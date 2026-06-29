مدرب جنوب أفريقيا: القوة والسرعة وراء خروجنا من المونديال

أكد هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، أن فريقه افتقر إلى القوة والسرعة اللازمتين، مما تسبب في خروجه من كأس العالم لكرة القدم بالخسارة صفر - 1 أمام كندا في افتتاح منافسات دور الـ32، مساء الأحد.

وصرح بروس، عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «الفارق كان واضحاً، لقد افتقرنا إلى القوة والسرعة، لقد خسرنا العديد من الثنائيات بسبب القوة الجسدية، يجب أن نعمل على تحسين هذه الجوانب في المستقبل».

وأضاف المدرب البلجيكي المخضرم: «لم نعانِ من ثغرات فنية بل كانت تنقصنا القوة والسرعة، مما حرمنا من الذهاب بعيداً بهذه البطولة، لأن القوة والسرعة من العوامل المهمة في الكرة الحديثة».

وعن تقييمه لتجربة «بافانا» في مونديال 2026، قال بروس: «أظن أنه يجب أن نكون سعداء بما حققناه، لقد تأهل الفريق للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه».

وختم تصريحاته: «هذا يدل على أننا قمنا بعمل جيد، وتعلمنا الكثير من تجربة اللعب على أعلى مستوى».