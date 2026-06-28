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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: إطلاق اسم حارس أستراليا مؤقتاً على شاطئ شهير في ملبورن

باتريك بيتش (أ.ف.ب)
باتريك بيتش (أ.ف.ب)
  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
TT
  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: إطلاق اسم حارس أستراليا مؤقتاً على شاطئ شهير في ملبورن

باتريك بيتش (أ.ف.ب)
باتريك بيتش (أ.ف.ب)

قال حارس المرمى الأسترالي باتريك بيتش إنَّه يشعر «بالمحبة» بعد أن أُعيدت تسمية شاطئ رملي معروف في ملبورن على اسمه مؤقتاً، وذلك تكريماً لبروزه في كأس العالم لكرة القدم.

توجَّه بيتش إلى كأس العالم بوصفه الحارس الثاني خلف المخضرم وقائد «سوكروز» مات راين، لكن بشكل مفاجئ، شارك أساسياً في مباراتهم الأولى أمام تركيا، وتمَّ الإبقاء عليه في المباراتين التاليتين ضد الولايات المتحدة وباراغواي.

ويبلغ بيتش، لاعب ملبورن سيتي، 22 عاماً، وقد حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ومن المقرر أن يلعب مجدداً عندما تواجه أستراليا مصر في دور الـ32 في دالاس يوم الجمعة.

ويجري الاحتفاء بتألقه اللافت عبر إعادة تسمية شاطئ سانت كيلدا رسمياً إلى «باتريك بيتش» طوال فترة كأس العالم.

وقال أليكس ماكين، عمدة مدينة بورت فيليب حيث يقع شاطئ سانت كيلدا: «ما الأفضل من شاطئ أيقوني واحد؟ اثنان».

وأضاف: «يتعلق الأمر بدعم منتخب سوكروز، ومشاركة حماس كأس العالم على أرضنا».

وتابع: «إعادة تسمية شاطئ سانت كيلدا هي طريقة محلية فريدة للاحتفال بالفريق واحتضان الزخم العالمي هنا في بورت فيليب».

وقال بيتش للصحافيين في الولايات المتحدة إنَّه يشعر بالفخر «هذا محل تقدير كبير، وأعتقد أنه مضحك أيضاً إلى حد ما». وتابع: «من الرائع أن نرى البلاد تقف خلفنا، نحن بالتأكيد نشعر بالمحبة والدعم هنا من الوطن». ويُعدُّ بيتش واحداً من 7 لاعبين لديهم صلات بنادي ملبورن سيتي يمثلون أستراليا في كأس العالم. ومن بينهم أيضاً قائد النادي عزيز بهيش، وماثيو ليكي، وكونور ميتكالف، وجوردان بوس، وأيدن أونيل، وكاي تروين.

وقال الرئيس التنفيذي لملبورن سيتي، براد روز: «تمضي سنوات في تطوير اللاعبين وتأمل أن يصلوا إلى قائمة كأس العالم».

وأضاف: «لم يكن ضمن خططنا أن تُعاد تسمية شاطئ تيمناً بأحدهم، لكننا سعداء بحدوث ذلك».

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سكالوني: ميسي طلب أن «يحصل زملاؤه على دقائق لعب»

ميسي طلب أن «يحصل زملاؤه على دقائق لعب» (إ.ب.أ)
ميسي طلب أن «يحصل زملاؤه على دقائق لعب» (إ.ب.أ)
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

سكالوني: ميسي طلب أن «يحصل زملاؤه على دقائق لعب»

ميسي طلب أن «يحصل زملاؤه على دقائق لعب» (إ.ب.أ)
ميسي طلب أن «يحصل زملاؤه على دقائق لعب» (إ.ب.أ)

كشف ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، عن أن قائد المنتخب ليونيل ميسي «فضّل أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب»، خلال مشاركته بديلاً في الفوز على الأردن 3 - 1 السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبعد دخوله من مقاعد الاحتياط في الدقيقة الـ60، سجل ميسي هدف الأرجنتين الثالث من ركلة حرة (80)، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً قياسياً في جميع مشاركاته المونديالية.

