

ضغط المراهق رايان بلا هوادة، واستحوذ على الكرة، ومررها إلى برونو غيمارايش، الذي رأى البديل غابرييل مارتينيلي يمر عبر غابة من المدافعين اليابانيين، فهيأها له لينهي مارتينيلي الكرة بشكل حاسم.

وبالطبع كان الأمر كارثياً لليابان، لكن بالنسبة للبرازيل، فقد كان أقرب إلى استعادة المجد.

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتقدم في «ويمبلدون» (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتقدم في «ويمبلدون» (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: ديوكوفيتش يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتقدم في «ويمبلدون» (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتقدم في «ويمبلدون» (إ.ب.أ)

تأهَّل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثاني بمنافسات فردي الرجال ببطولة «ويمبلدون» المفتوحة للتنس، وذلك بعد فوزه على الصيني وو بينغ، ضمن منافسات الدور الأول.

ونجح ديوكوفيتش، المُصنَّف الثامن عالمياً وأسطورة بطولات «غراند سلام»، في الفوز على منافسه بمجموعتين مقابل واحدة في مباراة مثيرة شهدت حدثاً طريفاً.

وتقدَّم ديوكوفيتش بنتيجة 6 - 4 في المجموعة الأولى، ثم نجح منافسه في الفوز 7 - 5 بالمجموعة الثانية.

وسرعان ما استعاد ديوكوفيتش عافيته ليحقق الفوز بنتيجة 6 - 4 في المجموعة الثالثة ويفوز بالمباراة ويتأهل للدور الثاني.

وخلال المباراة شهد ديوكوفيتش على عرض للزواج قدَّمه أحد المتفرجين لصديقته، كما طلب منهما دعوة حضور حفل الزفاف.

وبعد فوزه بالمجموعة الأولى في المباراة أمام وو بينغ، قام أحد المتفرجين في الملعب باستغلال الفرصة ليطلب من صديقته الزواج.

ولاحظ ديوكوفيتش، بطل «ويمبلدون» 7 مرات، الأمر وعاد للملعب ليقوم بإشارة القلب بيديه ويقوم بتحيته، وقال: «أريد دعوة لحضور حفل الزفاف».

وفي باقي المباريات، فاز اليوناني ستيفانوس تستسيباس على الفرنسي هوغو جاستون 6 - 1 و6 - 4 و6 - 2، في حين خرج البريطاني كاميرون نوري على يد الأميركي مايكل زهينغ بواقع 6 - 7 و6 - 2 و6 - 7 و6 - 3.

كما تغلَّب الأميركي إيثان كوين على الإيطالي لوتشيانو دارديري 7 - 6 و7 - 5 و6 - 2، بينما فاز الكوري الجنوبي كوون سون وو على الإسباني مارتن لاندلوس 6 - 4 و6 - 3 و6 - 3.

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