«آي بي إم» تخفض توقعات الإيرادات مع طفرة الذكاء الاصطناعي

خفضت شركة «آي بي إم» توقعاتها لنمو الإيرادات خلال عام 2026، بعدما أظهرت نتائج الربع الثاني أن الشركات تفضل توجيه إنفاقها إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل الخوادم والرقائق ومعدات مراكز البيانات، على حساب البرمجيات والحواسيب المركزية التقليدية.

وأعلنت الشركة أنها تتوقع نمواً في الإيرادات يتراوح بين 4 و5 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو يتجاوز 5 في المائة.

وجاءت النتائج الفصلية دون توقعات السوق، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 1 في المائة فقط إلى 17.16 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 17.58 مليار دولار، بينما بلغ صافي الربح 2.17 مليار دولار، متراجعاً عن مستواه قبل عام.

كما سجلت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 2.93 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 2.97 دولار.

وتراجعت أسهم الشركة بشكل طفيف في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعدما كانت قد أنهت جلسة الأربعاء مرتفعة بنحو 2 في المائة.

وكان الرئيس التنفيذي، أرفيند كريشنا، قد أثار قلق المستثمرين الأسبوع الماضي عندما أقر بأن الشركة «تعثرت» في التكيف مع متطلبات السوق، وأن عدداً من الصفقات الكبرى تأجل، وهو ما أدى إلى هبوط السهم بنسبة 25 في المائة، في أكبر خسارة يومية له منذ أكثر من قرن.

وخلال مؤتمر إعلان النتائج، أوضح كريشنا أن معظم الصفقات التي لم تُنجز في الربع الثاني كانت استثمارات رأسمالية كبيرة لدى كبار العملاء، مشيراً إلى أن نحو ثلث هذه الصفقات أُبرم بالفعل خلال الربع الثالث الجاري.

وقال: «جزء كبير من الطلب تم تأجيله، وليس إلغاؤه».

وتسلط توقعات «آي بي إم» الضوء على التحول الذي تشهده سوق التكنولوجيا، إذ تتسابق الشركات للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما أثار مخاوف المستثمرين من تراجع الإنفاق على قطاعات البرمجيات التقليدية.

من جهته، قال بروكس إدلت، المحلل في «سي إف آر إيه»، إن نتائج «آي بي إم» لا تعكس ضعفاً عاماً في قطاع البرمجيات، بل ترتبط إلى حد كبير بمشكلات خاصة بأعمال الشركة في مجال الأجهزة.

وتراجعت إيرادات الحواسيب المركزية من طراز «زد» (Z Mainframe)، التي تُستخدم لمعالجة ملايين المعاملات اليومية في قطاعات مثل البنوك والطيران، بنسبة 42 في المائة خلال الربع الثاني، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قطاع البنية التحتية بنسبة 7 في المائة إلى 3.84 مليار دولار.

وقال المدير المالي جيمس كافانو إن أداء الحواسيب المركزية أثر في نمو الشركة بأكثر من خمس نقاط مئوية خلال الربع، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تأثير يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين فقط.

وأضاف أن الشركة لا ترى أي مؤشرات على تخلي العملاء عن استخدام الحواسيب المركزية، وتتوقع أن يحقق هذا النشاط أداءً قوياً خلال النصف الثاني من العام.

وفي المقابل، ارتفعت إيرادات البرمجيات بنسبة 5 في المائة إلى 7.76 مليار دولار، لكنها جاءت أيضاً دون توقعات المحللين البالغة 7.88 مليار دولار.