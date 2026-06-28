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الرياضة رياضة عالمية

مركز كيميش مع ألمانيا يثير عاصفة من الجدل في المونديال

ليوشوا كيميش (أ.ف.ب)
ليوشوا كيميش (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مركز كيميش مع ألمانيا يثير عاصفة من الجدل في المونديال

ليوشوا كيميش (أ.ف.ب)
ليوشوا كيميش (أ.ف.ب)

عاد الجدل مجدداً في ألمانيا بشأن المركز الأنسب ليوشوا كيميش قائد المنتخب الأول لكرة القدم، بين الظهير الأيمن ولاعب الوسط، وذلك قبل أن يخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، خلال مشاركته الدولية رقم 114، عندما تواجه ألمانيا منتخب باراغواي، الاثنين.

وكان كيميش 31 عاماً ضمن المنتخب الألماني الذي ودع كأس العالم من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022، لكن ألمانيا نجحت هذه المرة في بلوغ دور الـ32، حيث ستواجه باراغواي.

وربما كانت خيبات الأمل في النسختين السابقتين أحد الأسباب التي جعلت كيميش لا يقدم حتى الآن الأداء القيادي الذي اعتاده في البطولات الكبرى.

ويشغل كيميش مركز الظهير الأيمن في المنتخب الألماني، لعدم وجود بديل مناسب، بينما يلعب مع بايرن ميونيخ في مركز لاعب الوسط الدفاعي إلى جانب ألكسندر بافلوفيتش.

ولكن بافلوفيتش ظهر بمستوى أقل كثيراً من المعتاد خلال كأس العالم، في ظل شراكته مع فيليكس نميشا؛ ما دفع البعض للمطالبة بعودة كيميش إلى خط الوسط بدلاً منه، رغم عدم وضوح مدى نجاح الثنائية المحتملة بين كيميش ونميشا.

وأكد كيميش أن تحديد مركزه داخل الملعب «يعود للمدرب وحده».

وحسم المدير الفني يوليان ناغلسمان الجدل، على الأقل قبل مواجهة باراغواي، بقوله: «لا أريد الاستغناء عن فيليكس ولا عن بافلو».

يوليان ناغلسمان (أ.ف.ب)

كما أشار إلى أن كيميش حقق أفضل الأرقام الإحصائية بين جميع لاعبي مركز الظهير الأيمن في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ومن جانبه، قال المدير الرياضي رودي فولر إن هذا الجدل قائم منذ سنوات، مؤكداً أن كيميش «لاعب من طراز عالمي» سواء في مركز الظهير الأيمن أو لاعب الوسط، وأن القرار النهائي يبقى في يد ناغلسمان.

وشدد كيميش على أن المنتخب الألماني، إذا أراد مواصلة مشواره في الأدوار الإقصائية، فإنه يجب أن «يقلل من فقدان الكرة»، وأن يتوقف عن «استقبال هدف أو هدفين في كل مباراة».

وقد يتجدد الجدل بقوة إذا نجحت ألمانيا في تجاوز باراغواي، لتواجه بعدها المرشح الأبرز للقب، منتخب فرنسا، في دور الـ16.

وعانى كيميش أمام سرعة الإيفواري يان ديوماندي خلال الفوز على كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1، بينما تمثل فرنسا تهديداً أكبر بكثير، في ظل امتلاكها رباعياً هجومياً قوياً يضم كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، وديزيريه دوي، ومايكل أوليسي.

وقال فولر إن كيميش «يمتلك خبرة كبيرة، ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المواقف بذكاء»، لكن ناغلسمان يدرس أيضاً إمكانية تعديل المنظومة الدفاعية، مع نقل كيميش إلى خط الوسط.

وقال ناغلسمان: «في كرة القدم لا يمكنك أبداً استبعاد أي شيء، لكن نقل كيميش إلى خط الوسط ليس ضمن خططنا في الوقت الحالي».

وأوضح أن عبارة «في الوقت الحالي» تتعلق فقط بمباراة باراغواي؛ ما يترك الباب مفتوحاً أمام تغيير محتمل في الأدوار التالية.

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الياباني آي أوغورا يحتفل بفوزه الأول في فئة موتو جي بي (إ.ب.أ)
  • أسن هولندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أسن هولندا: «الشرق الأوسط»
TT

جائزة هولندا الكبرى: فوز أول للياباني أوغورا... ومارتين يتصدر الترتيب

الياباني آي أوغورا يحتفل بفوزه الأول في فئة موتو جي بي (إ.ب.أ)
الياباني آي أوغورا يحتفل بفوزه الأول في فئة موتو جي بي (إ.ب.أ)

حقق الياباني آي أوغورا (أبريليا - تراكهاوس) فوزه الأول في فئة موتو جي بي، بإنهائه جائزة هولندا الكبرى، الجولة العاشرة من أصل 22 في بطولة العالم للدراجات النارية، في المركز الأول، الأحد، على حلبة آسن.

