«جائزة هولندا للموتو جي بي»: فرنانديز يفوز بسباق السرعة

فاز راؤول فرنانديز متسابق فريق تراكهاوس بسباق السرعة ضمن جائزة هولندا الكبرى للدراجات النارية، السبت، متجاوزاً خورخي مارتن، الذي انطلق من مركز الصدارة، في اللفات الأولى، ليحصد فوزه الثاني في سباقات السرعة هذا الموسم.

وشهدت هذه المنافسة أيضاً أول سباق سرعة يقام بموجب القواعد الجديدة لبطولة العالم للدراجات النارية، التي تحظر استخدام أجهزة الانطلاق الأمامية.

انطلق مارتن بشكل جيد من المركز الأول ليتصدر السباق في البداية، لكن سرعان ما تجاوزه فرنانديز، وكذلك فابيو دي جيانانتونيو متسابق (في آر 46 ريسنغ)، وآي أوغورا الذي انطلق من المركز الأول في حلبة برنو. وانصب اهتمام الإسباني على منافسته لزميله في الفريق ماركو بيتسيكي على المركز الرابع.

وأكد أوغورا السرعة القوية لفريق تراكهاوس بحلوله في المركز الثاني، بفارق 0.362 ثانية عن فرنانديز، ليحقق الفريق أول مركزين في ترتيب سباقات السرعة على الإطلاق. واكتملت منصة التتويج بحصول دي جيانانتونيو على المركز الثالث، تلاه بيتسيكي الذي كان قد سيطر على حصص التجارب يوم الجمعة، بينما تراجع مارتن إلى المركز الخامس.

واحتل مارك ماركيز المركز السادس، متقدماً بفارق ضئيل على زميله فرانشيسكو بانيايا، الذي عوقب بتراجع لمركز واحد بسبب لمسه الخط الأخضر في اللفة الأخيرة.