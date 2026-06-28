مدرب كرواتيا: فزنا على غانا بخطة قديمة عمرها 9 سنوات

أشاد زلاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، بأداء لاعبيه بعد الفوز 2 - 1 على غانا في ختام منافسات المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك حتى يوم 19 يوليو (تموز).

قال داليتش، عقب اللقاء: «قدّمنا أداءً رائعاً اليوم»، مضيفاً: «عدنا إلى خطتنا القديمة التي نعتمد عليها منذ 9 سنوات».

أضاف المدرب الكرواتي: «لقد حققنا هدفنا، وعبرنا من دور المجموعات».

في فيلادلفيا، سجّل بيتار سوتشيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي الهدف الأول لكرواتيا في الدقيقة 31، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف زميله نيكولا فلازيتش الهدف الثاني في الدقيقة 83 بضربة رأس بعد ركلة ركنية متقنة من النجم المخضرم، لوكا مودريتش، قائد الفريق.

في المقابل، أحرز ديريك لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة، يحقق منتخب كرواتيا فوزاً ثانياً على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وخلفه غانا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وتأهلا سوياً رفقة إنجلترا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط بعد فوز على بنما بنتيجة 2 - صفر في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

وكان المنتخب الكرواتي استهل مشواره بالخسارة 2 - 4 أمام إنجلترا قبل الفوز بصعوبة على بنما بنتيجة 1 - صفر. أما المنتخب الغاني فاستهل رحلته في مونديال 2026 بفوز ثمين على بنما بهدف في اللحظات الأخيرة، وبعدها فجّر مفاجأة مدوية عندما فرض التعادل السلبي على إنجلترا في مباراة الجولة الثانية.

وتأهلت غانا ضمن 7 منتخبات أفريقية لدور الـ32، هي مصر، المغرب، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار.