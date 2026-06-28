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بيلينغهام: صناعة الأهداف تُسعدني أكثر من تسجيلها

بيلينغهام عبّر عن سعادته بصناعة الأهداف (د.ب.أ)
بيلينغهام عبّر عن سعادته بصناعة الأهداف (د.ب.أ)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

بيلينغهام: صناعة الأهداف تُسعدني أكثر من تسجيلها

بيلينغهام عبّر عن سعادته بصناعة الأهداف (د.ب.أ)
بيلينغهام عبّر عن سعادته بصناعة الأهداف (د.ب.أ)

أكّد جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، أن فريقه حقّق المطلوب منه في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيداً في الوقت ذاته بإنجاز زميله هاري كين التاريخي.

وتغلب المنتخب الإنجليزي 2 - صفر على نظيره البنمي، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ12 في المسابقة.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضرب منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في كأس العالم، بعدما سبق أن حصد البطولة حينما استضافها على ملاعبه عام 1966، موعداً في دور الـ32 مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعتين التاسعة أو الـ11 في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وصرّح بيلينغهام، الذي فاز بجائزة رجل المباراة، عقب تسجيله الهدف الأول لإنجلترا وصناعته الهدف الثاني لزميله هاري كين، الذي بات الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفاً: «أنجزنا المهمة، وحققنا المراد بتصدرنا ترتيب المجموعة».

أضاف بيلينغهام، في تصريحات إعلامية عقب المواجهة: «المدرب تحدث إلينا في فترة الاستراحة، وطالبنا بالاستمرارية في الهجوم خلال الشوط الثاني، وهو ما أسفر عن تسجيلنا هدفي اللقاء».

وشدّد اللاعب الإنجليزي: «نتحسن من يوم لآخر في المباريات والتدريبات. هناك انسجام بيني وبين كين. إنني أسعد بصناعة الأهداف أكثر من التسجيل».

وعن تصدر كين قائمة هدافي إنجلترا التاريخيين بكأس العالم، متفوقاً على النجم السابق غاري لينيكر، قال بيلينغهام: «إنه يستحق هذا الإنجاز. إنه قيمة مضافة بالنسبة لنا. هو قائدنا وحامل شارة القيادة. هو أحسن لاعب في الفريق. أتمنى له حظاً أوفر».

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الكونغو تقلب الطاولة على أوزبكستان وتضرب موعداً نارياً مع إنجلترا

لاعب الكونغو يوان ويسا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث مع زملائه (رويترز)
لاعب الكونغو يوان ويسا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث مع زملائه (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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الكونغو تقلب الطاولة على أوزبكستان وتضرب موعداً نارياً مع إنجلترا

لاعب الكونغو يوان ويسا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث مع زملائه (رويترز)
لاعب الكونغو يوان ويسا يحتفل بتسجيل الهدف الثالث مع زملائه (رويترز)

لحق منتخب الكونغو الديمقراطية بقافلة المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم.

وحقّق انتصاراً تاريخياً هو الأول له بالمونديال، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام أوزبكستان إلى انتصار ثمين ومستحق 3 / 1، مساء السبت، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ11 من مرحلة المجموعات للمونديال، ليصعد بذلك للمرة الأولى للأدوار الإقصائية في كأس العالم.

وبادر إلدور شوموردوف بالتسجيل لمنتخب أوزبكستان مبكراً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز يوان ويسا هدف التعادل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ومنح فيستون ماييلي بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة للكونغو، عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب الملقب بـ«الفهود» في الدقيقة 78، وأضاف ويسا الثالث أيضاً، لتكون هذه أيضاً هي المرة الأولى التي يحرز فيها الفريق أكثر من هدف في إحدى المباريات بكأس العالم.

وارتفع رصيد الكونغو الديمقراطية، التي تشارك في المونديال للمرة الثانية بعد نسخة عام 1974 بألمانيا الغربية، تحت مسمى زائير، إلى 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة.

