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«فيفا»: «مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع

«مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع (أ.ف.ب)
«مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا»: «مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع

«مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع (أ.ف.ب)
«مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع (أ.ف.ب)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن بطولة كأس العالم 2026 سجلت أرقاماً قياسية جديدة خلال دور المجموعات، في ظل نظامها الموسع، شملت معدلات الحضور الجماهيري وعدد الأهداف المسجلة، وهو أمر ليس مثيراً للدهشة.

وأوضح «فيفا»، في بيانٍ صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، أن مباريات دور المجموعات الـ72 شهدت حضور 4 ملايين و644 ألفاً و549 مشجعاً، بزيادة تُقارب مليون متفرج، مقارنة ببطولة كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، التي بلغ إجمالي حضورها 3 ملايين و587 ألفاً و538 مشجعاً. لكن نسخة 1994 أقيمت بمشاركة 24 منتخباً فقط وشهدت 52 مباراة؛ أيْ بنصف عدد المنتخبات والمباريات، مقارنة بالنسخة الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً. ورغم ذلك، لا يزال متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة أعلى في نسخة 1994، حيث بلغ 68 ألفاً و991 متفرجاً، مقابل 64 ألفاً و508متفرجين في مباريات البطولة الحالية حتى الآن.

كما شهدت البطولة تسجيل 215 هدفاً، خلال دور المجموعات، وهو رقم قياسي جديد، بمتوسط ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وفق «فيفا». وللمقارنة، شهدت بطولة «كأس العالم 2022»، التي أقيمت بمشاركة 32 منتخباً، تسجيل 179 هدفاً في 64 مباراة، بمتوسط 2.8 هدف في المباراة.

وشارك في البطولة، حتى الآن، 999 لاعباً يمثلون المنتخبات الـ48، قبل أن يصبح قائد منتخب كندا؛ ألفونسو ديفيز، اللاعب رقم 1000 في البطولة، بعدما شارك بديلاً في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا، ضِمن دور الـ32، يوم الأحد.

وكشف «فيفا» أيضاً عن أرقام تتعلق بالمبيعات داخل الملاعب، حيث بِيع 2.8 مليون كوب من الجعة، وما يقرب من مليون زجاجة مياه، بالإضافة إلى 300 ألف قطعة هوت دوج للجماهير.

أما مناطق المشجعين الرسمية في الدول الثلاث المستضيفة، فقد استقطبت أكثر من 5.5 مليون زائر، استهلكوا أكثر من مليونيْ مشروب كحولي، إلى جانب ما يقارب مليونيْ مشروب غازي.

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ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
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  • دالاس : «الشرق الأوسط»
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ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الإيفواري يان ديوماندي قرر الرحيل عن فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكتا «سكاي» و«آر إم سي»، بالإضافة لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، مساء الأحد، أن ديوماندي (19 عاماً) وافق على توقيع عقد لمدة 5 أعوام مع الفريق الفرنسي.

ولكي تتم الصفقة بعد انتهاء منافسات بطولة «كأس العالم» الحالية، يجب على «سان جيرمان» أن يتوصل لاتفاق مع «لايبزيغ» بشأن قيمة الصفقة. ووفقاً للتقارير، فإن الناديين في مفاوضات حالياً.

وأبدى «ليفربول» أيضاً اهتماماً كبيراً بضم ديوماندي.

وأفادت التقارير بأن «لايبزيغ» رفض عرضاً يساوي 100 مليون يورو (114 مليون دولار) من «ليفربول».

ويمتد عقد ديوماندي مع «لايبزيغ» حتى 2030، ولا يوجد في عقده أي شرط جزائي.

ويحاول «لايبزيغ» حالياً تمديد تعاقده بشروط محسَّنة.

وتعاقد «لايبزيغ» مع ديوماندي قبل عام من فريق «ليغانيس»، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.

وسرعان ما وضع أداؤه أفضل الأندية الأوروبية في حالة تأهب وأثار تكهنات متكررة بأن الجناح السريع قد يغادر «الدوري الألماني» بعد موسم واحد فقط.

