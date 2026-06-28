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القارة السمراء تكتب التاريخ... 9 منتخبات أفريقية في دور الـ32 بالمونديال

حققت قارة أفريقيا إنجازاً تاريخياً في كأس العالم لكرة القدم (أ.ب)
حققت قارة أفريقيا إنجازاً تاريخياً في كأس العالم لكرة القدم (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

القارة السمراء تكتب التاريخ... 9 منتخبات أفريقية في دور الـ32 بالمونديال

حققت قارة أفريقيا إنجازاً تاريخياً في كأس العالم لكرة القدم (أ.ب)
حققت قارة أفريقيا إنجازاً تاريخياً في كأس العالم لكرة القدم (أ.ب)

حققت قارة أفريقيا إنجازاً تاريخياً في كأس العالم لكرة القدم، بعدما تأهلت 10 منتخبات إلى البطولة، ومع فوز منتخب الكونغو على أوزبكستان بنتيجة 3 - 1 وتعادل الجزائر المثير مع النمسا 3 - 3 نجحت تسعة منتخبات أفريقية في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم منتخبين فقط.

وبعد 17 يوماً من المنافسات، حجزت منتخبات المغرب، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار، وغانا، والرأس الأخضر، ومصر، والكونغو، والجزائر مقاعدها في دور الـ32.

وكان المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم، عندما حقق هذا الإنجاز التاريخي قبل أربعة أعوام في قطر، ويبدو أنه قادر على تكرار مشوار مميز هذه المرة أيضاً، بعدما فرض التعادل 1 - 1 على منتخب البرازيل في دور المجموعات. كما تستعد المغرب لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقبل هذه النسخة، لم ينجح سوى ستة منتخبات أفريقية في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم، وحقق بعضهم ذلك أكثر من مرة، بينما كان أكبر عدد من المتأهلين في نسخة واحدة هو منتخبان فقط، وذلك في نسختي 2014 و2022.

وأثبتت بطولة هذا العام أن قوة كرة القدم الأفريقية لا تقتصر على المنتخبات التقليدية، بعدما نجح منتخبا الرأس الأخضر والكونغو في خطف الأضواء والتأهل إلى دور الـ32 بشكل مفاجئ.

وسيواجه منتخب الكونغو اختباراً صعباً في الدور المقبل أمام منتخب إنجلترا، لكنّ لاعبي الفريق يعيشون حالياً أجواء الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال المهاجم فيستون مايلي عقب المباراة: «إنه إنجاز تاريخي حقاً لبلدنا الكونغو. إنه أول انتصار لنا وأول تأهل إلى الأدوار الإقصائية. اليوم أشعر بالفخر، وأعتقد أن الجميع في بلادي سعداء بما حققناه. نحن فخورون بكوننا كونغوليين، وأعتقد أننا سنواصل التقدم».

وسجل مايلي هدفاً في الدقيقة 78 بين هدفي زميله يوان ويسا، الذي أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يختتم الثلاثية بهدف آخر في الوقت بدل الضائع.

أما منتخب الجزائر، فقد انتزع بطاقة التأهل بعد واحدة من أكثر النهايات إثارة في كأس العالم 2026.

ففي الوقت بدل الضائع كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2 - 2 مع النمسا، وبدا أن المنتخبين ارتضيا بهذه النتيجة، قبل أن يسجل القائد رياض محرز هدف التقدم بشكل مفاجئ. لكن النمسا نجحت في إدراك التعادل بعد دقيقتين فقط، في آخر هجمة بالمباراة، ورغم ذلك كان التعادل كافياً لتأهل المنتخبين معاً.

وبعد فوز الكونغو، جلس يوان ويسا وإلى جانبه جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليتحدث عن الطريق الطويل الذي قطعه منتخب بلاده للوصول إلى هذه اللحظة.

وقال ويسا: «إنها المشاركة الثانية فقط لنا في كأس العالم بعد مرور 52 عاماً. بدأنا مشروع التأهل إلى كأس العالم قبل أربع سنوات مع هذه المجموعة من اللاعبين. تعادلنا في المباراة الأولى أمام البرتغال، ثم خسرنا أمام كولومبيا، واليوم تأخرنا بهدف بعد عشر دقائق فقط. لا شيء يبدو سهلاً في كرة القدم. علينا دائماً أن نظهر روح القتال، وعندما تأتي مثل هذه اللحظات يجب أن نستمتع بها، لأنها لا تتكرر بسهولة».

وأعرب ويسا عن أمله في أن يؤكد النجاح الذي حققته المنتخبات الأفريقية في كأس العالم الحالي أن مستقبل كرة القدم في القارة سيكون أكثر إشراقاً، خصوصاً مع بروز كثير من المواهب الشابة.

وأكد: «الآن أصبح بإمكان كل منتخب أفريقي أن يحلم بأشياء كبيرة. في النسخة الماضية وصلت المغرب إلى قبل النهائي، والآن لدينا عدد كبير من المنتخبات في الأدوار الإقصائية. ما ينتظر المنتخبات الأفريقية في المستقبل يبدو واعداً، ونرى الآن أن اللاعبين الشباب يبرزون في سن مبكرة، كما هي الحال مع نوح صاديقي ونجالاييل موكاو. وهذا يمنح اتحادنا الكروي الحق في أن يحلم بتحقيق إنجازات أكبر».

