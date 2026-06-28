عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

بعد وداع المونديال... كلارك يستقيل من تدريب اسكوتلندا

ستيف كلارك رحل رغم نجاحاته مع المنتخب الاسكوتلندي (أ.ف.ب)
ستيف كلارك رحل رغم نجاحاته مع المنتخب الاسكوتلندي (أ.ف.ب)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

بعد وداع المونديال... كلارك يستقيل من تدريب اسكوتلندا

ستيف كلارك رحل رغم نجاحاته مع المنتخب الاسكوتلندي (أ.ف.ب)
ستيف كلارك رحل رغم نجاحاته مع المنتخب الاسكوتلندي (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الاسكوتلندي لكرة القدم، يوم السبت، استقالة المدرب ستيف كلارك من تدريب الفريق بعد وداع المونديال... وخروجه رسمياً من كأس العالم.

وقال الاتحاد الاسكوتلندي للعبة، في بيان: «أعلن المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ المنتخب الوطني عن إنهاء مسيرته التي استمرت 7 سنوات بعد تأكيد خروج اسكوتلندا من كأس العالم 2026».

واحتلت اسكوتلندا، التي عادت إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، المركز الثالث في المجموعة الثالثة، لكنها لم تكن من بين أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث وتأهلت إلى مرحلة خروج المغلوب.

مواضيع
رياضة كأس العالم اسكوتلندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مدرب غانا: كرواتيا حسمت المباراة بخبرتها... سنستفيد من الدرس

رياضة عالمية كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (أ.ف.ب)

مدرب غانا: كرواتيا حسمت المباراة بخبرتها... سنستفيد من الدرس

أعرب كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، عن إحباطه بعد الخسارة 1 - 2 أمام كرواتيا في ختام منافسات المجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة) )
رياضة عالمية زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا (رويترز)
رياضة عالمية

مدرب كرواتيا: فزنا على غانا بخطة قديمة عمرها 9 سنوات

أشاد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، بأداء لاعبيه بعد الفوز 2-1 على غانا في ختام منافسات المجموعة الـ12 من كأس العالم 2026 لكرة القدم

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية سجّل بيتر سوتشيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي الهدف الأول لكرواتيا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مونديال 2026: سوتشيتش يفوز بجائزة رجل مباراة كرواتيا وغانا

فاز الكرواتي بيتار سوتشيتش بجائزة رجل المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده على غانا بنتيجة 2 - 1 في ختام المجموعة الثانية عشرة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم

«الشرق الأوسط» (فيلادلفيا )
الرياضة قلوب مغربية بوعي تكتيكي برتقالي... حكاية الثلاثي الذي يعرف أسرار هولندا
الرياضة

كيف يخطط ثلاثي هولندا في صفوف «أسود الأطلس» لإقصاء «طواحين» كومان؟

3 أسود وُلدوا في هولندا (مزراوي وأمرابط وصلاح الدين) يقودون المغرب لتفكيك «طواحين» كومان بمونتيري المكسيكية، في صراع هوية حارق لحسم بطاقة ثُمُن النهائي.

كوثر وكيل (لندن)
الرياضة إخوة الأمس... أعداء اليوم: نجوم «أسود الأطلس» و«الطواحين» من غرف ملابس واحدة إلى صدام المكسيك
الرياضة

«صراع الزملاء» يشعل قمة المغرب وهولندا في المكسيك

مواجهة إقصائية نارية بمونديال 2026 تجمع نجوم المغرب وهولندا خصومًا بالمكسيك، بعد زمالة وصداقة جمعتهم في غرف ملابس الأندية الأوروبية الكبرى.

كوثر وكيل (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

توخيل: الآن تبدأ بطولة أخرى

توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا (د.ب.أ)
توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا (د.ب.أ)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

توخيل: الآن تبدأ بطولة أخرى

توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا (د.ب.أ)
توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا (د.ب.أ)

أثنى توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، على فوز فريقه الثمين 2 - صفر على بنما، مساء السبت، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الـ12 من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضرب منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في كأس العالم، بعدما سبق أن حصد البطولة حينما استضافها على ملاعبه عام 1966، موعداً في دور الـ32 مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعتين التاسعة أو الـ11 في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وقال توخيل، عقب المباراة، في تصريحات إعلامية: «قمنا بواجبنا. هذا ما توقعناه قبل اللقاء، واجهنا خصماً صعباً يتمتع بالقوة في الدفاع، كنا حذرين من هجماتهم المرتدة. هاجمنا بشكل جيد في الشوط الثاني وحققنا انتصاراً مستحقاً».

وتحدث المدرب الألماني عن جود بيلينغهام، الذي توج بجائزة رجل المباراة في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الأول وصناعته الهدف الثاني للنجم المخضرم هاري كين، الذي بات الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفاً.

وصرح توخيل: «لقد كان مردوده جيداً للغاية في مركز صانع الألعاب. الجميع أدى واجبه على ما يرام».

