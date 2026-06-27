توخيل: إصابة جيمس ستجعلنا في سباق مع الزمن خلال المونديال

سيغيب ريس جيمس، الظهير الأيمن لإنجلترا، عن المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده في دور المجموعات بكأس العالم السبت أمام بنما، بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بحسب ما قال مدربه الألماني توماس توخيل.

وشارك ظهير تشيلسي أساسياً في أول مباراتين لإنجلترا في البطولة، لكنه شعر بشد بعد التعادل مع غانا 0-0 الثلاثاء.

ولم يسافر جيمس مع البعثة من مقر تدريب إنجلترا في كانساس سيتي، ما يترك توخيل أمام خيارات محدودة في مركز الظهير.

وقال توخيل للصحافيين الجمعة: «يعاني ريس من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية. لم يتمكن من خوض التمارين في اليومين الماضيين. وهو الآن في برنامج تأهيل مكثف».

وأضاف: «نتعامل مع الوضع مباراة تلو الأخرى، لكننا نؤمن بقوة بأنه سيكون متاحاً لنا خلال البطولة».

وباتت إنجلترا شبه ضامنة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وستتوجه إلى أتلانتا لمواجهة أحد أصحاب المركز الثالث في الأول من يوليو (تموز) إذا تصدرت المجموعة الثانية عشرة.

ولم يستبعد توخيل عودة جيمس في تلك المباراة، لكنه أقر بأن الأمر سيكون سباقاً مع الزمن.

وقال: «لدينا آمال في المباراة المقبلة، لكن الأمر قد يكون ضيقاً».

وأضاف: «لم يكن أحد يتوقع ذلك. كان ريس في حالة جيدة، ويشعر بأنه بخير. الأمر مؤسف بعض الشيء».

وتابع: «نود أن يكون ريس معنا، فهو لاعب أساسي. كنا نحب أن يكون متاحاً. لكنه غير متاح، وسنجد الحلول، فهذا ما نفعله».

وأشار توخيل إلى أن ديكلان رايس وإليوت أندرسون، الذي يستعد للانتقال مقابل رقم قياسي بريطاني من نوتنغهام فوريست إلى مانشستر سيتي، جاهزان للمشاركة، رغم معاناتهما من مشكلات طفيفة بعد مباراة غانا.

ويواجه ريس خطر الإيقاف في الدور التالي إذا حصل على بطاقة صفراء أخرى أمام بنما، لكن توخيل يرى أن لاعب وسط آرسنال يملك الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف.

وأصبح بوكايو ساكا قريباً من الحضور أساسياً لأول مرة في كأس العالم بعد تعافيه من إصابة في وتر أخيل. وشارك جناح آرسنال (24 عاماً) بديلاً في المباراتين الأوليين.

وقال توخيل: «منذ عدة أيام، لم يعد يعاني نهائياً من الألم، ومن أي شعور بعدم الراحة، وهو جاهز».

وأضاف: «هو مستعد للبدء مثل ماركوس (راشفورد) وإيبي (إيزي) ونوني (مادويكي). لدينا الكثير من الخيارات، وهذا يجعل قراري صعباً».

وكانت إنجلترا قد اكتسحت بنما 6-1 خلال دور المجموعات في كأس العالم 2018، لكن منتخب أميركا الوسطى أثبت أنه خصم عنيد في هذه البطولة.

ويتعين على «الأسود الثلاثة» تحقيق نتيجة مماثلة لنتيجة غانا أمام كرواتيا لضمان صدارة المجموعة. وكانت بنما قد خرجت بالفعل بعد خسارتين متتاليتين أمام غانا، وكرواتيا.

وقال توخيل: «إنه فريق يصعب اختراقه، ولم يسمح بالكثير من الفرص».

وأضاف: «نرى فريقاً منظماً جيداً، ومدرباً بشكل مميز، ولديه هوية واضحة. تصنيفه العالمي مماثل لويلز، وصربيا».

وختم: «قد لا يكون من أبرز منتخبات كرة القدم، أو الأكثر شهرة، لكنه يمكنه لعب دور الحصان الأسود، واللعب من دون أي ضغط».