وضمن فريق المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر وجوده ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول، المتأهلة للأدوار الإقصائية في المسابقة.

في المقابل، بقي منتخب أوزبكستان، الذي وجد للمرة الأولى في كأس العالم، في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما خسر جميع مبارياته في المجموعة، ليودع المسابقة مبكراً.

وضرب منتخب الكونغو الديمقراطية موعداً نارياً في دور الـ32 مع منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة الـ12 في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

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كولومبيا تنتزع الصدارة بالتعادل وتضع البرتغال في مواجهة كرواتيا

رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)
رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)
  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
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  • فلوريدا: «الشرق الأوسط»
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كولومبيا تنتزع الصدارة بالتعادل وتضع البرتغال في مواجهة كرواتيا

رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)
رونالدو قائد البرتغال متألماً بعد احتكاكه مع أحد لاعبي كولومبيا (رويترز)

حسم منتخب كولومبيا صدارة المجموعة الحادية عشرة من بطولة كأس العالم، بتعادله مع البرتغال سلبياً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

واكتفى المنتخبان بنقطة التعادل، التي رفعت رصيد كولومبيا إلى 7 نقاط في الصدارة، أما منتخب البرتغال فلديه 5 نقاط في المركز الثاني.

وسيتقابل منتخب كولومبيا مع منتخب غانا في دور الـ32 من البطولة، يوم 3 يوليو (تموز) المقبل في كانساس.

أما منتخب البرتغال وصيف الترتيب، فسيواجه كرواتيا وصيف المجموعة الثانية عشرة يوم الثاني من يوليو في إنجلوود.

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كأس العالم أميركا
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راشفورد: رسالة توخيل وراء ظهوري المميز في المونديال

راشفورد (رويترز)
راشفورد (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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راشفورد: رسالة توخيل وراء ظهوري المميز في المونديال

راشفورد (رويترز)
راشفورد (رويترز)

تحدث ماركوس راشفورد، نجم منتخب إنجلترا، عن سرّ ظهور الفريق بشكل مميز خلال مسيرته بمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأشار راشفورد إلى أن السرّ يكمن في رسالة الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا للاعبيه خلال البطولة.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة.

وكشف راشفورد عن رسالة توماس توخيل، التي أبلغها للاعبي الفريق، حيث قال: «يتعين علينا فقط أن نستمتع باللحظة. ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي لحظة مميزة دائماً، لكن الوصول إلى كأس العالم والتأهل من دور المجموعات إنجاز عظيم».

أضاف راشفورد، في تصريحاته، التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية: «نحن اللاعبين نركز دائماً على المباراة المقبلة، لكنه طلب منا أن نأخذ لحظة للاستمتاع بها واستيعابها».

وأوضح النجم الإنجليزي: «يتعين علينا الآن أن نبذل قصارى جهدنا كل 3 أيام. أحياناً أجد ذلك أسهل لأنه أقرب إلى ما اعتدنا عليه في أنديتنا. نأمل أن نتعامل مع الأمر بهدوء ونقدم أداءً أفضل في المباراة المقبلة».

وتحدث راشفورد عن أول مشاركة له أساسياً في البطولة، حيث قال: «أحاول أن أبذل قصارى جهدي. أنا سعيد بالمشاركة أساسياً، ولكن الأهم من ذلك، أنا سعيد بحصد النقاط والمساهمة مع الفريق بشكل إيجابي».

وعما إذا كان هذا أفضل مستوى له مع منتخب إنجلترا، ردّ راشفورد: «ربما. ما زلت أعتقد أنني لست في أفضل حالاتي بعد، وبإمكاني أن أكون أكثر خطورة، لكنني أحاول أن أكون إيجابياً، وألعب تمريرات أمامية، وأربط اللعب في ذلك الجانب. أريد أن أتخذ خطوات لإيذاء الخصم. سأستمر على هذا النهج».

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