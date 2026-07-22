تقرير: ترمب يُريد إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة

أفادت صحيفة «نيويورك بوست» بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُريد أن يكون رئيس «الفيفا» جياني إنفانتينو الأمين العام القادم للأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن علاقة إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاماً، توطَّدت بترمب خلال تنظيم كأس العالم هذا العام، حيث بذل قصارى جهده لكسب ودّ ترمب وإشراكه، حتى إنه منحه جائزة السلام الافتتاحية للفيفا في ديسمبر (كانون الأول)، ويعتقد ترمب أن إنفانتينو «يحظى باحترام الجميع في جميع أنحاء العالم، ويُدرك قدرته الخاصة على توحيد الشعوب»، وفقاً لمصدر مُقرّب من ترمب لصحيفة «نيويورك بوست».

إنفانتينو يمنح جائزة السلام المقدمة من «فيفا» للرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل قرعة كأس العالم 2026 (رويترز)

وسيتم انتخاب الأمين العام القادم هذا العام ليحل محل أنطونيو غوتيريش، الذي سيتقاعد في نهاية ديسمبر (كانون الأول).

ولضمان حصوله على المنصب، سيحتاج إنفانتينو إلى الحصول على تأييد مجلس الأمن المكون من 15 عضواً - حيث يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون بحق النقض (الفيتو) - يليه تصديق الجمعية العامة.

ومن غير الواضح ما إذا كان إنفانتينو يرغب في تولي المنصب، وإلى أي مدى ناقش ترمب هذا الموضوع معه لكنه يرى فرصة سانحة بين مجموعة من المرشحين وصفهم أحد المطلعين بأنهم سبعة «ضعيفون».

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (أ.ب)

ومن أبرز المتنافسين الرئيسة الاشتراكية السابقة لتشيلي، ميشيل باشيليت، التي قد تواجه معارضة أميركية، والأرجنتيني رافاييل غروسي، المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قد يواجه مخاوف من المملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها.

ومن شأن فكرة ترمب أن تُغيّر التوقعات باختيار مرشح من أميركا اللاتينية أو منطقة الكاريبي - وهي منطقة مثّلها آخر مرة الأمين العام خافيير بيريز دي كوييار من بيرو بين عامي 1982 و1991.

لكن مصادر تُشير إلى أن التناوب الجغرافي غير المباشر لن يمنع إنفانتينو بالضرورة، وأنه من الممكن أن يحصل على ترشيحات أخرى بالإضافة إلى ترشيح ترمب.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والرئيس دونالد ترمب يقدمان الكأس إلى رودري لاعب المنتخب الإسباني بعد المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين (أ.ب)

وقال باولو زامبولي، رجل الأعمال والدبلوماسي الإيطالي الأميركي الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس ترمب للشراكات العالمية، لصحيفة «نيويورك بوست»: «لا يمكن أن تخطر ببال أحدٍ سوى الرئيس ترمب فكرة عبقرية كهذه».

وأضاف زامبولي أن إنفانتينو «سيؤدي عملاً رائعاً» ويحظى «بمحبة الجميع»، واصفاً إياه بأنه قادر على بثّ طاقة جديدة في الجهاز البيروقراطي الضخم، واستخدام الرياضة لبناء جسور جديدة وإلهام شباب العالم والفقراء.

وأوضح زامبولي، الصديق الشخصي لإنفانتينو، أن «هناك بعض أوجه التشابه» بين منصبي رئيس الفيفا والأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف: «في الأمم المتحدة، يتعين عليك التعامل مع 193 دولة عضواً. أما في الفيفا، فهناك أكثر من 200 دولة عضو، وسجل جياني الحافل يُظهر أنه يُجيد الإدارة».