وأجرى مدرب أبطال العالم 9 تغييرات على تشكيلته الأساسية مقارنة بالمباراة السابقة التي فاز فيها على النمسا 2 - 0. وقال سكالوني إن ميسي (39 عاماً) «كان بإمكانه أن يلعب اليوم الـ90 دقيقة كاملة، لكنه فضّل أيضاً أن يحصل زملاؤه على دقائق لعب، وفضّل كذلك التفكير فيما هو مقبل». وأضاف: «هذا يعكس شخصيته بأفضل صورة؛ لأنه لا يفكر في تلك الأرقام التي يتحدث عنها الناس كثيراً».

وأصبح ميسي؛ قائد «ألبيسيليستي»، أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم.

واستطرد سكالوني: «أنا سعيد لأنه اتخذ هذا القرار. وعندما تحدثت معه، قال إن هذا هو الخيار الأفضل، وأنا أيضاً كنت موافقاً. أعتقد أن ذلك يعبّر عن مدى ما يمثله المنتخب الأرجنتيني بالنسبة إليه، وكذلك المجموعة وزملاؤه، وهذا أمر رائع حقاً». لكنه أكمل أن «لا أحد يستطيع أن ينتزع منه ما حققه، لكن لم يعد هناك ما يمكن إضافته».

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ميسي كأس العالم كرة القدم رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

عمق تشكيلة الأرجنتين يحذر المنافسين... وسكالوني: أنا سعيد

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (رويترز)
ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (رويترز)
  • دالاس الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

عمق تشكيلة الأرجنتين يحذر المنافسين... وسكالوني: أنا سعيد

ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (رويترز)
ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (رويترز)

أجرت الأرجنتين، التي تبدو في قمة مستواها، 9 تغييرات على تشكيلتها الأساسية، لكنها مع ذلك حقَّقت فوزاً مريحاً 3 - 1 على الأردن، اليوم (الأحد)، مما أظهر العمق الرائع في تشكيلة الفريق الذي قد يكون عاملاً حاسماً في مساعيها للدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم.

ولم يحتفظ بمكانهما سوى الحارس إيمي مارتينيز والمهاجم لاوتارو مارتينيز، إذ احتلت الأرجنتين، التي تأهلت بالفعل، صدارة المجموعة، بينما قامت في الوقت نفسه بإراحة لاعبين رئيسيين استعداداً لمباراتها في دور الـ32 ضد الرأس الأخضر في ميامي يوم الجمعة.

ولم يُشكِّل الأردن، الذي خرج بالفعل من البطولة، اختباراً صعباً، لكن ليونيل سكالوني سيكون راضياً عن الدقائق التي لعبها عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا بعد في البطولة، وعن الراحة التي حظي بها لاعبون آخرون في ختام موسم طويل.

مع تقدُّم الأرجنتين إلى مرحلة خروج المغلوب، يدرك سكالوني أهمية الحفاظ على لياقة جميع لاعبي فريقه وتركيزهم، خشية أن تفرض الإصابات أو حالات الإيقاف إجراء تغييرات.

سكالوني عبَّر عن سعادته لمنح الجميع فرصة المشاركة (أ.ف.ب)

وقال سكالوني بعد المباراة: «ما كنا نسعى إليه هو منح اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات فرصة اللعب، لأن الحقيقة هي أنهم يستحقون ذلك... أنا سعيد لأننا منحنا الجميع فرصة المشاركة، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا».

وتمكَّن من إبقاء النجم ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء لمدة ساعة، لكن كان من المتوقع دائماً أن يدخل إلى الملعب، وإلا لكان ذلك مصدر خيبة أمل للجماهير التي دفعت مبالغ طائلة مقابل التذاكر، وكثير منهم فقط من أجل رؤيته. ولم يخيب ميسي آمالهم، إذ سدَّد ركلةً حرةً قويةً سجَّلت له إنجازً تاريخياً آخر بوصفه أول لاعب يسجِّل في 7 مباريات متتالية في كأس العالم.

