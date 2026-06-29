«دورة ويمبلدون»: سينر يتجاوز بداية صعبة لحملة الدفاع عن اللقبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290096-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8
«دورة ويمبلدون»: سينر يتجاوز بداية صعبة لحملة الدفاع عن اللقب
المصنف الأول عالمياً يانيك سينر (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«دورة ويمبلدون»: سينر يتجاوز بداية صعبة لحملة الدفاع عن اللقب
المصنف الأول عالمياً يانيك سينر (أ.ف.ب)
نجا المصنف الأول عالمياً يانيك سينر من بداية صعبة في حملة الدفاع عن لقب «ويمبلدون»، ولكنه تمكن من استعادة إيقاعه والتغلب على الصربي ميومير كتسمانوفيتش بنتيجة 4-6 و6-3 و6-7 و6-2 و6-3، الاثنين، ليبلغ الدور الثاني. وجاء هذا الانتصار في أول مباراة تنافسية يخوضها سينر على الملاعب العشبية هذا الموسم، عقب خروجه المبكر من فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، ليرفع رصيده إلى 94 فوزاً في البطولات الأربع الكبرى، معادلاً رقم مواطنه نيكولا بيترانغيلي، كأكثر اللاعبين الإيطاليين تحقيقاً للانتصارات.
ولم تكن المباراة سهلة على الإطلاق؛ إذ خسر سينر المجموعة الأولى، ما أثار قلق الجماهير التي استحضرت خروجه المبكر من رولان غاروس، قبل أن يستعيد توازنه سريعاً، ويحسم المجموعة الثانية بفضل قوة إرساله.
وتصاعدت حدة التوتر في المجموعة الثالثة، عندما سقط سينر وأبدى تأثره بالألم، كما ظهرت بقع دم على حذائه بسبب إصابة أخرى، ورغم استمراره في اللعب، خسر الشوط الفاصل بعد أن كان قريباً من حسمه. ولكن اللاعب المتوَّج بأربعة ألقاب كبرى عاد بقوة، وفرض سيطرته في المجموعة الرابعة، قبل أن يحسم المباراة في الخامسة، ضامناً تأهله إلى الدور الثاني؛ حيث سيواجه البرتغالي نونو بورغيس.
«دورة ويمبلدون»: سابالينكا وأوساكا وبيغولا إلى الدور الثانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290108-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
«دورة ويمبلدون»: سابالينكا وأوساكا وبيغولا إلى الدور الثاني
أرينا سابالينكا المصنفة الأولى (أ.ف.ب)
بدأت أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى، مشوارها نحو الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بانتصار سهل 6 - 2، و6 - 3 على اللاعبة الصربية التي تأهلت من التصفيات، تيودورا كوستوفيتش، الاثنين.
ولا تزال المصنفة الأولى عالمياً تعاني من آثار خروجها المفاجئ من بطولة فرنسا المفتوحة، لكنها كانت شديدة التركيز على الملعب الرئيسي، حيث فازت بأول 4 أشواط أمام كوستوفيتش ذات التصنيف المتدني.
واضطرت في النهاية إلى بذل جهد أكبر، وواجهت عثرة بسيطة عندما خسرت إرسالها عندما كانت النتيجة 5 - 2 في المجموعة الثانية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها لتتجنب الانهيار مثل الذي عانت منه في باريس أمام ديانا شنايدر.
وقالت أمام الحضور الذي ضم قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام: «أنا متحمسة للغاية لعودتي. كنت سعيدة لأنني تمكنت من حسم هذه المباراة في مجموعتين متتاليتين. وبالنسبة للمباراة الأولى، أشعر بأنني بحالة جيدة جداً، ربما 8 من 10».
وستواجه سابالينكا، التي خرجت من الدور قبل النهائي في آخر 3 مشاركات في ويمبلدون، الأميركية ماكارتني كيسلر في المباراة التالية.
واستهلت اليابانية ناومي أوساكا رحلتها على الملاعب العشبية بفوز سهل على الفرنسية إلسا جاكمو 6 - 1، و7 - 5 بعد يومين من انسحابها من نهائي دورة باد هامبورغ.
وخضعت اللاعبة الرابعة عشرة على العالم والتي خاضت أول نهائي لها على العشب، السبت، في ألمانيا عن عمر يناهز 28 عاماً، لتدليك قدمها اليمنى عند الكاحل قبل أن تنسحب بينما كانت متأخرة 1 - 6، و0 - 1 أمام التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة.
ومع ذلك، تمكنت أوساكا، الفائزة مرتين بلقبي أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة، من التدرب، الأحد، في ويمبلدون، حيث لم تتجاوز الدور الثالث مطلقاً أعوام 2017 و2018 و2025.
وستكون منافستها المقبلة الكولومبية إيميليانا أرانغو (97) أو الروسية أناستازيا غاسانوفا (225).