وفيما يتعلق بأداء الفريق، أوضح توخيل: «يمكن أن نبني على هذا الأداء الجيد في المباريات المقبلة. سارت الأمور مثلما ارتأينا. الآن نبدأ مرحلة جديدة في المونديال، وهي الأدوار الإقصائية. يتعين علينا أن نتعافى ونجهز أنفسنا للقاءات المقبلة. سوف يتحسن الأداء في كل مواجهة بالتأكيد».

وعن الدفع بعناصر جديدة في صفوف المنتخب الإنجليزي، كشف توخيل: «شيء جيد. ويجعل كل لاعب يشعر بالفخر باللعب بقميص منتخب إنجلترا لأول مرة في كأس العالم. لقد اخترت اللاعبين بناء على مستوياتهم مع أنديتهم هذا الموسم. إننا نوجد من أجل هدف كبير، وهو معروف للجميع».

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً: «أتمنى أن يكون بوكايو ساكا وديكلان رايس جاهزين للمباراة المقبلة في دور الـ32. إنهما عنصران هامان بالنسبة لنا بكل تأكيد».

مواضيع
رياضة إنجليزية كأس العالم إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب غانا: كرواتيا حسمت المباراة بخبرتها... سنستفيد من الدرس

كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (أ.ف.ب)
كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

مدرب غانا: كرواتيا حسمت المباراة بخبرتها... سنستفيد من الدرس

كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (أ.ف.ب)
كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا (أ.ف.ب)

أعرب كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، عن إحباطه بعد الخسارة 1 - 2 أمام كرواتيا في ختام منافسات المجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

قال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة «بي إن سبورتس»: «كرواتيا بدأت المباراة بشكل أفضل منا، أما الشوط الثاني فكان استعراضاً كروياً من جانبنا، والنتيجة لا تعكس هذا الاستعراض، ولكن هذا وارد في كرة القدم».

أضاف المدرب البرتغالي المخضرم: «لقد فازوا، ونبارك للفريق الفائز، والخطة حالياً هي ضرورة الراحة والاستشفاء استعداداً للأدوار الإقصائية».

وواصل: «أهنئ لاعبي فريقي على الأداء في الشوط الثاني، لقد سجلنا هدفاً في الشوط الثاني، ولكن منتخب كرواتيا مميز في الكرات الثابتة، وسجّل منها هدفه الثاني».

وأشار: «حاولنا العودة في النتيجة، ولكن منتخب كرواتيا يضم لاعبين من أصحاب الخبرات العريضة، وما يؤسفني أننا استقبلنا هدفين كان بالإمكان تفاديهما».

وختم كارلوس كيروش: «رسالتي للاعبين، أنه يجب تحسين الأداء في المباراة المقبلة».

وتأهلت غانا ضمن 7 منتخبات أفريقية لدور الـ32، هي مصر، المغرب، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار.

وجمع منتخب النجوم السوداء 4 نقاط ليحتل المركز الثالث، ويتأهل رفقة كرواتيا صاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وإنجلترا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط.

مواضيع
رياضة كأس العالم غانا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب كرواتيا: فزنا على غانا بخطة قديمة عمرها 9 سنوات

زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا (رويترز)
زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا (رويترز)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب كرواتيا: فزنا على غانا بخطة قديمة عمرها 9 سنوات

زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا (رويترز)
زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا (رويترز)

أشاد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، بأداء لاعبيه بعد الفوز 2 - 1 على غانا في ختام منافسات المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك حتى يوم 19 يوليو (تموز).

قال داليتش، عقب اللقاء: «قدّمنا أداءً رائعاً اليوم»، مضيفاً: «عدنا إلى خطتنا القديمة التي نعتمد عليها منذ 9 سنوات».

أضاف المدرب الكرواتي: «لقد حققنا هدفنا، وعبرنا من دور المجموعات».

في فيلادلفيا، سجّل بيتار سوتشيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي الهدف الأول لكرواتيا في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف زميله نيكولا فلازيتش الهدف الثاني في الدقيقة 83 بضربة رأس بعد ركلة ركنية متقنة من النجم المخضرم، لوكا مودريتش، قائد الفريق.

في المقابل، أحرز ديريك لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة، يحقق منتخب كرواتيا فوزاً ثانياً على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وخلفه غانا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وتأهلا سوياً رفقة إنجلترا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط بعد فوز على بنما بنتيجة 2 - صفر في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

وكان المنتخب الكرواتي استهل مشواره بالخسارة 2 - 4 أمام إنجلترا قبل الفوز بصعوبة على بنما بنتيجة 1 - صفر. أما المنتخب الغاني فاستهل رحلته في مونديال 2026 بفوز ثمين على بنما بهدف في اللحظات الأخيرة، وبعدها فجّر مفاجأة مدوية عندما فرض التعادل السلبي على إنجلترا في مباراة الجولة الثانية.

وتأهلت غانا ضمن 7 منتخبات أفريقية لدور الـ32، هي مصر، المغرب، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار.

مواضيع
رياضة كأس العالم كرواتيا