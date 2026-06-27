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الرياضة رياضة عالمية

بلجيكا تسحق نيوزيلندا بخماسية... وتتأهل بالصدارة

لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)
لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
TT

بلجيكا تسحق نيوزيلندا بخماسية... وتتأهل بالصدارة

لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)
لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)

استعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في نهائيات كأس العالم 2026، بتغلبها على نيوزيلندا 5 - 1 الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في دور الـ32 وانتزاع الصدارة.

وسجّل أهداف بلجيكا لياندرو تروسار (28 و50)، والقائد كيفن دي بروين (66)، وروميلو لوكاكو (86)، والبديل أليكسي سالماكرس (90+4)، ولنيوزيلندا إيلايجا جاست (84).

ورفع البلجيكيون رصيدهم إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، وبفارق هدف عن مصر المتأهلة عن الوصافة بعد تعادلها أمام إيران الثالثة (3 نقاط) 1 - 1، فيما حلت نيوزيلندا أخيرة بنقطة يتيمة.

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السنغال تحجز مقعدها في دور الـ32 بـ«هدية مصرية»

فازت السنغال بنتيجة كبيرة على العراق لكنها استفادت من تعادل مصر وإيران لتتأهل (إ.ب.أ)
فازت السنغال بنتيجة كبيرة على العراق لكنها استفادت من تعادل مصر وإيران لتتأهل (إ.ب.أ)
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT

السنغال تحجز مقعدها في دور الـ32 بـ«هدية مصرية»

فازت السنغال بنتيجة كبيرة على العراق لكنها استفادت من تعادل مصر وإيران لتتأهل (إ.ب.أ)
فازت السنغال بنتيجة كبيرة على العراق لكنها استفادت من تعادل مصر وإيران لتتأهل (إ.ب.أ)

ضمنت السنغال تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، من دون أن تلعب، بعد استفادتها الجمعة من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة.

وبفوز بلجيكا على نيوزيلندا 5 - 1، وتعادل مصر مع إيران 1 - 1، بلغ رصيد إيران ثالثة المجموعة 3 نقاط مع فارق أهداف صفر.

وبعد فوزها الكبير على العراق الجمعة أيضاً في وقت سابق بخماسية نظيفة، استفادت السنغال من فارق أهداف +2، ليضمن لها مكاناً بين أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وحلت السنغال ثالثة في المجموعة التاسعة بـ3 نقاط، بعد بداية بطيئة شهدت خسارتها أمام فرنسا 1 - 3، ثم النرويج 2 - 3.

وأحرز منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا مطلع السنة في المغرب، لكن اللقب سُحب منه بقرار إداري بعد أعمال شغب وانسحاب لاعبيه من المباراة احتجاجاً على قرارات الحكم قبل عودتهم لإكمالها.

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كأس العالم رياضة السنغال
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مدرب إسبانيا: نحن على الطريق الصحيح

مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
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  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
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مدرب إسبانيا: نحن على الطريق الصحيح

مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)

أشاد مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، بقدرة فريقه على الصمود بعد فوزه الصعب 1 - صفر على أوروغواي، الذي ضمن له صدارة المجموعة الثامنة في كأس العالم، قائلاً إن اللاعبين تعاملوا مع مباراة شاقة بدنياً دفعتهم «إلى أقصى حدودهم».

وأنهت إسبانيا مرحلة المجموعات بتسجيل 5 أهداف دون أن تستقبل أي هدف، لتمدد بذلك سلسلة عدم هزيمتها إلى 34 مباراة، ووصف دي لا فوينتي ذلك بأنه مصدر فخر لفريقه.

وأضاف دي لا فوينتي أن المهاجم يريمي بينو تعرض لإصابة يبدو أنها كسر، ومن المرجح أن يغيب عن بقية البطولة، بينما عانى نيكو وليامز من مشكلة بسيطة في نهاية المباراة.

ورفض المدرب انتقاد الحكم، مفضلاً التركيز على أداء فريقه، وقال إن الحكام لديهم أدوات مثل تقنية حكم الفيديو المساعد لإدارة المباريات الصعبة.

وحول عمق تشكيلته في خط الوسط، قال دي لا فوينتي إن بيدري وفابيان رويز وداني أولمو وميكل ميرينو ومارتن زوبيمندي، يمكن استبدالهم جميعاً حسب المنافس.

وأشار إلى أن المجال الرئيسي الذي تحتاج إسبانيا إلى تحسينه هو سرعة الكرة وانسيابية اللعب، مضيفاً أن الفريق «قوي جداً» على الصعيد الدفاعي.

وأضاف المدرب: «لديّ ثقة تامة في هذه المجموعة. إنه فريق يرغب في مواصلة النمو. نحن على الطريق الصحيح، لكن كل مباراة من الآن فصاعداً ستكون أكثر صعوبة».

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رياضة إسبانية كأس العالم إسبانيا
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مصر تخطف وصافة «السابعة» بتعادل مثير مع إيران

محمود صابر لاعب مصر يحتفل بهدفه في شباك إيران (رويترز)
محمود صابر لاعب مصر يحتفل بهدفه في شباك إيران (رويترز)
  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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مصر تخطف وصافة «السابعة» بتعادل مثير مع إيران

محمود صابر لاعب مصر يحتفل بهدفه في شباك إيران (رويترز)
محمود صابر لاعب مصر يحتفل بهدفه في شباك إيران (رويترز)

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد تعادله 1 - 1 مع إيران في ختام مبارياته بالمجموعة السابعة، بينما تغلبت بلجيكا 5 - 1 على نيوزيلندا، لتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مصر اليوم (السبت).

ورفعت مصر، التي تشارك في البطولة للمرة الرابعة، وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، رصيدها إلى 5 نقاط، بينما اكتفت إيران بـ3 نقاط من 3 تعادلات، بينما ظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ووضع محمود صابر، الذي شارك في البطولة لأول مرة، مصر في المقدمة بعد 5 دقائق عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس الإيراني علي رضا بیرانوند، ليطلق تسديدة قوية بيسراه مرت بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.

وبعدها بـ6 دقائق، تسبب المدافع محمد عبد المنعم في ركلة جزاء على مهدي طارمي بخطأ دفاعي، لكن مصطفى شوبير تصدى للركلة ببراعة.

وأدرك رامين رضاييان التعادل لإيران، التي تشارك في كأس العالم للمرة السابعة، في الدقيقة الـ14 عندما تابع تسديدة قوية تصدى لها شوبير.

وسجل شجاع خليل زادة هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ألغاه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

واحتلت مصر المركز الثاني بـ5 نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن بلجيكا، فيما ودعت إيران ونيوزيلندا البطولة من الدور الأول.

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