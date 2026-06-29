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مدرب باراغواي: الفوز على البرازيل والأرجنتين سيُلهمنا لتجاوز ألمانيا

جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)
جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)
  • فوكسبورو الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فوكسبورو الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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مدرب باراغواي: الفوز على البرازيل والأرجنتين سيُلهمنا لتجاوز ألمانيا

جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)
جوستافو ألفارو مدرب باراغواي (أ.ب)

قال المدرب جوستافو ألفارو إن باراغواي ستستمد الإلهام من فوزها على الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، عندما تواجه ألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، يوم الاثنين.

وأبلغ ألفارو الصحافيين، الأحد: «لقد واجهنا الأرجنتين وواجهنا البرازيل وهما فريقان بنفس مكانة ألمانيا أو ربما أكبر منها».

وأضاف: «الأرجنتين والبرازيل مرشحتان للفوز بلقب كأس العالم. واجهناهما في مباريات صعبة بالنسبة لنا، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز».

وعادت باراغواي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010، عندما خسرت بفارق ضئيل في دور الثمانية أمام إسبانيا التي توجت باللقب في النهاية، بعد حملة تصفيات بدأت بشكل سيئ لكنها تغيرت تماماً بتعيين ألفارو في أغسطس (آب) 2024.

وقاد ألفارو الفريق إلى الفوز على كل من عملاقي كرة القدم المجاورين في أميركا الجنوبية.

وجاءت البداية الكارثية لباراغواي في البطولة، بخسارتها 4 - 1 أمام الولايات المتحدة إحدى الدول المستضيفة، قبل أن تتبعها بفوز 1 - صفر على تركيا في مباراة أكملتها بعشرة لاعبين، رغم أن منافستها سددت 33 كرة، ثم تعادلت سلبياً مع أستراليا.

وكان ذلك كافياً لباراغواي للتأهل بصعوبة من دور المجموعات إلى دور الـ32.

وفي مواجهة ألمانيا، سيغيب عن صفوف الفريق القادم من أميركا الجنوبية لاعب الوسط دييغو غوميز، الذي تم إيقافه بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في دور المجموعات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المدافع عمر ألديريت يعاني من إصابة قد تمنعه من المشاركة.

لكن ميغيل ألميرون، أحد اللاعبين الأكثر إبداعاً في الفريق، سيعود بعد قضاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة عقب حصوله على بطاقة حمراء لتغطية فمه خلال مواجهة في المباراة التي فاز فيها الفريق على تركيا.

وقال ألفارو، الذي سبق له تدريب الإكوادور وكوستاريكا، بالإضافة إلى نادي بوكا جونيورز في وطنه الأرجنتين، إنه جمع ملفاً ضخماً استعداداً لمباراة ألمانيا، لكنه اضطر إلى الاكتفاء بجلسة تدريبية واحدة استعداداً لمباراة يوم الاثنين بالقرب من بوسطن، في ملعب فريق نيو إنغلاند باتريوتس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

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وهبي قبل مواجهة هولندا: المغرب لا يخشى أحداً في المونديال

وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
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وهبي قبل مواجهة هولندا: المغرب لا يخشى أحداً في المونديال

وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)
وهبي خلال المؤتمر (أ.ب)

رفع محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، راية التحدي قبل المواجهة المرتقبة أمام هولندا ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وصرح وهبي عبر قناة «بي إن سبورتس»: «تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، أي مواجهة إقصائية تكون صعبة مهما كان المنافس».

أضاف: «نحن سعداء بما حققناه، إذا تطورنا، سنذهب بعيداً في كأس العالم، هذا هو هدفنا».

وأشار إلى أن «منتخب هولندا منافس قوي ومميز، يعرفنا ونعرفه جيداً، ونتسلح بشغف جماهيرنا، والتطلع لمواصلة ما حققناه بالتأهل لقبل النهائي في مونديال 2022. وجماهيرنا تثق بنا».

وختم محمد وهبي: «نتطلع لتقديم أفضل مستوى ممكن، لا نخاف أي منافس، إنها مواجهة من العيار الثقيل، ولكن لا يوجد منتخب لا يُهزم، سنخوض المباراة بهذه العقلية».

ويتأهل الفائز من مباراة هولندا والمغرب لدور الـ16 لمواجهة كندا التي فازت على جنوب أفريقيا بنتيجة 1 - صفر، مساء الأحد.

