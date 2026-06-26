بعد تعثر غانا... كيف يعيد توخيل إنجلترا إلى الطريق الصحيح أمام بنما؟

دخل منتخب إنجلترا كأس العالم 2026 بقوة بعدما أسقط كرواتيا 4-2 في مباراة افتتاحية مثيرة، لكن التعادل السلبي أمام غانا أعاد الشكوك سريعاً، وأثار التساؤلات حول قدرة فريق المدرب توماس توخيل على اختراق الدفاعات المتكتلة، قبل المواجهة الحاسمة أمام بنما.

ورغم أن إنجلترا لا تزال المرشح الأوفر حظاً لصدارة المجموعة، فإن مباراة السبت لم تعد مجرد تحصيل حاصل، بل تحولت إلى اختبار حقيقي قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وأجمع محللو شبكة «The Athletic» على أن توخيل لا يحتاج إلى ثورة في التشكيلة، بل إلى تعديلات تمنح الفريق حلولاً هجومية أكثر تنوعاً. وكان الاسم الأكثر حضوراً في الترشيحات هو ماركوس راشفورد، بعدما لفت الأنظار بدخوله المؤثر أمام كرواتيا، في ظل تراجع فاعلية أنتوني غوردون أمام غانا.

كما طالب معظم المحللين بعودة نيكو أورايلي إلى مركز الظهير الأيسر، لما يمنحه من عرض هجومي أفضل، مع استمرار ثلاثي الوسط المكون من جود بيلينغهام وإليوت أندرسون، بينما انقسمت الآراء بشأن ديكلان رايس، إذ رأى البعض ضرورة إراحته وإشراك مورغان روجرز أو كوبي ماينو للحفاظ على جاهزيته للأدوار المقبلة.

أما على الجهة اليمنى، فتتوقف الخيارات على الحالة البدنية لبوكايو ساكا. فإذا كان جاهزاً، يرى كثيرون أنه يجب أن يبدأ أساسياً، بينما يحتفظ نوني مادويكي بفرصة المشاركة إذا استمر الغموض حول لياقة نجم آرسنال.

وفي الخط الأمامي، يبقى هاري كين الاسم الثابت، مع اقتراحات بإراحته مبكراً إذا حُسمت المباراة، ومنح أولي واتكينز أو إيفان توني فرصة المشاركة، وربما اللعب بمهاجمين إذا استعصى الدفاع البنمي.

ويتفق الجميع على أن المشكلة لم تكن في النتائج بقدر ما كانت في غياب الإبداع أمام الفرق التي تدافع بكتلة منخفضة، وهو ما يجعل مواجهة بنما فرصة لاستعادة الثقة وإرسال رسالة قوية قبل انطلاق مباريات خروج المغلوب.

وبالنسبة لتوخيل، فإن الفوز وحده قد لا يكون كافياً هذه المرة، بل سيكون مطالباً أيضاً بأداء مقنع يعيد الثقة إلى جماهير إنجلترا، ويؤكد أن التعثر أمام غانا كان مجرد كبوة عابرة، لا بداية أزمة جديدة في رحلة البحث عن اللقب العالمي.