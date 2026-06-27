«مونديال 2026»: أداء دي بروين الاستثنائي أمام نيوزيلندا يقود انتفاضة بلجيكا

انتفضت بلجيكا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بعد أن استهلت مشوارها بتعادلين مخيبين أمام مصر وإيران؛ إذ قاد كيفن دي بروين الفريق نحو فوز ساحق 5-1 على نيوزيلندا مما ضمن لها صدارة المجموعة السابعة.

وتتمثل مكافأة الفريق على تصدر المجموعة في خوض مباراة دور 32 أمام أحد أفضل ثمانية فرق احتلت المركز الثالث.

وأتاح قرار المدرب رودي غارسيا، الذي أبقى مهاجم الفريق روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء، ووضع ثقته في لياندرو تروسار خيارات وفرصاً مختلفة أمام كيفن دي بروين، لكن مع صفارة النهاية كان الثلاثة قد سجلوا أهدافاً.

وقال غارسيا للصحافيين: «إنهم رائعون للغاية بالنسبة لأمة مثل أمتنا، وأثبتوا جدارتهم الليلة، لياندرو ودي بروين ولوكاكو... هذا ما فعله من يطلق عليهم (القدامى) الليلة».

وأضاف: «لم نفز بأي شيء بعد، لكننا تأهلنا إلى المرحلة التالية».

ولم يكن لأحد من اللاعبين تأثير أكبر على المباراة من دي بروين الذي ساهم في هدفي تروسار وسجل الهدف الثالث لبلجيكا في أداء فردي استثنائي.

وقال تروسار: «نحن سعداء جداً بالجميع. أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة في الوقت الحالي».

وأضاف: «لدى الجميع أدوار مهمة، ويمكنكم أن تروا ذلك اليوم أيضاً، اللاعبون الذين يشاركون من مقاعد البدلاء يساهمون في الأهداف والتمريرات الحاسمة أيضاً؛ لذا، نعم، علينا فقط أن نواصل المسيرة ونحافظ على هذا الأداء في المباراة المقبلة».