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«دورة إيستبورن»: بيرغس يهزم أومبير... ويتوج باللقب

أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)
أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة إيستبورن»: بيرغس يهزم أومبير... ويتوج باللقب

أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)
أحرز زيزو بيرغس أول لقب له (أ.ف.ب)

أحرز زيزو بيرغس أول لقب له في البطولات التابعة لـ«اتحاد لاعبي التنس المحترفين»، وأصبح أول بلجيكي يحرز لقباً في هذه البطولات على الملاعب العشبية بعصر البطولات المفتوحة، بعدما تغلب 3 - 6 و6 - 1 و6 - 4 على أوغو أومبير الأحد في نهائي «بطولة إيستبورن المفتوحة للتنس»، الذي كان أُجّل بسبب الأمطار.

ومن المقرر أن يلتقي بيرغس (27 عاماً) أومبير مجدداً في الدور الأول من بطولة «ويمبلدون».

وركض بيرغس، الذي خسر في نهائيين سابقين، ليحتضن فريقه بعد حسم الفوز.

وقال بيرغس لفريقه خلال مراسم التتويج: «النتائج لم تكن في مصلحتنا، لكننا واصلنا التركيز على التحسن. ولهذا السبب؛ نحن هنا اليوم؛ نقف حاملين الجائزة».

زيزو بيرغس (أ.ف.ب)

وكسر أومبير إرسال بيرغس في الوقت المناسب ليتقدم 5 - 3 ويفوز بالمجموعة الأولى. لكن بيرغس عاد بقوة في المجموعة الثانية عبر إرساله الثاني الذي أداه بثقة، في حين ارتكب الفرنسي 16 خطأً سهلاً، بعد أن ارتكب 3 أخطاء فقط في المجموعة الأولى.

وبعد فوزه بالمجموعة الثانية بنتيجة 6 - 1، واصل بيرغس استغلال أخطاء أومبير مع استهداف الخطوط الجانبية.

وأثمرت هذه الاستراتيجية عندما أخطأ أومبير في ضربة أمامية ليتقدم بيرغس 4 - 3 عبر كسر الإرسال.

وحافظ بيرغس على إرساله ليحسم الفوز الذي تأكد عندما ارتطمت كرة أومبير، الذي بدا محبطاً، بالشبكة.

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«ويمبلدون»: سينر يبدأ الدفاع عن لقبه... وسابالينكا تطارد أول إنجازاتها الكبرى في 2026

يانيك سينر (رويترز)
يانيك سينر (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«ويمبلدون»: سينر يبدأ الدفاع عن لقبه... وسابالينكا تطارد أول إنجازاتها الكبرى في 2026

يانيك سينر (رويترز)
يانيك سينر (رويترز)

تنطلق بطولة «ويمبلدون» للتنس غداً الاثنين؛ إذ يسعى حامل اللقب يانيك سينر إلى الفوز بلقبه الـ5 في البطولات الـ4 الكبرى، بينما تأمل المصنفة الأولى في منافسات السيدات أرينا سابالينكا الفوز بأول ألقابها الكبرى هذا العام.

في غياب منافسه كارلوس ألكاراس الفائز بلقب «ويمبلدون» مرتين، أصبح سينر المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب هذا العام، لكن قد يضطر اللاعب الإيطالي إلى التغلب على الطقس الحار وعدم الاستعداد بشكل جيد في سعيه إلى الدفاع عن اللقب.

وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز، خرج سينر من الدور الثاني لـ«بطولة فرنسا المفتوحة للتنس» بسبب الإصابة بتشنجات عضلية في ظل ظروف مناخية شديدة الحرارة، ليغيب اللاعب الإيطالي (24 عاماً) عن البطولات الإعدادية التي تسبق البطولة الكبرى المقامة على الملاعب العشبية.

لكنه قال إن هذا قد يكون في مصلحته، قبل مباراته الافتتاحية أمام الصربي ميومير كيكمانوفيتش غداً الاثنين.

وقال للصحافيين السبت: «إذا لعبت بطولة قبل خوض (ويمبلدون) فربما لا تسير الأمور كما تريد... فستأتي إلى هنا وأنت تساورك بعض الشكوك. أما إذا لم تشارك في أي بطولة، فلن تراودك هذه الشكوك، بل تذهب وتلعب فحسب».

أرينا سابالينكا (إ.ب.أ)

تتصدر سابالينكا تصنيف «اتحاد لاعبات التنس المحترفات» منذ أواخر عام 2024، لكن لاعبة روسيا البيضاء لم تفز سوى بلقب واحد في البطولات الـ4 الكبرى في آخر 18 شهراً رغم وصولها إلى 4 مباريات نهائية.

كما انهارت أمام ديانا شنايدر في دور الـ8 من «بطولة فرنسا المفتوحة» الشهر الماضي عندما خسرت آخر 10 أشواط على التوالي.

