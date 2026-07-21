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غوتيريش يزور سوريا هذا الأسبوع ويلتقي الشرع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
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غوتيريش يزور سوريا هذا الأسبوع ويلتقي الشرع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

يتوجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا في وقت لاحق، هذا الأسبوع، للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي، في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ عام 2009، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، الثلاثاء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني: «يسعدني أن أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن الأمين العام سيتوجّه إلى سوريا في وقت لاحق، هذا الأسبوع، بدعوة من الحكومة».

وسيلتقي غوتيريش في أثناء الزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني ومنظمات غير حكومية تدعم قضايا المرأة.

وأضاف كوردوني أمام مجلس الأمن: «في أثناء زيارته، سيؤكد (غوتيريش) على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا».

وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن غوتيريش سيزور أيضاً عناصر قوة حفظ السلام الأممية المتمركزين في المنطقة العازلة في الجولان منذ عام 1974 لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.

وسيكون غوتيريش أول أمين عام للأمم المتحدة يزور سوريا منذ زيارة بان كي - مون في 2009. وزار وفد من مجلس الأمن الدولي سوريا في ديسمبر.

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