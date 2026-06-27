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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة هولندا للموتو جي بي»: فرنانديز يفوز بسباق السرعة

راؤول فرنانديز دراج تراكهاوس فاز بسباق السرعة ضمن جائزة هولندا (رويترز)
راؤول فرنانديز دراج تراكهاوس فاز بسباق السرعة ضمن جائزة هولندا (رويترز)
  • آسن هولندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • آسن هولندا: «الشرق الأوسط»
TT

«جائزة هولندا للموتو جي بي»: فرنانديز يفوز بسباق السرعة

راؤول فرنانديز دراج تراكهاوس فاز بسباق السرعة ضمن جائزة هولندا (رويترز)
راؤول فرنانديز دراج تراكهاوس فاز بسباق السرعة ضمن جائزة هولندا (رويترز)

فاز راؤول فرنانديز متسابق فريق تراكهاوس بسباق السرعة ضمن جائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية، السبت، متجاوزاً خورخي مارتن، الذي انطلق من مركز الصدارة، في اللفات الأولى، ليحصد فوزه الثاني في سباقات السرعة هذا الموسم.

وشهدت هذه المنافسة أيضاً أول سباق سرعة يقام بموجب القواعد الجديدة لبطولة العالم للدراجات النارية، التي تحظر استخدام أجهزة الانطلاق الأمامية.

انطلق مارتن بشكل جيد من المركز الأول ليتصدر السباق في البداية، لكن سرعان ما تجاوزه فرنانديز، وكذلك فابيو دي جيانانتونيو متسابق (في آر 46 ريسنغ)، وآي أوغورا الذي انطلق من المركز الأول في حلبة برنو. وانصب اهتمام الإسباني على منافسته لزميله في الفريق ماركو بيتسيكي على المركز الرابع.

وأكد أوغورا السرعة القوية لفريق تراكهاوس بحلوله في المركز الثاني، بفارق 0.362 ثانية عن فرنانديز، ليحقق الفريق أول مركزين في ترتيب سباقات السرعة على الإطلاق. واكتملت منصة التتويج بحصول دي جيانانتونيو على المركز الثالث، تلاه بيتسيكي الذي كان قد سيطر على حصص التجارب يوم الجمعة، بينما تراجع مارتن إلى المركز الخامس.

واحتل مارك ماركيز المركز السادس، متقدماً بفارق ضئيل على زميله فرانشيسكو بانيايا، الذي عوقب بتراجع لمركز واحد بسبب لمسه الخط الأخضر في اللفة الأخيرة.

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الرياضة سباق للدراجات هولندا

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مان سيتي يواصل دعم صفوفه بضم الشاب ديتوربيه

ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
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  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
TT

مان سيتي يواصل دعم صفوفه بضم الشاب ديتوربيه

ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

أعلن نادي تروا، الصاعد حديثاً إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، بيع مهاجمه ماتيس ديتوربيه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف تروا عن رحيل مهاجمه الشاب، عبر حسابه الرسمي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وعلى الموقع الرسمي للنادي، دون الكشف عن التفاصيل المالية، فيما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مانشستر سيتي تعاقد مع المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 19 عاماً، مقابل 25 مليون يورو (5.‏28 مليون دولار)، وستتم إعارته لفريق موناكو، الموسم المقبل.

وبدأ ديتوربيه مسيرته في أكاديمية تروا، منذ أن كان في الثامنة من عمره، وفي الموسم الماضي، سجل الجناح الأيسر للفريق ثلاثة أهداف، حيث فاز تروا بدوري الدرجة الثانية، وصعد للدوري الممتاز.

ويُعد تروا واحداً من 12 نادياً تملكهم مجموعة «سيتي غروب»، بشكل كامل أو جزئي، ويُعد مانشستر سيتي النادي الرئيسي بها.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT
  • مايوركا: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة مايوركا»: ديفيدوفيتش فوكينا يفتتح باكورة ألقابه

الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)
الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بطل مايوركا (إ.ب.أ)

افتتح الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا، المصنف 25 عالمياً، باكورة ألقابه عن 27 عاماً، بفوزه على الأميركي إيثان كوين، السبت، في نهائي دورة مايوركا لكرة المضرب (250 نقطة).

وبعد خسارته خمس مباريات نهائية، بينها أربع في 2025، نجح ديفيدوفيتش أخيراً في إحراز لقبه الأول بفوزه على كوين، ابن الـ22 عاماً المصنف 63 عالمياً، بمجموعتين 7 - 6 (7 - 4) و6 - 3، بعد لقاء استغرق ساعة و43 دقيقة.

وبعد هذا التتويج، سيرتقي الإسباني في تصنيف رابطة المحترفين (إيه تي بي) إلى المركز الثالث والعشرين، تزامناً مع انطلاق بطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، فيما سيرتقي كوين في إصدار الإثنين إلى المركز السابع والأربعين، في أفضل تصنيف له على الإطلاق.

ويبدأ ديفيدوفيتش فوكينا مشواره في «ويمبلدون» بمواجهة الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو، الخامس والأربعين عالمياً، فيما يلعب كوين مع الأرجنتيني الآخر ماركو ترونجيليتي الرابع والتسعين.

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الرياضة تنس إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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  • أمستردام: «الشرق الأوسط»
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فيخورست مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي

المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)
المهاجم الهولندي فاوت فيخورست (أ.ف.ب)

أعلن ناديا أياكس أمستردام وتفينتي المنافسان في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم، السبت، أن المهاجم الهولندي، فاوت فيخورست، غادر أياكس لينضم إلى صفوف تفينتي.

ووقع فيخورست (33 عاماً)، الذي يوجد كخيار بديل في خط هجوم المنتخب الهولندي بكأس العالم، ولم يشارك بعد في النهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، عقداً لمدة عامين.

وقال إريك تن هاغ، المدير الرياضي لنادي تفينتي، الذي سبق له أيضاً التعاقد مع اللاعب لفترة إعارة في مانشستر يونايتد قبل ثلاث سنوات: «نحن فخورون للغاية بقدوم فاوت فيخورست للعب ضمن صفوف تفينتي».

وأضاف تن هاغ: «هذه الصفقة تمثل فرصة رائعة لنا. إنه لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج المثالي لما يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم عندما تكون مستعداً لبذل كل ما لديك».

وسبق لفيخورست، الذي شارك مع هولندا في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر، ويمتلك 52 مباراة دولية، اللعب في صفوف بيرنلي وفولفسبورغ وهوفنهايم وبشيكتاش.

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