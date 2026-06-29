مدرب كندا: لا نفضل أي منافس بين المغرب وهولندا لمواجهته في المونديال

قال جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، إنه لا يفضل مواجهة فريق بعينه بعد التأهل التاريخي لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم بالفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 1 - صفر، مساء الأحد.

وينتظر منتخب كندا مواجهة الفائز من المغرب ضد هولندا.

وعن المواجهة المقبلة، أوضح مارش: «لا نفضل أي منافس، بل نركز على إثبات أحقيتنا في مواجهة الكبار»، مضيفاً: «هولندا والمغرب من كبار العالم، وتحديداً المغرب رابع مونديال 2022، وحقق إنجازات كبيرة في آخر 6 سنوات، وكذلك هولندا فريق عريق وقوة تقليدية في أوروبا».

وبشأن الفوز على جنوب أفريقيا في دور الـ32، واصل: «كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم أن جنوب أفريقيا ستدفعنا لبذل جهد مضاعف، لقد سيطرنا ولكن لم نستغل الفرص».

وتابع: «حققنا فوزاً مستحقاً بعد تنظيم خطوطنا، التنظيم سر الفوز، لم نسجل مبكراً، ولكن لم نمنح المنافس فرصة لتشكيل خطورة».

وختم جيسي مارش تصريحاته: «كنا مستقرين دفاعياً، ولم نترك ثغرة، وكنا نطمح لتسجيل هدف مبكر، ولكن حققنا الأهم، وهو الفوز والتأهل».