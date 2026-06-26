«دورة باد هومبورغ»: التشيكية موخوفا تضرب موعداً مع أوساكا في النهائي

تأهلت التشيكية كارولينا موخوفا إلى نهائي دورة باد هومبورغ للتنس، حيث ستواجه اليابان ناعومي أوساكا.

ونجحت موخوفا، المصنفة رقم 11 عالمياً، في الفوز على منافستها الرومانية إيلينا غابرييلا روس بمجموعتين دون رد.

وفازت اللاعبة التشيكية بواقع 6 - 4 و6 - 4 لتصعد إلى المباراة النهائية للبطولة أمام اليابانية ناعومي أوساكا المتغلبة على الصينية شينيو وانغ 6 - 3 و6 - 3 في وقت سابق من الجمعة.

ونجحت أوساكا في الفوز لتصعد للمباراة النهائية الأولى لها في مسيرتها على الملاعب العشبية.

وحققت أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) والمصنفة الأولى على العالم سابقاً، الفوز بالمباراة في 70 دقيقة في أجواء حارة.

ولم تفز أوساكا بأي لقب في أكثر من 5 سنوات، وتحديداً منذ فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في 2021.

وهذه هي المرة الرابعة التي تتأهل فيها أوساكا للمباراة النهائية منذ ذلك الوقت.

بلغت درجات الحرارة أكثر من 30 درجة، ومع توقعات بارتفاعها بشكل أكبر، يوم السبت، قرر المنظمون تقديم موعد المباراة النهائية ساعتين ونصف الساعة.

وذكر بيان: «تم إجراء هذا التعديل على جدول المنافسات استجابة لظروف الطقس الاستثنائية الخارجة عن السيطرة المعقولة للبطولة، ويعكس التزامنا بإعطاء الأولوية لصحة وسلامة ورفاهية جميع الحاضرين للحدث».

وتعد دورة باد هومبورغ دورة إعدادية هامة لويمبلدون التي تبدأ، يوم الاثنين، والتي فشلت أوساكا في تخطي الدور الثالث بها.