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كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ماتيرازي: الرأس الأخضر مذهلة... وأتطلع لمباراتها مع أرجنتين ميسي

لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)
لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

ماتيرازي: الرأس الأخضر مذهلة... وأتطلع لمباراتها مع أرجنتين ميسي

لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)
لاعبو الرأس الأخضر يحتفلون ببلوغ دور الـ32 (أ.ف.ب)

أعرب ماركو ماتيرازي، الفائز بكأس العالم عام 2006 مع إيطاليا، عن دهشته من الظهور الأول الخيالي للرأس الأخضر في نهائيات 2026، واصفاً هذه الدولة الأفريقية بأنها أكبر مفاجأة في البطولة.

وسحرت الرأس الأخضر، وهي واحدة من أصغر الدول التي تأهلت إلى كأس العالم على الإطلاق، الجماهير بمشوار خالٍ من الهزائم في دور المجموعات، شهد ثلاثة تعادلات منحتها بطاقة العبور في المركز الثاني خلف إسبانيا بطلة العالم السابقة وأمام أوروغواي.

وحصل المنتخب، بقيادة حارسه الملهم فوزينيا، على مواجهة حالمة في دور الـ32، إذ يلتقي المنتخب الأفريقي مع الأرجنتين حاملة اللقب في ميامي يوم الجمعة.

وقال ماتيرازي: «الرأس الأخضر هي المفاجأة الكبرى في الوقت الحالي. والآن عليهم اللعب أمام أبطال العالم. سنرى ما سيحدث. نحن هنا في ميامي ونتطلع لمشاهدة المباراة. إنهم الطرف الأضعف، لكنك لا تعرف أبداً ما الذي يمكن أن يحدث خلال 90 دقيقة في كرة القدم».

ولم يتردد المدافع السابق (52 عاماً) في الإقرار بحجم التحدي الذي يواجهه منتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، مشيداً بنجم برشلونة السابق (39 عاماً)، الذي يواصل تحدي عامل السن ويتصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد ستة أهداف.

وأضاف ماتيرازي: «الأرجنتين أفضل كثيراً من الرأس الأخضر في الوقت الحالي، كما أنها تملك واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة. أحب مشاهدة ميسي عندما يلعب وأتطلع لرؤيته في هذه المباراة. اللعب في سن 39 عاماً ليس بالأمر السهل، ومع ذلك لا يزال واحداً من الأفضل».

لكن وجود الرأس الأخضر في البطولة يشكل أيضاً تذكيراً مؤلماً لماتيرازي بغياب إيطاليا المستمر عن كأس العالم.

وغاب المنتخب الإيطالي عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، إذ إن آخر ظهور له كان في مرحلة خروج المغلوب عندما سجل ماتيرازي خلال نهائي 2006 الذي تُوج فيه باللقب.

وقال: «إيطاليا توقفت عن التطور في التاسع من يوليو (تموز) 2006 (عندما هزمت فرنسا وأحرزت كأس العالم)، لأن كرة القدم تتطور بسرعة كبيرة. منتخبات الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان موجودة في كأس العالم. لقد حاولت بناء منظومة. وعلى إيطاليا أن تفعل الشيء نفسه إذا أرادت العودة إلى كأس العالم».

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي: مشاركة نيمار أمام اليابان سيحددها سير المباراة

نيمار ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات البرازيل في هيوستن (أ.ب)
نيمار ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات البرازيل في هيوستن (أ.ب)
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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أنشيلوتي: مشاركة نيمار أمام اليابان سيحددها سير المباراة

نيمار ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات البرازيل في هيوستن (أ.ب)
نيمار ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات البرازيل في هيوستن (أ.ب)

لم يكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن خطته لإشراك نيمار في مواجهة دور الـ32 بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، أمام اليابان يوم الاثنين، لكنه قال إن المهاجم المخضرم جاهز بدنياً للعب أكثر من 15 دقيقة.

ورغم ذلك قال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي: «في النهاية الأمر يعتمد على سير المباراة والموقف الذي ينتظرنا في لقاء الغد».

وغاب نيمار، صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، عن أول مباراتين للمنتخب البرازيلي في دور المجموعات بسبب إصابة في ربلة الساق.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بديلاً في الدقيقة 75 من المواجهة الثالثة بالمجموعة الثالثة أمام اسكوتلندا، وتلقى تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في الملعب.

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