«دورة ويمبلدون»: تسيتباس يستمد قوته الذهنية من بداياته

قال اليوناني ستيفانوس تسيتباس إنه يعيد اكتشاف العقلية التي كانت في يوم من الأيام دافعاً لأفضل إنجازاته في البطولات الكبرى، وذلك بعد أن استفاد من تجاربه السابقة في بطولة ويمبلدون للتنس ليفوز 6-1 و6-4 و6-2 على الفرنسي أوغو جاستون في الدور الأول الاثنين.

وكان تسيتباس قد استبعد والده ومدربه أبوستولوس من فريقه عشية انطلاق ثالث البطولات الكبرى، لكنه لم يدع هذا التغيير يؤثر عليه، إذ نجح في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى منذ 2024.

وقال تسيتباس للصحافيين: «أفتقد الطريقة التي كنت ألعب بها خلال العامين الماضيين. واليوم، بينما كنت في الملعب، كنت أفكر في المباريات الرائعة التي خضتها سابقاً في ويمبلدون. بغض النظر عن النتيجة، كنت أشعر دائماً أنني أشارك في هذه البطولة بتصميم كبير، وبحب كبير للعشب، وكنت أقدم دائماً أفضل ما لدي».

وقال اللاعب الذي وصل مرتين إلى نهائي البطولات الكبرى، والذي لم يتجاوز الدور الرابع في ويمبلدون من قبل، إنه سيستمر في الاستفادة من الماضي ليرى إلى أين سيقوده هذه المرة.

وأضاف: «كانت مباراة اليوم بمثابة عودة على الصعيد الذهني إلى بداية هذه الرحلة باللعب في ويمبلدون، في فئة الناشئين، ومحاولة الوصول إلى مراحل متقدمة. لقد قدمت أداءً رائعاً. كنت أحاول العودة إلى بعض صفاتي وبعض الطرق التي كنت أفكر بها وأقوم بها في الماضي، وحاولت تطبيقها بطريقة منظمة ومحترمة في مباراة اليوم».