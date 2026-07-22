ممداني يقر بأنه «لا يملك سلطة قانونية لاعتقال نتنياهو»

قال عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، في مقطع فيديو جديد الثلاثاء، إنه لا يملك السلطة القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك.

وذكر ممداني في مقطع فيديو نشر على منصة «إكس»: «إدارتي راجعت كافة السبل المتاحة بموجب القانون الساري لتحديد ما إذا كان بإمكان مدينة نيويورك تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حال قدوم بنيامين نتنياهو إلى هنا. ومن الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لإنفاذ هذه المذكرة. ومع ذلك، فإن الحكومة الاتحادية تملك هذه السلطة، وأنا أدعوها للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ المذكرة».

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

ويأتي هذا الفيديو بعد أيام فقط من تصريح ممداني لصحيفة «نيويورك تايمز» بأنه يعمل مع الفريق القانوني لإدارته على كيفية تنفيذ اعتقال نتنياهو بتهمة ارتكاب «جرائم حرب مزعومة»، بحسب شبكة «سي إن إن».

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هذا الجدل عبر منصته «تروث سوشيال»، الاثنين، قائلا إن نتنياهو «لن يعتقل، بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال».