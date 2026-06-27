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مدرب الرأس الأخضر: لا يوجد شيء مستحيل

بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (إ.ب.أ)
بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (إ.ب.أ)
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مدرب الرأس الأخضر: لا يوجد شيء مستحيل

بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (إ.ب.أ)
بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (إ.ب.أ)

دخل بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر مؤتمره الصحافي وهو يلف نفسه بعلم بلاده وهو رجل قليل الكلام كُلف بمهمة شرح كيف تمكنت إحدى أصغر الدول في عالم كرة القدم من اقتحام الأدوار الإقصائية لكأس العالم في محاولتها الأولى.

وأكمل تعادلهم السلبي مع السعودية مسيرة مرحلة المجموعات التي شهدت ثلاثة تعادلات جمع خلالها الفريق ثلاث نقاط، وتركهم ينتظرون في توتر فوز إسبانيا على أوروغواي بفارغ الصبر لضمان تأهلهم.

لذلك ظل اللاعبون في الملعب وهواتفهم الجوالة في أيديهم، ويراقبون الدقائق الأخيرة من فوز إسبانيا 1-صفر قبل أن يتحول التوتر إلى احتفال.

لكن بالنسبة لبوبيشتا، فإن هذه لم تكن قصة خيالية، بل أصبحت إنجازاً تم بناء على العمل الجاد، والانضباط، ورفض الاستسلام للضغط.

وقال المدافع السابق (56 عاماً): «أنا فخور بما حققوه. يجب أن نكون سعداء بإنهاء مرحلة المجموعات من دون خسارة أي مباراة. يعود الفضل في ذلك إلى التنظيم، وروح الفريق.

جماهيرنا تستحق كل هذا. كان ينقصنا هدف واحد لنكون أفضل، وأكثر سعادة. بذل الفريق كل ما في وسعه للفوز، وأنا سعيد».

* «مفاجأة إلى حد ما»

احتلت الرأس الأخضر، أصغر دولة تصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم على الإطلاق، المركز الثاني في المجموعة الثامنة لتضرب موعداً مع الأرجنتين حاملة اللقب في دور 32 في إنجاز بدا مستحيلاً حتى عندما أصبح يلوح في الأفق.

وقال بوبيشتا: «إنها مفاجأة إلى حد ما، رغم أننا كنا نضع في اعتبارنا دائماً احتمال وصولنا إلى هذه المرحلة بعد أول مباراتين.

كان الفريق حريصاً للغاية على أن يظهر للعالم أجمع ما نحن قادرون عليه؛ كنا فخورين بما حققناه بالفعل. نحن دولة صغيرة، لكننا نكافح من أجل تحقيق ما نريد. بالنسبة لنا، لا شيء مستحيل».

وكان منتخب الرأس الأخضر متوتراً وهو ينتظر أخبار مباراة إسبانيا وأوروغواي، لكن مدربه قال إن هذه المحنة كشفت عن الجوهر الحقيقي لفريقه.

وقال: «السر! وحدة فريقنا وصموده. لطالما تحدثنا عن تنظيمنا، لكن أيضاً عن عزمنا على القيام بالأمور دون خوف. كانت مباراة صعبة للغاية تطلبت قدرا كبيراً من القوة الذهنية، وكنا نعتمد على نتيجة المباراة الأخرى، لكن فريقنا أظهر شخصية لا تصدق».

وعن المنتخب السعودي، كشف: «نحن عرفنا أن المنتخب السعودي خطير في التحولات، كانت لدينا خطة تكتيكية بالتعامل مع ذلك، وألا نسمح للفريق السعودي بالسيطرة على الكرة، واستطعنا تجاوز الصعوبات بكل عزم، وبجودة الأداء، نحن سعداء لأننا عملنا بسلوك إيجابي، وهذا يعكس شخصية اللاعبين، وأظهرنا أننا لا نخشى الخصم».

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  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT

السنغال تحجز مقعدها في دور الـ32 بـ«هدية مصرية»

فازت السنغال بنتيجة كبيرة على العراق لكنها استفادت من تعادل مصر وإيران لتتأهل (إ.ب.أ)
فازت السنغال بنتيجة كبيرة على العراق لكنها استفادت من تعادل مصر وإيران لتتأهل (إ.ب.أ)

ضمنت السنغال تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم، من دون أن تلعب، بعد استفادتها الجمعة من نتيجتي الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة.

وبفوز بلجيكا على نيوزيلندا 5 - 1، وتعادل مصر مع إيران 1 - 1، بلغ رصيد إيران ثالثة المجموعة 3 نقاط مع فارق أهداف صفر.

وبعد فوزها الكبير على العراق الجمعة أيضاً في وقت سابق بخماسية نظيفة، استفادت السنغال من فارق أهداف +2، ليضمن لها مكاناً بين أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وحلت السنغال ثالثة في المجموعة التاسعة بـ3 نقاط، بعد بداية بطيئة شهدت خسارتها أمام فرنسا 1 - 3، ثم النرويج 2 - 3.

وأحرز منتخب السنغال لقب كأس أمم أفريقيا مطلع السنة في المغرب، لكن اللقب سُحب منه بقرار إداري بعد أعمال شغب وانسحاب لاعبيه من المباراة احتجاجاً على قرارات الحكم قبل عودتهم لإكمالها.

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كأس العالم رياضة السنغال
الرياضة رياضة عالمية

مدرب إسبانيا: نحن على الطريق الصحيح

مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
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مدرب إسبانيا: نحن على الطريق الصحيح

مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)
مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي (رويترز)

أشاد مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، بقدرة فريقه على الصمود بعد فوزه الصعب 1 - صفر على أوروغواي، الذي ضمن له صدارة المجموعة الثامنة في كأس العالم، قائلاً إن اللاعبين تعاملوا مع مباراة شاقة بدنياً دفعتهم «إلى أقصى حدودهم».

وأنهت إسبانيا مرحلة المجموعات بتسجيل 5 أهداف دون أن تستقبل أي هدف، لتمدد بذلك سلسلة عدم هزيمتها إلى 34 مباراة، ووصف دي لا فوينتي ذلك بأنه مصدر فخر لفريقه.

وأضاف دي لا فوينتي أن المهاجم يريمي بينو تعرض لإصابة يبدو أنها كسر، ومن المرجح أن يغيب عن بقية البطولة، بينما عانى نيكو وليامز من مشكلة بسيطة في نهاية المباراة.

ورفض المدرب انتقاد الحكم، مفضلاً التركيز على أداء فريقه، وقال إن الحكام لديهم أدوات مثل تقنية حكم الفيديو المساعد لإدارة المباريات الصعبة.

وحول عمق تشكيلته في خط الوسط، قال دي لا فوينتي إن بيدري وفابيان رويز وداني أولمو وميكل ميرينو ومارتن زوبيمندي، يمكن استبدالهم جميعاً حسب المنافس.

وأشار إلى أن المجال الرئيسي الذي تحتاج إسبانيا إلى تحسينه هو سرعة الكرة وانسيابية اللعب، مضيفاً أن الفريق «قوي جداً» على الصعيد الدفاعي.

وأضاف المدرب: «لديّ ثقة تامة في هذه المجموعة. إنه فريق يرغب في مواصلة النمو. نحن على الطريق الصحيح، لكن كل مباراة من الآن فصاعداً ستكون أكثر صعوبة».

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رياضة إسبانية كأس العالم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

بلجيكا تسحق نيوزيلندا بخماسية... وتتأهل بالصدارة

لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)
لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)
  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر : «الشرق الأوسط»
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بلجيكا تسحق نيوزيلندا بخماسية... وتتأهل بالصدارة

لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)
لاعبو المنتخب البلجيكي يحتفلون بفوز فريقهم بنتيجة 5 - 1 (أ.ف.ب)

استعادت بلجيكا توازنها وحققت فوزها الأول في نهائيات كأس العالم 2026، بتغلبها على نيوزيلندا 5 - 1 الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة، لتضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حجز مقعدها في دور الـ32 وانتزاع الصدارة.

وسجّل أهداف بلجيكا لياندرو تروسار (28 و50)، والقائد كيفن دي بروين (66)، وروميلو لوكاكو (86)، والبديل أليكسي سالماكرس (90+4)، ولنيوزيلندا إيلايجا جاست (84).

ورفع البلجيكيون رصيدهم إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، وبفارق هدف عن مصر المتأهلة عن الوصافة بعد تعادلها أمام إيران الثالثة (3 نقاط) 1 - 1، فيما حلت نيوزيلندا أخيرة بنقطة يتيمة.

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