«مونديال 2026»: صحافية أميركية تعتذر عن تصريحاتها ضد منتخب البوسنة

قدمت صحافية أميركية اعتذاراً بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب تصريحات وُصفت بأنها «غير حساسة» بشأن منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم، منافس الولايات المتحدة المقبل في كأس العالم.

وقالت المراسلة أبيجيل فيليز إنها كانت تحاول «إضفاء بعض المرح» عندما أدلت بتلك التصريحات المثيرة للجدل عبر محطة «إيه بي سي 7» في لوس أنجليس، قبل مواجهة المنتخبين في دور الـ32 المقررة، يوم الأربعاء المقبل.

وقالت فيليز على الهواء: «هناك شيء واحد بشأن البوسنة، وهو أنني لا أستطيع أصلاً أن أحدد موقعها على الخريطة».

وأضافت: «أنا لا أعرف أي شيء عن البوسنة، ولا أريد أن أعرف؛ لأن منتخب الولايات المتحدة عاد، وأصبح أفضل من أي وقت مضى. هذا ما ستشاهدونه يوم الأربعاء المقبل».

وأكملت: «استعدوا يا بوسنة، لأنكم لن ترغبوا في مواجهة ما ينتظركم. لن يعجبكم ما سيحدث، لكنه سيحدث على أي حال».

وأثارت هذه التصريحات موجة انتقادات حادة وسريعة، ما دفع فيليز إلى تقديم اعتذار رسمي الأحد.

وقالت في اعتذارها: «في محاولة غير موفقة لإضفاء بعض المرح على أجواء منافسات كأس العالم، بالغت في الأمر وأدليت بتعليق غير مدروس، كان غير حساس وغير لائق».

وأضافت: «أعتذر إلى شعب البوسنة وإلى منتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم».

وأكملت: «من المفترض أن تكون بطولة كأس العالم مناسبة توحد المجتمعات والشعوب حول العالم، وتعليقي لم يعكس هذه الروح. أتمنى لجميع المنتخبات كل التوفيق في مواصلة مشوارها ببطولة كأس العالم».