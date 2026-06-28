بيلينغهام رجل مباراة إنجلترا وبنما

توّج النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب بنما، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الـ12 من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وافتتح بيلينغهام التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 62، محرزاً هدفه الثاني في مسيرته في البطولة الحالية مع المنتخب الإنجليزي، بعدما سبق له التسجيل في فوز الفريق 4 - 2 على كرواتيا في الجولة الافتتاحية للمجموعة.
ولم يكتفِ بيلينغهام بهدفه في بنما، بل صنع الهدف الثاني للفريق في المباراة، الذي أحرزه زميله هاري كين، الذي بات الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفاً.
وصعد منتخب إنجلترا للأدوار الإقصائية في المونديال الحالي بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا، حيث يواجه صاحب المركز الثالث في أي من المجموعتين التاسعة أو الـ11 في الأول من يوليو (تموز) المقبل بدور الـ32 للمسابقة.