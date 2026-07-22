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الاقتصاد

مصر تعلن عن كشف غازي جديد بالصحراء الغربية

بدأ الإنتاج الفعلي وضخ الغاز من البئر الجديدة على أن يتم استكمال ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الحالي (وزارة البترول المصرية)
بدأ الإنتاج الفعلي وضخ الغاز من البئر الجديدة على أن يتم استكمال ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الحالي (وزارة البترول المصرية)
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مصر تعلن عن كشف غازي جديد بالصحراء الغربية

بدأ الإنتاج الفعلي وضخ الغاز من البئر الجديدة على أن يتم استكمال ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الحالي (وزارة البترول المصرية)
بدأ الإنتاج الفعلي وضخ الغاز من البئر الجديدة على أن يتم استكمال ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو الحالي (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأربعاء، عن كشف غازي جديد في الصحراء الغربية، بمعدل إنتاج يبلغ 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم معدلات الإنتاج والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق كشف جديد للغاز من خلال حفر بئر واتدا الاستكشافية العميقة بالصحراء الغربية، على عمق 15 ألف قدم، حيث تعد خالدة الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آباتشي العالمية».

وأفادت الوزارة بأن التسجيلات الكهربائية للبئر أظهرت مؤشرات إيجابية أكدت وجود تراكيب حاملة للغاز، فيما أسفرت اختبارات الإنتاج النهائية، التي أُجريت فور الانتهاء من أعمال الحفر، عن تحقيق معدل إنتاج بلغ 40 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، «بما يعكس الإمكانات الواعدة للبئر ويعزز جهود زيادة الإنتاج المحلي».

وبالتوازي مع أعمال الحفر والاختبارات، انتهت الشركة من تنفيذ خط إنتاج جديد بطول 10 كم باستثمارات 2.3 مليون دولار، بما مكّن من سرعة نقل الإنتاج وربط البئر بالبنية التحتية القائمة، في إطار خطة تسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج. وفقاً للبيان.

وذكر البيان، أنه بدأ الإنتاج الفعلي وضخ الغاز من البئر الجديدة أمس الثلاثاء، على أن يتم استكمال ربطها بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو (تموز) الحالي، وفقاً للبرنامج الزمني المستهدف، بما يسهم في دعم منظومة إمدادات الغاز.

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