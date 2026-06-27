مدرب الأردن: الأرجنتين قوي ومتماسك بميسي أو من دونه

يتطلع جمال سلامي مدرب الأردن بشغف إلى ختام المشاركة الأولى للمنتخب في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب صباح الأحد، حتى وإن كان من المرجح أن يجلس ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء في المباراة المقررة على ملعب دالاس.

وخسر الأردن مباراتيه الأوليين في المجموعة العاشرة أمام النمسا، والجزائر، ولم تعد لديه أي فرصة في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وقال سلامي: «ليس لدينا أي فكرة عما سيفعله مدرب الأرجنتين فيما يتعلق بتشكيلته الأساسية، لكن أياً كان اللاعبون، فإن الفريق استثنائي، وكل لاعب يستحق مكانه في هذا المنتخب».

وأضاف: «جميعهم يحلمون بالفوز بكأس العالم، لذا بغض النظر عن هوية اللاعبين، جميعهم يحملون على عاتقهم أحلام المنتخب الأرجنتيني. بالطبع، إذا لعب ميسي، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وإذا لم يلعب، تظل المواجهة أمام فريق قوي، ومتماسك للغاية».

بدوره قال نور الروابدة قائد منتخب الأردن إنه يريد أن يترك انطباعاً إيجابياً أمام العالم عن كرة القدم الأردنية، وعن الأردن ككل.

وأضاف: «وجودنا هنا هو رسالة نود إيصالها عن الشعب الأردني، وعن الثقافة الأردنية، لنُظهر للعالم من نحن. الأردنيون شعب لديه أحلام، ومثابرة، ونحن سعداء لأننا تمكنا من عكس هذه الصورة».