رونالدو ومودريتش يشعلان سوق التذاكر... الأسعار تتجاوز 3 آلاف دولار

ارتفعت أسعار التذاكر بشكل حاد على منصات إعادة البيع لمواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 بكأس العالم لكرة القدم التي ستُقام في تورونتو، الأسبوع المقبل، إذ كشفت بيانات منصة «تيكت داتا» المتخصصة في تتبع الأسعار عن أنَّ متوسط سعر أرخص تذكرة تجاوزت حاجز الـ3 آلاف دولار.

وتعادل منتخبا البرتغال وكولومبيا في ميامي، مما يعني أنَّ فريق كريستيانو رونالدو احتلَّ المركز الثاني في المجموعة الـ11.

واحتلت كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الـ12 بعد فوزها على غانا في ختام مشوارها بدور المجموعات.

وستواجه البرتغال الآن كرواتيا في استاد تورونتو في دور الـ32 في الثاني من يوليو (تموز) المقبل، في مباراة تجمع رونالدو مع زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش.

وكشفت «تيكيت داتا» عن أنَّ متوسط سعر أرخص تذكرة وصل إلى 3225 دولاراً على مواقع إعادة البيع الثانوية حتى الساعة 11 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:00 بتوقيت غرينتش)، وهو الأعلى بين جميع مباريات دور الـ32.

لوكا سيكون على موعد مع لقاء زميله السابق رونالدو (رويترز)

وتقول «تيكت داتا»، على موقعها الإلكتروني، إنها تجمع البيانات من منصات إعادة البيع، بينها «ستاب هاب» و«فيفيد».

وزاد السعر أكثر من الضعف مقارنة بما كان عليه قبل انطلاق المباراة بين البرتغال وكولومبيا، مما يسلط الضوء على نظام التسعير الديناميكي الذي اعتمده الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) هذا العام.

ويسمح هذا النظام بتغيير الأسعار وفقاً للطلب، وهي ممارسة شائعة في الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية في الولايات المتحدة. وأدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات المعاد بيعها إلى ما يزيد على 1000 دولار.

وأظهر تحليل سابق لـ«رويترز» أنَّ أسعار التذاكر والإقامة، على حد سواء، جعلت أكبر حدث رياضي في العالم هذا العام في متناول أصحاب الدخل المرتفع أكثر من أي وقت مضى.

وحثَّ «فيفا» المشجعين على استخدام منصته الرسمية لإعادة البيع حصرياً، مشيراً إلى أنَّ سوق إعادة البيع والتبادل التابعة له هي المنصة الوحيدة التي يمكن من خلالها ضمان تسليم التذاكر بشكل سليم.