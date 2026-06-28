بيلينغهام: صناعة الأهداف تُسعدني أكثر من تسجيلها

أكّد جود بيلينغهام، نجم منتخب إنجلترا، أن فريقه حقّق المطلوب منه في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيداً في الوقت ذاته بإنجاز زميله هاري كين التاريخي.

وتغلب المنتخب الإنجليزي 2 - صفر على نظيره البنمي، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ12 في المسابقة.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضرب منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في كأس العالم، بعدما سبق أن حصد البطولة حينما استضافها على ملاعبه عام 1966، موعداً في دور الـ32 مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعتين التاسعة أو الـ11 في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وصرّح بيلينغهام، الذي فاز بجائزة رجل المباراة، عقب تسجيله الهدف الأول لإنجلترا وصناعته الهدف الثاني لزميله هاري كين، الذي بات الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفاً: «أنجزنا المهمة، وحققنا المراد بتصدرنا ترتيب المجموعة».

أضاف بيلينغهام، في تصريحات إعلامية عقب المواجهة: «المدرب تحدث إلينا في فترة الاستراحة، وطالبنا بالاستمرارية في الهجوم خلال الشوط الثاني، وهو ما أسفر عن تسجيلنا هدفي اللقاء».

وشدّد اللاعب الإنجليزي: «نتحسن من يوم لآخر في المباريات والتدريبات. هناك انسجام بيني وبين كين. إنني أسعد بصناعة الأهداف أكثر من التسجيل».

وعن تصدر كين قائمة هدافي إنجلترا التاريخيين بكأس العالم، متفوقاً على النجم السابق غاري لينيكر، قال بيلينغهام: «إنه يستحق هذا الإنجاز. إنه قيمة مضافة بالنسبة لنا. هو قائدنا وحامل شارة القيادة. هو أحسن لاعب في الفريق. أتمنى له حظاً أوفر».