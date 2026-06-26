«مونديال 2026»: إيزاك يوبخ إيلانغا بسبب ارتباكه بشأن تأهل السويد

أسهم تألق أنتوني إيلانغا الذي سجل هدف التعادل في المباراة التي انتهت 1-1 أمام اليابان في وقت مبكر من يوم الجمعة، في تأهل السويد إلى دور 32 من كأس العالم لكرة القدم، لكن بينما كان زملاؤه في الفريق يحتفلون بالتأهل، انهار المهاجم على الأرض من الإحباط ظناً منه أن فريقه لم يتأهل.

وأنهت السويد منافسات المجموعة السادسة متأخرة بنقطة واحدة عن اليابان التي احتلت المركز الثاني، لكنها تأهلت إلى دور 32 ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث.

ولكن إيلانغا، الذي ظن أن فريقه بحاجة إلى الفوز، كان يحث زملاءه على تسجيل هدف ثانٍ، حتى إنه أصيب بتشنج عضلي؛ ما جعله يتلقى بعض الكلمات القاسية من زميله ألكسندر إيزاك.

وقال إيزاك للصحافيين بعد المباراة: «وبخته قليلاً في تلك اللحظة. كان يشعر ببعض الإحباط في نهاية المباراة، ويمكنك أن تتفهم ذلك الآن».

وقال إيلانغا إن زملاءه كانوا يحاولون تنبيهه، لكنه لم يكن يعلم أنهم كانوا بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتأهل حتى انتهت المباراة.

وقال: «كنت أصرخ فقط: هيا، يمكننا تحقيق المزيد. أُصبت بتشنج عضلي في النهاية لكنني لم أرغب في التوقف عن الجري».

ولم يكن إيلانغا اللاعب الوحيد الذي لم يكن على علم بتأهل الفريق.

وقال حارس مرمى السويد جاكوب فيدل زيترشتروم، الذي خاض أول مباراة له في كأس العالم أمام اليابان: «لم أكن أعلم شيئاً أنا أيضاً».

ولم يستطع مدرب السويد غراهام بوتر إلا أن يبتسم إزاء حيرة إيلانغا.

وقال للصحافيين: «لم يكن الأمر ليكون أوضح من ذلك بالنسبة له. من الواضح أنه كان يفكر في شيء آخر. أنا أحبه في هذه اللحظة، لكن يا إلهي!».