وهكذا تتأهل الأرجنتين في أفضل حالاتها، بعد أن حقَّقت العلامة الكاملة في مجموعتها بعد 3 جولات، بفضل ميسي الذي يسجِّل الأهداف بسهولة، وبعد أن استخدمت كل لاعبي الميدان المتاحين في تشكيلتها.

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كأس العالم رياضة ميسي الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

محرز: تأهل الجزائر مستحق... وعملنا لم ينتهِ بعد

رياض محرز يحتفل بهدفه الثاني في شباك النمسا (رويترز)
رياض محرز يحتفل بهدفه الثاني في شباك النمسا (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

محرز: تأهل الجزائر مستحق... وعملنا لم ينتهِ بعد

رياض محرز يحتفل بهدفه الثاني في شباك النمسا (رويترز)
رياض محرز يحتفل بهدفه الثاني في شباك النمسا (رويترز)

أكد قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، أن تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 جاء عن جدارة، عادّاً أنَّ ما حقَّقته المنتخبات الأفريقية في البطولة يثبت المستوى الحقيقي لكرة القدم في القارة.

وأكمل منتخبا الجزائر والنمسا عقد المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المُقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتعادل المنتخبان الجزائري والنمساوي 3 - 3، في مباراة مثيرة بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال، ليحجز منتخب (محاربو الصحراء) بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة عام 2014 بالبرازيل، التي شهدت ظهوره الأخير في البطولة.

وقال محرز إنَّ الجزائر حقَّقت هدفها الرئيسي منذ بداية البطولة، وهو بلوغ الأدوار الإقصائية، مضيفاً: «هذه هي المرة الثانية فقط في تاريخنا التي نتجاوز فيها الدور الأول، ولذلك نحن سعداء للغاية. نستحق هذا التأهل، لكن عملنا لم ينتهِ بعد، فمن الغد سنبدأ التفكير في مواجهة سويسرا».

وأضاف محرز أنَّ تأهل 9 منتخبات أفريقية إلى الأدوار الإقصائية يُمثِّل إنجازاً كبيراً للقارة، قائلاً: «هذا يثبت جودة كرة القدم الأفريقية، التي لا تحظى دائماً بالتقدير الذي تستحقه. اللعب في أفريقيا صعب للغاية، وعندما ترى هذا العدد من المنتخبات يتأهل في أكبر بطولة في العالم، فهذا يقول الكثير. أنا سعيد جداً من أجل قارتنا».

وعن هدفيه في شباك النمسا، قال محرز إن التسجيل لأول مرة في كأس العالم كان هدفاً شخصياً ظلَّ يراوده منذ فترة، لأنَّها البطولة الوحيدة التي شارك فيها من قبل دون أن يهزَّ الشباك، مضيفاً أنَّه يشعر بالفخر لتسجيل هدفين في أكبر بطولة كروية، لكنه شدَّد على أنَّ الأهم يبقى مواصلة المشوار.

وفيما يتعلق بالدقائق الأخيرة المثيرة، أوضح محرز أنَّه احترم روح اللعبة رغم غرابة الموقف، مؤكداً أنَّه عندما وصلته الكرة أمام المرمى كان عليه أن يحاول التسجيل، كما كان المنتخب النمساوي سيحاول التسجيل لو سنحت له الفرصة. وأشار: «في النهاية سجَّلوا وتعادلوا، وتأهل المنتخبان، وهذا هو الأهم».

ورفض محرز القول إن المنتخب النمساوي لعب من أجل التعادل، مؤكداً أنه لم يشعر بذلك خلال معظم فترات المباراة، موضحاً أنَّ النمسا سجلت 3 أهداف وتقدَّمت مرتين، وأنَّها حاولت الفوز، وإن كانت قد تراجعت قليلاً في الدقائق الأخيرة.

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