وتقدم الياباني الذي سجل 40:21.905 دقيقة بفارق 2.004 ثانية و3.512 ثانية توالياً عن الإسبانيين زميله راوول فرنانديس وخورخي مارتين (أبريليا) الذي انتزع صدارة الترتيب العام مستفيداً من سقوط المتصدر السابق زميله الإيطالي ماركو بيتسيكي.

قال أوغورا: «إنه لأمر رائع، لا أمتلك الكثير لأقوله... أنا سعيد للغاية، شكراً لفريقي».

وهو الفوز الأول لدراج ياباني في موتو جي بي منذ ماكوتو تامادا عام 2004، كما بات أول ياباني يصعد إلى منصة التتويج في الفئة الأولى منذ كاتسويوكي ناكاسوغا في جائزة فالنسيا الكبرى عام 2012.

ويخوض أوغورا موسمه الأول في الفئة الاولى مع فريق تراكهاوس، وقد انطلق من المركز الأول، الأسبوع الماضي، في تشيكيا، لكنه حلّ ثانياً في سباق الأحد.

وكاد الدراج الشاب البالغ 25 عاماً قد أنهى سباق 24 ساعة في لومان في مايو (أيار) الماضي في المركز الثالث.

واستفاد مارتين من تعرض زميله بيتسيكي الذي كان يتصدر الترتيب قبل السباق، لحادث سقوط عنيف في اللفة الثالثة حين كان يقود بسرعة تقارب 200 كلم/ساعة عند المنعطف 15.

وبقي الإيطالي واعياً، قبل نقله بداية إلى المركز الطبي في الحلبة، ثم إلى مستشفى خرونينغن لإجراء الفحوص.

واحتل الإيطالي فابيو دي جان أنتونيو (دوكاتي - في آر 46) المركز الرابع، متقدماً على الإسبانيين أليكس ماركيس (دوكاتي-غريزيني) وشقيقه مارك ماركيس (دوكاتي) حامل اللقب العالمي الذي تراجع للمركز السابع بعدما نال عقوبة بسبب خروجه عن المسار، بينما تقدم الإيطالي إينا باستيانيني (كيه تي إم - تيك3) للمركز السادس.

أما الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) الذي انطلق من المركز التاسع، فوصل ثامناً، ويعود الفضل في ذلك بشكل خاص إلى حوادث وانسحابات العديد من الدراجين.

وانتزع مارتين صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن بيتسيكي و16 نقطة عن دي جان أنتونيو. ويحتل أوغورا المركز الرابع، متأخراً بفارق 25 نقطة عن المتصدر، بينما يتأخر مارك ماركيس، بطل العالم الحالي، بفارق 40 نقطة عن مواطنه.

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سباق للدراجات الرياضة هولندا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة إيستبورن»: بيرغس يهزم أومبير... ويتوج باللقب

أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)
أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة إيستبورن»: بيرغس يهزم أومبير... ويتوج باللقب

أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)
أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)

أحرز زيزو بيرغس أول لقب له في البطولات التابعة لـ«اتحاد لاعبي التنس المحترفين»، وأصبح أول بلجيكي يحرز لقباً في هذه البطولات على الملاعب العشبية بعصر البطولات المفتوحة، بعدما تغلب 3 - 6 و6 - 1 و6 - 4 على أوغو أومبير الأحد في نهائي «بطولة إيستبورن المفتوحة للتنس»، الذي كان أُجّل بسبب الأمطار.

ومن المقرر أن يلتقي بيرغس (27 عاماً) أومبير مجدداً في الدور الأول من بطولة «ويمبلدون».

وركض بيرغس، الذي خسر في نهائيين سابقين، ليحتضن فريقه بعد حسم الفوز.

وقال بيرغس لفريقه خلال مراسم التتويج: «النتائج لم تكن في مصلحتنا، لكننا واصلنا التركيز على التحسن. ولهذا السبب؛ نحن هنا اليوم؛ نقف حاملين الجائزة».

زيزو بيرغس (أ.ف.ب)

وكسر أومبير إرسال بيرغس في الوقت المناسب ليتقدم 5 - 3 ويفوز بالمجموعة الأولى. لكن بيرغس عاد بقوة في المجموعة الثانية عبر إرساله الثاني الذي أداه بثقة، في حين ارتكب الفرنسي 16 خطأً سهلاً، بعد أن ارتكب 3 أخطاء فقط في المجموعة الأولى.

وبعد فوزه بالمجموعة الثانية بنتيجة 6 - 1، واصل بيرغس استغلال أخطاء أومبير مع استهداف الخطوط الجانبية.

وأثمرت هذه الاستراتيجية عندما أخطأ أومبير في ضربة أمامية ليتقدم بيرغس 4 - 3 عبر كسر الإرسال.