وقالت بعد ذلك إنها أرادت «اعتزال التنس»، لكنها لجأت بعد ذلك إلى اختصاصي نفسي وأوضحت أنها لم تتأثر كثيراً بالهزيمة أمام جيسيكا بيغولا في الدور ما قبل النهائي من «بطولة برلين المفتوحة» هذا الشهر.

وقالت للصحافيين قبل مباراتها الافتتاحية أمام تيودورا كوستوفيتش: «شعرت بحالة جيدة حقاً طيلة البطولة هناك. واجهت بعض الصعوبات هنا وهناك، (لكن) بشكل عام أشعر بأن الأمور تعود إلى نصابها».

ولم تفز اللاعبة؛ الحائزة 4 ألقاب كبرى، ببطولة «ويمبلدون» قط، لكنها بلغت ما قبل النهائي في مشاركاتها الثلاث الأخيرة.

قضى نوفاك ديوكوفيتش آخر عامين ونصف العام في محاولة الفوز بلقبه الـ25 في البطولات الـ4 الكبرى من أجل تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم مارغريت كورت. وقد تكون بطولة «ويمبلدون» أفضل فرصة له لتحقيق ذلك.

ومنذ الفوز بلقبه الـ7 في «ويمبلدون» عام 2022، وصل اللاعب الصربي إلى مباراتين نهائيتين وما قبل النهائي مرة واحدة في «نادي عموم إنجلترا».

وقال اللاعب الصربي (39 عاماً)، الذي انتهت آخر مباراة له بالخسارة في 5 مجموعات بـ«بطولة فرنسا المفتوحة» أمام البرازيلي جواو فونسيكا، للصحافيين إنه مستعد لبطولة «ويمبلدون» بشكل أفضل مما كان عليه في «رولان غاروس».

وأضاف: «اللعب على الملاعب العشبية مقارنة بالملاعب الرملية لا يتطلب بذل جهد بدني كبير. لذلك؛ فهذا أفضل بالنسبة إليّ. لطالما أحببت اللعب على العشب. لديّ سجل جيد جداً وتاريخ هنا في (ويمبلدون). هذا يمنحني جرعة كبيرة من الثقة قبل انطلاق البطولة».

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رياضة تنس ويمبلدون غراند سلام بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يتهم مسؤولي المنتخب الوطني بالمحسوبيات والمجاملات

لي جيه - ميونغ (د.ب.أ)
لي جيه - ميونغ (د.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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رئيس كوريا الجنوبية يتهم مسؤولي المنتخب الوطني بالمحسوبيات والمجاملات

لي جيه - ميونغ (د.ب.أ)
لي جيه - ميونغ (د.ب.أ)

ألقى رئيس كوريا الجنوبية لي جيه - ميونغ باللوم في خروج بلاده المبكر من كأس العالم لكرة القدم على المجاملات والمحسوبية في تعيينات المسؤولين عن المنتخب الوطني، وانتقد المدرب هونغ ميونغ - بو بشدة، وطالب في الوقت نفسه بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء المنتخب الوطني.

وكتب لي في منشور على حسابه في منصة «إكس»، الأحد، رداً على خروج المنتخب من دور المجموعات رغم التوقعات على نطاق واسع بتأهله من مجموعة سهلة نسبياً: «أنا لست مندهشاً فحسب من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أشعر بحيرة تماماً. ثبت مرة أخرى أن قرارات التعيين هي كل شيء. عندما تكون الأولوية (نحن ضدهم) على حساب الكفاءة، ويتم اختيار شخص غير مؤهل كقائد، فإن النتيجة تكون واضحة وضوح الشمس».

وتسببت هزيمتان متتاليتان أمام المكسيك وجنوب أفريقيا في احتلال كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة الأولى لتخرج من قائمة أفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث والتأهل لدور 32.

وأثار قرار إعادة تعيين هونغ مدرباً للمنتخب الوطني عام 2024 بالفعل مزاعم بالمحسوبية وعملية تعيين غير شفافة من قبل وسائل إعلام كورية، وهو ما نفاه هونغ تماماً.

وكتب لي «السبب في إمكانية حدوث مثل هذه التعيينات الفاشلة التي لا تميز بين المصالح العامة والخاصة، وتضع المكاسب الشخصية قبل الصالح العام أنه من المستحيل أو من الصعب مراقبة ومحاسبة ومراجعة أولئك الذين يملكون سلطة التعيين».

وحصدت مذكرة لإقالة هونغ، نُشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، التوقيعات المطلوبة بسرعة لإجراء مراجعة أولية، في حين انتشرت على نطاق واسع في كوريا الجنوبية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها محلات تجارية تضع لافتات تمنع دخول هونغ.

وقال لي: «يبدو أن الفشل في التأهل... الذي ترك الجمهور يشعر بالإحباط، هو نتيجة لإخفاقات تنظيمية وشخصية. أطلب من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إجراء تحقيق شامل في الملابسات الدقيقة لهذا الحادث وتحليل أسبابه، ووضع تدابير لمنع تكراره وضمان التطور».

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