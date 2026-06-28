هندرسون: مواجهة بنما كانت معقدة ... وكين قيمة مُضافة

شدّد جوردان هندرسون، نجم منتخب إنجلترا، على صعوبة المواجهة أمام بنما في اللقاء، الذي انتهى بفوز منتخب «الأسود الثلاثة» 2 - صفر، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة بالمجموعة الـ12 من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأعرب هندرسون عن سعادته بالوجود مع منتخب إنجلترا في المونديال، معرباً عن تفاؤله بقدرة الفريق على المضي قدماً في البطولة.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال هندرسون، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: «المواجهة كانت صعبة بالنسبة لنا، ولكن سجلنا هدفين، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. كان الوضع معقداً، وهناك بعض النقاط ينبغي تحسينها».

وتحدث هندرسون عن الهدف الثاني في اللقاء الذي أحرزه هاري كين، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفاً، حيث قال: «تموقعه كان جيداً في منطقة جزاء الخصم. لقد كان بإمكانه تسجيل مزيد من الأهداف».

أضاف هندرسون: «تفوق كين على رقم غاري لينيكر التاريخي أمر استثنائي بطبيعة الحال. هو يكسر الارقام من عام لآخر. إنه لاعب رائع وشاب لطيف وقيمة مضافة لمنتخب إنجلترا. إنه يلعب دوراً هاماً في نجاح الفريق. إنني سعيد من أجله. هو يستحق هذا الإنجاز».

وشدّد نجم منتخب إنجلترا المخضرم: «ستكون كل المباريات المقبلة صعبة، خاصة ضد المنتخبات التي تلعب بنظام دفاع المنطقة، لكننا سعداء بالنقاط الثلاث التي حصلنا عليها اليوم».

وأتم هندرسون تصريحاته قائلاً: «إنني ممتن لمنتخب إنجلترا على استدعائي للفريق. إنني أستمتع بالمشاركة مع زملائي. أريد أن أساهم في تحقيق النجاح، وشعوري إيجابي في الوقت الراهن».