وحافظ بيرغس على إرساله ليحسم الفوز الذي تأكد عندما ارتطمت كرة أومبير، الذي بدا محبطاً، بالشبكة.

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الرياضة تنس غراند سلام بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«ويمبلدون»: سينر يبدأ الدفاع عن لقبه... وسابالينكا تطارد أول إنجازاتها الكبرى في 2026

يانيك سينر (رويترز)
يانيك سينر (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«ويمبلدون»: سينر يبدأ الدفاع عن لقبه... وسابالينكا تطارد أول إنجازاتها الكبرى في 2026

يانيك سينر (رويترز)
يانيك سينر (رويترز)

تنطلق بطولة «ويمبلدون» للتنس غداً الاثنين؛ إذ يسعى حامل اللقب يانيك سينر إلى الفوز بلقبه الـ5 في البطولات الـ4 الكبرى، بينما تأمل المصنفة الأولى في منافسات السيدات أرينا سابالينكا الفوز بأول ألقابها الكبرى هذا العام.

في غياب منافسه كارلوس ألكاراس الفائز بلقب «ويمبلدون» مرتين، أصبح سينر المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب هذا العام، لكن قد يضطر اللاعب الإيطالي إلى التغلب على الطقس الحار وعدم الاستعداد بشكل جيد في سعيه إلى الدفاع عن اللقب.

وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، خرج سينر من الدور الثاني لـ«بطولة فرنسا المفتوحة للتنس» بسبب الإصابة بتشنجات عضلية في ظل ظروف مناخية شديدة الحرارة، ليغيب اللاعب الإيطالي (24 عاماً) عن البطولات الإعدادية التي تسبق البطولة الكبرى المقامة على الملاعب العشبية.

لكنه قال إن هذا قد يكون في مصلحته، قبل مباراته الافتتاحية أمام الصربي ميومير كيكمانوفيتش غداً الاثنين.

وقال للصحافيين السبت: «إذا لعبت بطولة قبل خوض (ويمبلدون) فربما لا تسير الأمور كما تريد... فستأتي إلى هنا وأنت تساورك بعض الشكوك. أما إذا لم تشارك في أي بطولة، فلن تراودك هذه الشكوك، بل تذهب وتلعب فحسب».

أرينا سابالينكا (إ.ب.أ)

تتصدر سابالينكا تصنيف «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» منذ أواخر عام 2024، لكن لاعبة روسيا البيضاء لم تفز سوى بلقب واحد في البطولات الـ4 الكبرى في آخر 18 شهراً رغم وصولها إلى 4 مباريات نهائية.

كما انهارت أمام ديانا شنايدر في دور الـ8 من «بطولة فرنسا المفتوحة» الشهر الماضي عندما خسرت آخر 10 أشواط على التوالي.

وقالت بعد ذلك إنها أرادت «اعتزال التنس»، لكنها لجأت بعد ذلك إلى اختصاصي نفسي وأوضحت أنها لم تتأثر كثيراً بالهزيمة أمام جيسيكا بيغولا في الدور ما قبل النهائي من «بطولة برلين المفتوحة» هذا الشهر.

وقالت للصحافيين قبل مباراتها الافتتاحية أمام تيودورا كوستوفيتش: «شعرت بحالة جيدة حقاً طيلة البطولة هناك. واجهت بعض الصعوبات هنا وهناك، (لكن) بشكل عام أشعر بأن الأمور تعود إلى نصابها».

ولم تفز اللاعبة؛ الحائزة 4 ألقاب كبرى، ببطولة «ويمبلدون» قط، لكنها بلغت ما قبل النهائي في مشاركاتها الثلاث الأخيرة.

قضى نوفاك ديوكوفيتش آخر عامين ونصف العام في محاولة الفوز بلقبه الـ25 في البطولات الـ4 الكبرى من أجل تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم مارغريت كورت. وقد تكون بطولة «ويمبلدون» أفضل فرصة له لتحقيق ذلك.

ومنذ الفوز بلقبه الـ7 في «ويمبلدون» عام 2022، وصل اللاعب الصربي إلى مباراتين نهائيتين وما قبل النهائي مرة واحدة في «نادي عموم إنجلترا».

وقال اللاعب الصربي (39 عاماً)، الذي انتهت آخر مباراة له بالخسارة في 5 مجموعات بـ«بطولة فرنسا المفتوحة» أمام البرازيلي جواو فونسيكا، للصحافيين إنه مستعد لبطولة «ويمبلدون» بشكل أفضل مما كان عليه في «رولان غاروس».

وأضاف: «اللعب على الملاعب العشبية مقارنة بالملاعب الرملية لا يتطلب بذل جهد بدني كبير. لذلك؛ فهذا أفضل بالنسبة إليّ. لطالما أحببت اللعب على العشب. لديّ سجل جيد جداً وتاريخ هنا في (ويمبلدون). هذا يمنحني جرعة كبيرة من الثقة قبل انطلاق البطولة».

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