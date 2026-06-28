القارة السمراء تكتب التاريخ... 9 منتخبات أفريقية في دور الـ32 بالمونديال

حققت قارة أفريقيا إنجازاً تاريخياً في كأس العالم لكرة القدم، بعدما تأهلت 10 منتخبات إلى البطولة، ومع فوز منتخب الكونغو على أوزبكستان بنتيجة 3 - 1 وتعادل الجزائر المثير مع النمسا 3 - 3 نجحت تسعة منتخبات أفريقية في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من كأس العالم منتخبين فقط.

وبعد 17 يوماً من المنافسات، حجزت منتخبات المغرب، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار، وغانا، والرأس الأخضر، ومصر، والكونغو، والجزائر مقاعدها في دور الـ32.

وكان المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم، عندما حقق هذا الإنجاز التاريخي قبل أربعة أعوام في قطر، ويبدو أنه قادر على تكرار مشوار مميز هذه المرة أيضاً، بعدما فرض التعادل 1 - 1 على منتخب البرازيل في دور المجموعات. كما تستعد المغرب لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقبل هذه النسخة، لم ينجح سوى ستة منتخبات أفريقية في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر تاريخ كأس العالم، وحقق بعضهم ذلك أكثر من مرة، بينما كان أكبر عدد من المتأهلين في نسخة واحدة هو منتخبان فقط، وذلك في نسختي 2014 و2022.

وأثبتت بطولة هذا العام أن قوة كرة القدم الأفريقية لا تقتصر على المنتخبات التقليدية، بعدما نجح منتخبا الرأس الأخضر والكونغو في خطف الأضواء والتأهل إلى دور الـ32 بشكل مفاجئ.

وسيواجه منتخب الكونغو اختباراً صعباً في الدور المقبل أمام منتخب إنجلترا، لكنّ لاعبي الفريق يعيشون حالياً أجواء الاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال المهاجم فيستون مايلي عقب المباراة: «إنه إنجاز تاريخي حقاً لبلدنا الكونغو. إنه أول انتصار لنا وأول تأهل إلى الأدوار الإقصائية. اليوم أشعر بالفخر، وأعتقد أن الجميع في بلادي سعداء بما حققناه. نحن فخورون بكوننا كونغوليين، وأعتقد أننا سنواصل التقدم».

وسجل مايلي هدفاً في الدقيقة 78 بين هدفي زميله يوان ويسا، الذي أحرز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يختتم الثلاثية بهدف آخر في الوقت بدل الضائع.

أما منتخب الجزائر، فقد انتزع بطاقة التأهل بعد واحدة من أكثر النهايات إثارة في كأس العالم 2026.

ففي الوقت بدل الضائع كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2 - 2 مع النمسا، وبدا أن المنتخبين ارتضيا بهذه النتيجة، قبل أن يسجل القائد رياض محرز هدف التقدم بشكل مفاجئ. لكن النمسا نجحت في إدراك التعادل بعد دقيقتين فقط، في آخر هجمة بالمباراة، ورغم ذلك كان التعادل كافياً لتأهل المنتخبين معاً.

وبعد فوز الكونغو، جلس يوان ويسا وإلى جانبه جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليتحدث عن الطريق الطويل الذي قطعه منتخب بلاده للوصول إلى هذه اللحظة.

وقال ويسا: «إنها المشاركة الثانية فقط لنا في كأس العالم بعد مرور 52 عاماً. بدأنا مشروع التأهل إلى كأس العالم قبل أربع سنوات مع هذه المجموعة من اللاعبين. تعادلنا في المباراة الأولى أمام البرتغال، ثم خسرنا أمام كولومبيا، واليوم تأخرنا بهدف بعد عشر دقائق فقط. لا شيء يبدو سهلاً في كرة القدم. علينا دائماً أن نظهر روح القتال، وعندما تأتي مثل هذه اللحظات يجب أن نستمتع بها، لأنها لا تتكرر بسهولة».

وأعرب ويسا عن أمله في أن يؤكد النجاح الذي حققته المنتخبات الأفريقية في كأس العالم الحالي أن مستقبل كرة القدم في القارة سيكون أكثر إشراقاً، خصوصاً مع بروز كثير من المواهب الشابة.

وأكد: «الآن أصبح بإمكان كل منتخب أفريقي أن يحلم بأشياء كبيرة. في النسخة الماضية وصلت المغرب إلى قبل النهائي، والآن لدينا عدد كبير من المنتخبات في الأدوار الإقصائية. ما ينتظر المنتخبات الأفريقية في المستقبل يبدو واعداً، ونرى الآن أن اللاعبين الشباب يبرزون في سن مبكرة، كما هي الحال مع نوح صاديقي ونجالاييل موكاو. وهذا يمنح اتحادنا الكروي الحق في أن يحلم بتحقيق إنجازات أكبر».