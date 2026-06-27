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الرياضة رياضة عالمية

«مواليد هولندا» يشعلون قمة «أسود الأطلس» أمام «الطواحين» الثلاثاء

قمة منتظرة بين المغرب وهولندا الثلاثاء (رويترز)
قمة منتظرة بين المغرب وهولندا الثلاثاء (رويترز)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT

«مواليد هولندا» يشعلون قمة «أسود الأطلس» أمام «الطواحين» الثلاثاء

قمة منتظرة بين المغرب وهولندا الثلاثاء (رويترز)
قمة منتظرة بين المغرب وهولندا الثلاثاء (رويترز)

تتوفر في مباراة منتخبي المغرب وهولندا المتخمين بالنجوم ما يكفي من مقومات لجعلها لقاء مثيراً في الدور الـ32 بكأس العالم، مدعومة بخلفية اجتماعية تضفي نكهة مميزة على المباراة التي ستقام في مونتيري، الثلاثاء.

فهناك درجة كبيرة من الألفة بين الفريقين، حتى وإن لم يلتقيا سوى ثلاث مرات في الماضي، حيث يضم المنتخب المغربي ثلاثة لاعبين مولودين في هولندا، كما أن هدافه الأول في البطولة إسماعيل صيباري، يلعب في صفوف نادي أيندهوفن.

واعتمد المغرب بشكل كبير على الخبرة الهولندية خلال العقد الماضي لبناء فريق وصل إلى قبل النهائي في كأس العالم الماضي، وأبهر الجميع مرة أخرى بحصوله على المركز الثاني خلف البرازيل في المجموعة الثالثة، ولكن بفارق الأهداف فقط.

وحصد المغرب سبع نقاط، بالفوز على اسكوتلندا وهايتي، ولعب بضغط مكثف وتحركات ذكية، مما يشير إلى أنه سيكون منافساً صعباً.

وقال رونالد كومان، مدرب هولندا، للصحافيين بعد أن تصدر فريقه المجموعة السادسة بالفوز على تونس: «لست متأكداً مما إذا كنا المرشحين للفوز في المباراة أمام المغرب. إنه فريق جيد يتمتع بقدرات عالية ويمكنه التسجيل بسهولة».

وبدأت هولندا مشوارها في كأس العالم هادئة، بتعادل أمام اليابان، لكنها سجلت خمسة أهداف في مرمى السويد وثلاثة أهداف في مرمى تونس، ولا تزال تبدو في حالة جيدة.

وأضاف كومان، الذي كان قائداً للمنتخب الهولندي عندما فازت هولندا على المغرب في كأس العالم 1994 في أورلاندو: «هناك لاعبون يحبون الاستحواذ على الكرة. لدي مجموعة من اللاعبين الذين يتعاونون معاً بشكل جيد للغاية ويتمتعون بروح جماعية رائعة».

وتوجد جالية مغربية كبيرة في هولندا، يقدر عددها، العام الماضي، عند 430 ألفاً، ويحتل لاعبو كرة القدم من أصل مغربي مكانة بارزة في كرة القدم الهولندية.

كان إبراهيم أفيلاي وخالد بولحروز ضمن تشكيلة المنتخب الهولندي عندما احتلت هولندا المركز الثاني في كأس العالم 2010، لكن لاعبين آخرين ولدوا في هولندا اختاروا تمثيل المغرب.

وتضم تشكيلة المغرب في كأس العالم الحالي سفيان أمرابط ونصير مزراوي وظهير نادي أيندهوفن أنس صلاح الدين، الذي لعب مع هولندا في منتخب تحت 21 عاماً قبل أن يغير ولاءه الدولي، العام الماضي.

ويشكل صراع الولاء بين المغاربة الذين ولدوا في هولندا نقطة خلافية في هولندا ذاتها، وأثار اللاعب الدولي السابق رفائيل فان دير فارت، الذي يعمل حالياً معلقاً تلفزيونياً، ضجة في مارس (آذار) الماضي بتصريحاته بشأن اختيار اللاعبين الهولنديين ذوي الأصول المغربية تمثيل المغرب.

