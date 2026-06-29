«دورة ويمبلدون»: أندرييفا وكوكو غوف إلى الدور الثاني

واجهت بطلة «فرنسا المفتوحة»، ميرا أندرييفا اختباراً قوياً على الملاعب العشبية، الاثنين، قبل أن تتغلب على البولندية ماجدا لينيت، المصنفة 59 عالمياً، بنتيجة 7 - 5 و6 - 4 في الدور الأول من بطولة «ويمبلدون» للتنس.

واستثمرت اللاعبة الروسية، البالغة من العمر 19 عاماً والمصنفة الخامسة، والتي توّجت بلقب «رولان غاروس» هذا الشهر، إرسالها القوي بفاعلية، فحققت ثمانية إرسالات ساحقة، رغم ارتكابها سبعة أخطاء مزدوجة في سعيها لتجاوز منافستها الأكثر خبرة، التي تكبرها بفارق 15 عاماً.

وقالت للصحافيين: «تجاوز الدور الأول في أي بطولة من البطولات الكبرى أمر مميز للغاية دائماً، لأنك تشعرين دائماً بضغط إضافي».

وأضافت: «بالنسبة لي، كنت أفكر أيضا أنه من المهم جداً بالنسبة لي أن أثبت لنفسي أنه حتى لو كان أدائي جيداً في آخر بطولة من البطولات الأربع الكبرى، فلا يزال بإمكاني الاستمرار في المحاولة وتحقيق نتائج جيدة».

وقدمت لينيت أداءً تكتيكياً مميزاً، معتمدة على الضربات القصيرة الماكرة والهجمات السريعة عند الشبكة لاختبار قدرات أندرييفا. وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعتين، غير أن الروسية حسمت المجموعة الأولى بإرسالات قوية لا تُرد، قبل أن تُرهق منافستها في الثانية وتُنهي المباراة لصالحها. وتسعى أندرييفا إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقبي «فرنسا المفتوحة» و«ويمبلدون» توالياً منذ سيرينا وليامز عام 2015. ومن المنتظر أن تواجه اختباراً أكثر صعوبة في الدور الثاني أمام باربورا كريتشيكوفا، بطلة «ويمبلدون» 2024.

وقالت أندرييفا: «هي (كريتشيكوفا) بطلة مرتين للبطولات الأربع الكبرى. وهي تتمتع بخبرة كبيرة. كما أنها تلعب جيداً على العشب. لذا، من المؤكد أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لي».

الأميركية كوكو غوف إلى الدور الثاني بويمبلدون (أ.ف.ب)

ولحقت الأميركية كوكو غوف الفائزة بلقبي غراند سلام»، والتي لم تتجاوز بعد الدور الرابع في «ويمبلدون» بركب المتأهلين بالفوز بسهولة على الألمانية تامارا كورباتش بنتيجة 6 - 2 و6 - 1.

وفجرت الصينية تشانغ شواي (37 عاماً) مفاجأة بفوز صعب على الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة «أميركا المفتوحة» 2019 بنتيجة 7 - 6 (7 - 3) و7 - 6 (8 - 6).

ولم تستغل اللاتفية داريا سيمينيستايا، مشاركتها خاسرةً محظوظةً بعد انسحاب البريطانية إيما رادوكانو بسبب الإصابة، بل خسرت أمام الكرواتية أنطونيا روزيتش بنتيجة 6 - 3 و3 - 6 و6 - 3.

وفي مواجهات أخرى، فازت البريطانية فرانشيكا جونز على الفرنسية ديان باري، والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو على الروسية أناستازيا بوتابوفا، بينما فازت الروسية الأخرى أناستاسيا جاسانوفا على الكولومبية إميليانا أرانغو.

وتأهلت الروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا على حساب المجرية بانا أودفاردي، والتشيكية كارولينا موخوفا على حساب الروسية أنستاسيا زاخاروفا.