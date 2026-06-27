«دورة باد هومبورغ»: موخوفا تُطيح بأوساكا وتتوج باللقب

فازت التشيكية كارولينا موخوفا ببطولة باد هومبورغ للتنس التي تقام على الملاعب العشبية، السبت، بعدما انسحبت منافستها اليابانية ناعومي أوساكا في المجموعة الثانية.

وكانت موخوفا، التي وصلت لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة من قبل، متقدمة في النتيجة 6-1 و1-صفر، في أول مباراة نهائية للاعبتين على الملاعب العشبية، عندما لم تتمكن أوساكا من اللعب بعد مرور 46 دقيقة، بسبب إصابة في القدم، لتحصل موخوفا على لقبها الثالث في مسيرتها.

وحصلت أوساكا على وقت مستقطع لعلاج قدمها اليمنى بعد الشوط الثالث. ولكن المصنفة الأولى على العالم سابقاً صمدت لخمسة أشواط إضافية فقط، ومن المحتمل أنها لم تكن ترغب في القيام بأي مخاطرة قبل يومين من انطلاق بطولة ويمبلدون.

التشيكية كارولينا موخوفا (يمين) مع وصيفتها اليابانية ناعومي أوساكا (أ.ب)

وقالت أوساكا: «أعتذر لعدم تمكني من إنهاء المباراة. أهنئ كارولينا، أنت واحدة من أروع اللاعبات في الجولة. تهانينا على هذه البطولة الرائعة».

وتم تقديم موعد انطلاق المباراة النهائية ساعتين ونصف الساعة لتقام في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بسبب موجة الحر التي تجتاح أجزاء كثيرة من ألمانيا.