ولم يُخفِ ديوماندي حقيقة أن «ليفربول» و«سان جيرمان» من بين أنديته المفضلة.

ولكن حالياً، يركز ديوماندي على الوصول لدور الـ16 مع المنتخب الإيفواري.

ولتحقيق ذلك، يجب على منتخب بلاده أن يفوز على النرويج والمُهاجم إيرلينغ هالاند، غداً الثلاثاء، في مباراة دور الـ32.

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الرياضة رياضة عالمية

هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
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هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)

يدخل المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته الأولى في الأدوار الإقصائية ببطولة «كأس العالم»، أمام المنتخب المغربي، في وقت لاحق من اليوم، باحترام كبير للمنافس، لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز من أجل مُهاجمه كودي جاكبو.

وأعلن مهاجم ليفربول، وشريكته نوا فان دير بيغ، السبت الماضي، وفاة ابنهما الذي لم يولَد خلال فترة الحمل. وقرّر جاكبو البقاء مع المنتخب الهولندي، الذي لا يزال يشارك في «المونديال».

يدخل المنتخب الهولندي باحترام كبير للمنافس لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز (رويترز)

وقال رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا: «كان خبراً حزيناً للغاية. بذلنا كل ما في وسعنا لدعمه».

وأكد كومان أنه يكنّ احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق.

ويتوقع أن يكون جاكبو، الذي سجل مرتين في 3 مباريات بدور المجموعات، في التشكيل الأساسي للمنتخب الهولندي الذي يواجه المغرب، في وقت لاحق، في مونتيري.

ويعلم المنتخب الهولندي أن نظيره المغربي سيكون هو أقوى منافس واجهه، خلال النسخة الحالية من «كأس العالم».

وقال فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي: «ستكون مباراة صعبة في ظروف صعبة، لكنني أتطلع إليها. هذه هي المباريات التي تريد أن تصبح جزءاً منها».

ووصل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي ببطولة «كأس العالم» في «قطر 2022»، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور في «كأس العالم».

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رياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
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ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)
  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
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  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
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ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)

قال ملبورن فيكتوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إن لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا وافق على أن يصبح مساهماً في النادي بموجب اتفاق يمتد لما بعد مسيرته كلاعب، إذ من المقرر أيضاً أن ‌يتولى دوراً ‌خارج الملعب بمجرد اعتزاله.

وانضم ​اللاعب (38 ‌عاماً)، ⁠الذي ​لعب في ⁠صفوف بلنسية وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا التي فازت بكأس العالم 2010، لفريق فيكتوري في سبتمبر (أيلول) الماضي قادماً من منافسه وسترن سيدني واندرارز.

خاض ماتا 25 مباراة مع الفريق وسجل خمسة أهداف وقدم 13 ⁠تمريرة حاسمة في موسم 2025-2026 مع ‌النادي الذي يتخذ من ‌ملبورن مقراً له. وحصل على ​ميدالية جوني وارن ‌كأفضل لاعب في الدوري الأسترالي.

واحتل فيكتوري المركز ‌الرابع في الموسم الذي انتهى مؤخراً برصيد 40 نقطة. ويشارك ماتا أيضاً في ملكية سان دييغو أحد أندية دوري كرة القدم الأميركي، واستثمر في فريق ألبين ‌ريسنغ المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأضاف النادي أن ماتا ⁠لا ⁠يزال يدرس أمر مواصلة اللعب في الموسم المقبل، لكنه سيتولى بمجرد اعتزاله رئاسة لجنة كرة قدم شكلت حديثاً في ملبورن فيكتوري لدعم عملياته.

وقال ماتا: «أثق حقاً في مستقبل كرة القدم الأسترالية». وأضاف: «منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى ملبورن فيكتوري، شعرت بشغف هذا النادي وإمكانيات الدوري الأسترالي، وأريد أن أكون جزءاً من بناء المستقبل، ليس لموسم واحد فحسب، بل على ​المدى الطويل». وتابع: «استمتعت كثيراً ​بالموسم الماضي على أرض الملعب، والالتزام تجاه فيكتوري بصفتي مساهماً هو الخطوة الطبيعية التالية».

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