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«دورة ويمبلدون»: أندرييفا وكوكو غوف إلى الدور الثاني

بطلة «فرنسا المفتوحة» ميرا أندرييفا تتقدم في «ويمبلدون» (أ.ف.ب)
بطلة «فرنسا المفتوحة» ميرا أندرييفا تتقدم في «ويمبلدون» (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة ويمبلدون»: أندرييفا وكوكو غوف إلى الدور الثاني

بطلة «فرنسا المفتوحة» ميرا أندرييفا تتقدم في «ويمبلدون» (أ.ف.ب)
بطلة «فرنسا المفتوحة» ميرا أندرييفا تتقدم في «ويمبلدون» (أ.ف.ب)

واجهت بطلة «فرنسا المفتوحة»، ميرا أندرييفا اختباراً قوياً على الملاعب العشبية، الاثنين، قبل أن تتغلب على البولندية ماجدا لينيت، المصنفة 59 عالمياً، بنتيجة 7 - 5 و6 - 4 في الدور الأول من بطولة «ويمبلدون» للتنس.

واستثمرت اللاعبة الروسية، البالغة من العمر 19 عاماً والمصنفة الخامسة، والتي توّجت بلقب «رولان غاروس» هذا الشهر، إرسالها القوي بفاعلية، فحققت ثمانية إرسالات ساحقة، رغم ارتكابها سبعة أخطاء مزدوجة في سعيها لتجاوز منافستها الأكثر خبرة، التي تكبرها بفارق 15 عاماً.

وقالت للصحافيين: «تجاوز الدور الأول في أي بطولة من البطولات الكبرى أمر مميز للغاية دائماً، لأنك تشعرين دائماً بضغط إضافي».

وأضافت: «بالنسبة لي، كنت أفكر أيضا أنه من المهم جداً بالنسبة لي أن أثبت لنفسي أنه حتى لو كان أدائي جيداً في آخر بطولة من البطولات الأربع الكبرى، فلا يزال بإمكاني الاستمرار في المحاولة وتحقيق نتائج جيدة».

وقدمت لينيت أداءً تكتيكياً مميزاً، معتمدة على الضربات القصيرة الماكرة والهجمات السريعة عند الشبكة لاختبار قدرات أندرييفا. وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعتين، غير أن الروسية حسمت المجموعة الأولى بإرسالات قوية لا تُرد، قبل أن تُرهق منافستها في الثانية وتُنهي المباراة لصالحها. وتسعى أندرييفا إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقبي «فرنسا المفتوحة» و«ويمبلدون» توالياً منذ سيرينا وليامز عام 2015. ومن المنتظر أن تواجه اختباراً أكثر صعوبة في الدور الثاني أمام باربورا كريتشيكوفا، بطلة «ويمبلدون» 2024.

وقالت أندرييفا: «هي (كريتشيكوفا) بطلة مرتين للبطولات الأربع الكبرى. وهي تتمتع بخبرة كبيرة. كما أنها تلعب جيداً على العشب. لذا، من المؤكد أن المباراة لن تكون سهلة بالنسبة لي».

الأميركية كوكو غوف إلى الدور الثاني بويمبلدون (أ.ف.ب)

ولحقت الأميركية كوكو غوف الفائزة بلقبي غراند سلام»، والتي لم تتجاوز بعد الدور الرابع في «ويمبلدون» بركب المتأهلين بالفوز بسهولة على الألمانية تامارا كورباتش بنتيجة 6 - 2 و6 - 1.

وفجرت الصينية تشانغ شواي (37 عاماً) مفاجأة بفوز صعب على الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة «أميركا المفتوحة» 2019 بنتيجة 7 - 6 (7 - 3) و7 - 6 (8 - 6).

ولم تستغل اللاتفية داريا سيمينيستايا، مشاركتها خاسرةً محظوظةً بعد انسحاب البريطانية إيما رادوكانو بسبب الإصابة، بل خسرت أمام الكرواتية أنطونيا روزيتش بنتيجة 6 - 3 و3 - 6 و6 - 3.

وفي مواجهات أخرى، فازت البريطانية فرانشيكا جونز على الفرنسية ديان باري، والإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو على الروسية أناستازيا بوتابوفا، بينما فازت الروسية الأخرى أناستاسيا جاسانوفا على الكولومبية إميليانا أرانغو.

وتأهلت الروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا على حساب المجرية بانا أودفاردي، والتشيكية كارولينا موخوفا على حساب الروسية أنستاسيا زاخاروفا.

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  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: ألمانيا وباراغواي أول مباراة تمتد للأشواط الإضافية

ألمانيا وباراغواي تخوضان شوطين إضافيين لأول مرة في المونديال (أ.ف.ب)
ألمانيا وباراغواي تخوضان شوطين إضافيين لأول مرة في المونديال (أ.ف.ب)

سجلت مباراة ألمانيا وباراغواي في دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم أول حالة لجوء لشوطين إضافيين في مونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

أنهى منتخب باراغواي الشوط الأول متقدماً بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 42.

وأدرك الألمان التعادل في الشوط الثاني بهدف كاي هافيرتز مهاجم آرسنال الإنجليزي بضربة رأس في الدقيقة 54.

وبعد التعادل، أهدر الفريقان عدداً من المحاولات الهجومية وسط تألق من الحارس الباراغواياني أورلاندو خيل، ويقظة الألماني المخضرم مانويل نوير.

ويلتقي الفائز من مواجهة ألمانيا ضد باراغواي مع الفائز من مباراة فرنسا ضد السويد.

