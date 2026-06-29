مدرب باراغواي: الفوز على البرازيل والأرجنتين سيُلهمنا لتجاوز ألمانيا

قال المدرب جوستافو ألفارو إن باراغواي ستستمد الإلهام من فوزها على الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، يوم الاثنين.

وأبلغ ألفارو الصحافيين، الأحد: «لقد واجهنا الأرجنتين وواجهنا البرازيل وهما فريقان بنفس مكانة ألمانيا أو ربما أكبر منها».

وأضاف: «الأرجنتين والبرازيل مرشحتان للفوز بلقب كأس العالم. واجهناهما في مباريات صعبة بالنسبة لنا، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز».

وعادت باراغواي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010، عندما خسرت بفارق ضئيل في دور الثمانية أمام إسبانيا التي توجت باللقب في النهاية، بعد حملة تصفيات بدأت بشكل سيئ لكنها تغيرت تماماً بتعيين ألفارو في أغسطس (آب) 2024.

وقاد ألفارو الفريق إلى الفوز على كل من عملاقي كرة القدم المجاورين في أميركا الجنوبية.

وجاءت البداية الكارثية لباراغواي في البطولة، بخسارتها 4 - 1 أمام الولايات المتحدة إحدى الدول المستضيفة، قبل أن تتبعها بفوز 1 - صفر على تركيا في مباراة أكملتها بعشرة لاعبين، رغم أن منافستها سددت 33 كرة، ثم تعادلت سلبياً مع أستراليا.

وكان ذلك كافياً لباراغواي للتأهل بصعوبة من دور المجموعات إلى دور الـ32.

وفي مواجهة ألمانيا، سيغيب عن صفوف الفريق القادم من أميركا الجنوبية لاعب الوسط دييغو غوميز، الذي تم إيقافه بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في دور المجموعات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المدافع عمر ألديريت يعاني من إصابة قد تمنعه من المشاركة.

لكن ميغيل ألميرون، أحد اللاعبين الأكثر إبداعاً في الفريق، سيعود بعد قضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة عقب حصوله على بطاقة حمراء لتغطية فمه خلال مواجهة في المباراة التي فاز فيها الفريق على تركيا.

وقال ألفارو، الذي سبق له تدريب الإكوادور وكوستاريكا، بالإضافة إلى نادي بوكا جونيورز في وطنه الأرجنتين، إنه جمع ملفاً ضخماً استعداداً لمباراة ألمانيا، لكنه اضطر إلى الاكتفاء بجلسة تدريبية واحدة استعداداً لمباراة يوم الاثنين بالقرب من بوسطن، في ملعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.