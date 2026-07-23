تقارير: رئيس بنغلاديش سيستقيل بعد أنباء احتمال عودة الشيخة حسينة

قالت ثلاثة مصادر لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن رئيس بنغلاديش محمد شهاب الدين، وهو حليف سابق لرئيسة ​الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، سيستقيل غداً الجمعة، بعد أيام من إعلان حسينة عودتها إلى الوطن من المنفى لتسليم نفسها.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت محكمة جرائم الحرب في بنغلاديش حكماً غيابياً بالإعدام على حسينة بعد ‌إدانتها بإصدار أوامر قمع ‌انتفاضة قادها طلاب ​في ‌2024، مما ​أسفر عن مقتل نحو 1400. ونفت حسينة من المنفى التهم الموجهة إليها.

وأدت الأنباء حول عودة حسينة من الهند إلى زيادة الضغط الشعبي على حكومة رئيس الوزراء طارق رحمن الجديدة لإزالة آخر حلفائها من المناصب العليا.

ولأن شهاب الدين يشغل منصب رئيس ‌الدولة يتولى ‌أيضاً القيادة العليا للقوات المسلحة، ​لكن الدور شرفي ‌إلى حد كبير. وتتركز السلطة التنفيذية ‌في يد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 173 مليون نسمة تقريباً.

وذكر مصدران أن شهاب ‌الدين قرر الاستقالة، وأبلغ رئيس الوزراء بذلك. وقال مصدر إن شهاب الدين أبلغ رحمن بالأمر، يوم الثلاثاء، وإن الإعلان الرسمي سيتم غداً الجمعة.

وطلبت المصادر الثلاثة عدم ذكر أسمائها نظراً لحساسية الموضوع. ولم يرد شهاب الدين على مكالمات ورسائل متكررة للحصول على تعليق. وصرح لوكالة «رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) باعتزامه الاستقالة بعد انتخابات فبراير (شباط) التي جاءت برحمن إلى السلطة. ولم ​يرد متحدثون باسم ​رحمن على طلبات للحصول على تعليق بعد.