وكانت الأدوار الإقصائية لمونديال 2026 بدأت بانتصارين في توقيت قاتل، حيث فازت كندا على جنوب أفريقيا 1 - صفر بهدف في الدقيقة 92، مساء الأحد، وبصعوبة بالغة، قلبت البرازيل تأخرها أمام اليابان إلى فوز بنتيجة 2 - 1 بهدف في الدقيقة 96.

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الرياضة رياضة عالمية

بعد اتفاق مع ريال مدريد... باز باقٍ مع كومو

لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو باز (رويترز)
لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو باز (رويترز)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
TT

بعد اتفاق مع ريال مدريد... باز باقٍ مع كومو

لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو باز (رويترز)
لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو باز (رويترز)

سيبقى لاعب خط الوسط الأرجنتيني نيكو باز الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مع كومو الإيطالي على سبيل الإعارة بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، وفق ما أفاد الاثنين الناديان.

وأعلن ريال مدريد في بيان نُشر عبر موقعه الإلكتروني: «توصل ريال مدريد وكومو ونيكو باز إلى اتفاق يقضي ببقاء اللاعب مع النادي الإيطالي للموسم المقبل 2026 - 2027».

ولم يكشف النادي الملكي الذي أكد أن هذا الاتفاق «تم بناء على طلب اللاعب نفسه» الذي رغب في البقاء في الـ «سيري أ»، عن قيمة الصفقة.

وُلد باز في إسبانيا، وهو ابن اللاعب الأرجنتيني الدولي السابق بابلو باز. تدرّج في صفوف ريال، وخاض 70 مباراة مع كومو على سبيل الإعارة.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، حصل ريال على نحو 60 مليون يورو مقابل الحصول على كامل حقوق اللاعب.

وفي بيان مقتضب مماثل، أعلن النادي الإيطالي الخبر قائلاً: «ينص الاتفاق، الذي تم توقيعه بناء على طلب اللاعب نفسه، على احتفاظ ريال مدريد بحق شراء حقوق نيكو باز من طرف واحد لموسم 2027 - 2028».

بعد إعارته إلى كومو منذ صيف 2024، تألق باز البالغ 21 عاماً في الموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفاً ومرر 6 كرات حاسمة في 35 مباراة بالدوري، مساهماً في تأهل فريقه التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وسيخوض لاعب الوسط الأرجنتيني موسماً ثالثاً على الأقل مع كومو الذي يدربه الإسباني سيسك فابريغاس والذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا 2026 - 2027.

وكتب باز عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: «فكرت ملياً لأسابيع كثيرة» قبل أن يقرر مواصلة مسيرته الكروية في إيطاليا.

شارك بديلاً مرتين حتى الآن في كأس العالم، وأبهر الجميع بإحصاءاته في التمرير. يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الرأس الأخضر، إحدى مفاجآت البطولة، في الثالث من يوليو (تموز) في ميامي ضمن دور الـ32.

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الرياضة رياضة عالمية

ليفاندوفسكي يتعاقد مع شيكاغو فاير الأميركي

المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (رويترز)
المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (رويترز)
  • شيكاغو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • شيكاغو الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ليفاندوفسكي يتعاقد مع شيكاغو فاير الأميركي

المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (رويترز)
المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (رويترز)

وقّع المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد انتهاء رحلته مع برشلونة الإسباني، عقداً لمدة عامين مع شيكاغو فاير، وفق ما أعلن الاثنين النادي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ويُعدّ ليفاندوفسكي، البالغ 37 عاماً، أحد أبرز المهاجمين في جيله، وهو خريج أكاديمية وارسو للشباب ولاعب سابق في بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 109 أهداف، ولعب مهاجماً أساسياً لبايرن ميونيخ لثمانية مواسم (2014 - 2022) قبل انضمامه إلى برشلونة (2022 - 2026).

ويصل ليفاندوفسكي إلى بلاد «العم سام» بعدما ساعد النادي الكاتالوني في الفوز بلقب الدوري الشهر الماضي.

في بافاريا، فاز بدوري أبطال أوروبا (2020)، وبلقب الدوري 8 مرات، وكأس العالم للأندية (2020)، مسجلاً 344 هدفاً في 374 مباراة في جميع المسابقات.

وعلى مدار المواسم الأربعة التالية في برشلونة، سجل 119 هدفاً في 191 مباراة في جميع المسابقات وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني (2023 و2025 و2026) وكأس الملك في عام 2025.

سجل ليفاندوفسكي المكنى «ليفانغولسكي»، كونه آلة أهداف حقيقية، أكثر من 700 هدف سواء مع المنتخب البولندي (167 مباراة دولية و89 هدفاً) أو الأندية التي دافع عن ألوانها، وتصدر قائمة هدافي الدوريين الألماني والإسباني لمدة ثماني سنوات.

سيلعب البولندي على مدار أجزاء من ثلاثة مواسم مع شيكاغو فاير، حيث تخطط رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم لإقامة موسم 2027 مختصر، قبل التحول إلى جدول يشبه إلى حد كبير الدوريات العالمية الأخرى في موسم 2027 - 2028.

وأعلن شيكاغو فاير في بيان «يصل المهاجم المتميز إلى الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس» حاملاً معه مسيرة كروية حافلة بالإنجازات، حيث سجل أكثر من 700 هدف مع منتخب بلاده وأبرز الأندية الأوروبية».

وبعد غيابه عن كأس العالم، حيث خسر منتخب بولندا أمام السويد في الملحق المؤهل، ينضم إلى دوري يضم كثيراً من الأسماء البارزة في عالم الكرة المستديرة أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي) والحارس الفرنسي هوغو لوريس (لوس أنجليس إف سي)، ومواطنه أنطوان غريزمان (أورلاندو).

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