عند دخولها الملعب مرتدية فستاناً أبيض يشبه اللباس الياباني التقليدي «كيمونو» وزهوراً بيضاء في شعرها، استغلت أوساكا مرة أخرى الرؤية التي يوفرها الدور الأول من إحدى البطولات الأربع الكبرى لتكشف عن زي غير عادي.
وبعد ارتدائها حجاباً وقبعة مزينة بفراشة في بطولة أستراليا المفتوحة، ثم فستاناً ذهبياً في رولان غاروس، فعلتها اليابانية مرة أخرى مع احترام قواعد اللباس الصارمة في ويمبلدون والتي تتطلب من اللاعبات ارتداء اللون الأبيض بشكل حصري.
وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عالمياً إلى الدور الثاني بفوزها على التشيكية داريا فيدمانوفا 7 - 5، و6 - 3.
استقالة مدرب التشيك بعد الخروج المبكر من المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290104-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
استقالة مدرب التشيك بعد الخروج المبكر من المونديال
ميروسلاف كوبيك مدرب التشيك المستقيل (د.ب.أ)
استقال ميروسلاف كوبيك من منصبه مدرباً لمنتخب التشيك، الاثنين، عقب الأداء الضعيف للفريق في كأس العالم لكرة القدم، حيث أثارت قراراته انتقادات لاذعة من مشجعي المنتخب التشيكي.
وألقى كوبيك (74 عاماً) باللوم على «الأخطاء السخيفة» والإرهاق الناجم عن السفر المكثف في خروج فريقه من دور المجموعات بكأس العالم بعد هزيمته 0 - 3 أمام المكسيك، إحدى الدول المنظمة للبطولة، في مباراته الأخيرة؛ ما جعله يتذيل المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة فقط حصل عليها من التعادل مع جنوب أفريقيا.
وقال كوبيك في بيان: «أسهمت أيضاً في قراري حملة إعلامية استندت إلى عدد من أنصاف الحقائق والافتراءات الموجهة ضدي. في ظل هذه الأجواء، لم يعد لعملي مع المنتخب التشيكي أي معنى».
وكان كوبيك قد تولى تدريب المنتخب عقب خسارة مفاجئة في التصفيات أمام جزر فارو، وقاد التشيك عبر مباريات الملحق لتصل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2006.
ويشكل اللاعبون الذين شاركوا في انتصار التشيك في الملحق أمام آيرلندا والدنمارك النواة الأساسية للفريق، ومن بينهم المدافع لاديسلاف كرايتشي ولاعب الوسط بافل شولتس.
وتعرض المدرب المخضرم لانتقادات شديدة بسبب أسلوبه الدفاعي، وقراره بإبقاء المهاجم النجم باتريك شيك على مقاعد البدلاء في الخسارة أمام المكسيك.
هولندا تساند خاكبو بعد فقدان طفله قبل ولادته https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5290103-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%C2%A0
أعربت هولندا عن تضامنها مع مهاجمها كودي خاكبو عقب فقدانه، هو وشريكته، طفلهما قبل ولادته، حيث أشاد المدرب رونالد كومان والقائد فيرجيل فان دايك بقوة صمودهما في مواجهة هذه المحنة الإنسانية.
وكانت شريكة خاكبو، نوا فان دير بيج، قد أعلنت نبأ الفقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، بينما حصل اللاعب على إجازة قصيرة لقضائها مع عائلته المقيمة بالقرب من معسكر المنتخب في مدينة كانساس سيتي، حيث يشارك المنتخب الهولندي في كأس العالم. وقال كومان: «بذلنا كل ما بوسعنا لتقديم الدعم له، كلاعبين وكجهاز فني». وأضاف: «بطبيعة الحال، في الأيام الأولى كان لديه حرية التوجه إلى عائلته والبقاء معها. وقد تعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية، ولم يقل في أي لحظة: أريد العودة، أريد أن أكون مع العائلة».
من جانبه، أكد فان دايك أنه يكنّ احتراماً كبيراً للطريقة التي تعامل بها خاكبو، لاعب ليفربول الإنجليزي، وعائلته مع الوضع، متوقعاً أن يكون المهاجم في كامل تركيزه خلال مباراة يوم الاثنين أمام المغرب في دور الـ 32.
وقال: «الأهم هو أن نسأله: ماذا تحتاج؟ إنها أخبار مؤلمة للغاية، وتذكرنا بأن كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية، فهناك أمور أهم كثيراً في الحياة».
وأضاف: «الأمر محزن للغاية، لكن كودي يتعامل معه. إنه ناضج جداً، وسلوكه يعكس شخصية قوية. لدي احترام كبير لما يمر به هو وعائلته وكيفية تعاملهم معه، مهما كان قاسياً».
ولم يُدْلِ خاكبو بأي تصريح حتى الآن، لكن من المتوقع أن يشارك في مباراة المغرب.