وقال: «لا أقصد أن أكون فظاً، لكن جميع المغاربة هنا الذين لا يتمتعون بالمستوى الكافي للعب مع هولندا ينتهي بهم الأمر باللعب مع المغرب. (حكيم) زياش هو الوحيد الذي كنت أود أن يكون ضمن التشكيلة (الهولندية) في ذلك الوقت».

ومن المتوقع أن تشهد المدن الهولندية دعماً واضحاً للمغرب، مما قد يؤدي إلى اشتعال التوترات.

وكان مشجعو المغرب خرجوا بالفعل إلى شوارع هولندا خلال البطولة للاحتفال بنجاح منتخبهم، ووجهت الشرطة، السبت، نداء للتحلي بالهدوء بشأن المباراة، التي ستنطلق في الساعة الثالثة، صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي لهولندا.

ويتأهل الفائز إلى الدور الـ16 في هيوستن يوم الرابع من يوليو (تموز) لمواجهة الفائز في المباراة التي ستقام، الأحد، بين كندا وجنوب أفريقيا في لوس أنجليس.

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بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حققت مباراة منتخب السعودية ضد نظيره الإسباني في كأس العالم 2026، أعلى نسبة مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى أن مباراة السعودية وإسبانيا حققت أعلى نسبة مشاهدة في البطولة حتى الآن، حيث تابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس».

وأضاف «فيفا» أنه سيتم نشر الأرقام الإجمالية لبيانات المشاهدة الليلية بعد انتهاء البطولة.

وودّع المنتخب السعودي منافسات مونديال 2026 من الدور الأول بعد تذيله المجموعة الثامنة برصيد نقطتين متخلفاً بفارق الأهداف عن أوروغواي صاحبة المركز الثالث.

وبدأ «الأخضر» بقيادة مدربه دونيس مشواره في كأس العالم بنتيجة إيجابية بالتعادل 1 / 1 مع أوروغواي قبل الخسارة برباعية دون ردّ أمام إسبانيا، ثم تعادل سلبي مع الرأس الأخضر، التي تأهلت للأدوار الإقصائية في مشاركتها الأولى ببطولة كأس العالم.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعد الزيادة إلى 48 منتخباً… هل تحولت بعض منافسات كأس العالم إلى مباريات استعراضية؟

بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد الزيادة إلى 48 منتخباً… هل تحولت بعض منافسات كأس العالم إلى مباريات استعراضية؟

بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)

قدّمت النسخة الموسعة من كأس العالم عروضاً ممتعة، وشهدت تألق نجوم الصف الأول وبروز منتخبات صغيرة، لكنها عانت أحياناً من محدودية الإثارة التنافسية. ومع اقتراب نهاية دور المجموعات الطويل، تمهيداً لانطلاق الأدوار الإقصائية، لا يزال توسيع المونديال إلى 48 منتخباً الذي طُبّق للمرة الأولى في نسخة 2026، موضع جدل.

قال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جاني إنفانتينو، عام 2017 عند اعتماد الإصلاح المثير للجدل، الذي وسّع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً: «لكل الأمم الحق في أن تحلم. كرة القدم لا تقتصر على أوروبا وأميركا اللاتينية». ومع هذا التطور، دفع «فيفا» بالبطولة نحو مزيد من الضخامة.

ارتفع عدد المجموعات إلى 12 بدلاً من 8 مجموعات، وعدد المباريات إلى 104 بدلاً من 64، مع استضافة 3 دول شاسعة المساحة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واستخدام 16 ملعباً لاستيعاب هذا البرنامج الضخم.

وسعى «فيفا»، الذي يضم 211 اتحاداً وطنياً، أي أكثر من عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193)، إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المناطق الجغرافية، بدوافع مالية وسياسية أيضاً، في ظل استعداد إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد عام 2027 في المغرب سعياً لولاية جديدة.

وقال فنسان شوديل، مؤسس «مرصد الأعمال الرياضية»، في حديث مع «بروت»: «يندرج ذلك ضمن استراتيجية شاملة لـ(فيفا) تهدف إلى تعزيز عالمية كرة القدم. لا يتعلق الأمر بخيار رياضي فحسب، بل أيضاً بأداة للتنمية والتأثير على المستوى العالمي. مزيد من المباريات يعني أيضاً مزيداً من حقوق البث التلفزيوني وإيرادات تجارية أكبر».

ويبقى أكبر نجاح في هذا التوسيع إدماج منتخبات كانت محرومة من العرس العالمي.

فمنتخبات كوراساو والرأس الأخضر وهايتي والأردن وأوزبكستان، حتى اسكوتلندا (آخر تأهل عام 1998) ونيوزيلندا (2010)، على سبيل المثال، ربما لم تكن لتبلغ النهائيات بالنظام السابق. كما أن تأهل الرأس الأخضر إلى دور الـ32 يمثل حجة قوية لتبرير مشاركة هذه المنتخبات «الصغيرة».

غير أن مشاركتها أفرزت أيضاً مباريات غير متكافئة، لكنها استعراضية، أسعدت نجوم اللعبة الساعين إلى تعزيز أرقامهم بسهولة. فقد سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، والبالغ 39 عاماً، 5 أهداف في مباراتين، محققاً في الوقت نفسه الرقم القياسي لعدد الأهداف في النهائيات (18).

ووجّه الفرنسي كيليان مبابي ضربة موجعة للمنتخب العراقي بتسجيله ثنائية، ليقترب من الرقم القياسي للنجم الأرجنتيني برصيد 16 هدفاً في 3 نسخ، فيما استغل البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً، مباراة أوزبكستان ليسجل هدفين ويقدّم عرضاً لافتاً.

في المقابل، تراجعت الإثارة. فلم تحدث أي مفاجأة تُنعش بداية هذه النسخة، مع نظام لا يُقصي سوى 16 منتخباً من أصل 48 خلال دور المجموعات.

وهذا ما يمنح المنتقدين مادة إضافية للقول إن القيمة الرياضية للمسابقة الأبرز لـ«فيفا» تراجعت. وبعد سيل من المباريات في الدور الأول، لا يبدو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مقتنعاً كثيراً بجدوى هذا التغيير.

وقال المدرب الجديد - القديم لريال مدريد الإسباني في بودكاست «بيست مود أون»: «في بعض المباريات أتوقف عن المتابعة بعد 10 دقائق. كأس العالم هي القمة. أفهم أنه أمر رائع لبعض الدول أن تشارك، لكن نتائج مثل 7-1 أو 5-1 في كأس العالم غير مقبولة. سأبدأ فعلاً بالمشاهدة اعتباراً من الأدوار الإقصائية».

وبينما يتحدث البعض عن تراجع المستوى، يرى آخرون أن النظام الجديد يمنح عدداً أكبر من الدول فرصة الظهور على المسرح العالمي.

وقال أسطورة الكاميرون السابق ورئيس اتحادها الحالي، صامويل إيتو، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذا يمنح أفريقيا الفرصة لتؤدي أخيراً الدور الذي تستحقه على الساحة العالمية».

لكن معارضي هذه النسخة قد لا يكونون في نهاية المطاف قد رأوا كل شيء، إذ لا يزال إنفانتينو يحتفظ في أدراجه بمقترح لتوسيع كأس العالم إلى... 64 منتخباً.

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كأس العالم فيفا الرياضة كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كين «الهداف التاريخي» لإنجلترا في كأس العالم

كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
  • إيست روثرفورد نيو جيرسي: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست روثرفورد نيو جيرسي: «الشرق الأوسط»
TT

كين «الهداف التاريخي» لإنجلترا في كأس العالم

كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
كين محتفلاً بالهدف (رويترز)

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم، بعدما سجّل هدفه الـ11 في مرمى بنما، في ختام منافسات المجموعة الـ12 بالنسخة الحالية من البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

وكان كين قد عادل الرقم القياسي الذي سجّله غاري لينيكر، خلال فوز إنجلترا في المباراة الافتتاحية على كرواتيا، ثم حطم هذا الرقم أمام جماهير متحمسة في ملعب نيويورك نيوجيرسي.

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