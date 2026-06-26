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الرياضة رياضة عالمية

حارس اليابان: أمام السويد حققنا الأهم

زيون سوزوكي حارس منتخب اليابان (رويترز)
زيون سوزوكي حارس منتخب اليابان (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

حارس اليابان: أمام السويد حققنا الأهم

زيون سوزوكي حارس منتخب اليابان (رويترز)
زيون سوزوكي حارس منتخب اليابان (رويترز)

قال زيون سوزوكي، حارس منتخب اليابان، إن فريقه حقق المطلوب في مواجهة السويد، التي انتهت بالتعادل 1 - 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتأهل منتخب اليابان إلى دور الـ32 وصيفاً للمجموعة، حيث سيواجه نظيره البرازيلي، متصدر ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تأهل منتخب السويد من ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، فيما تصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة، وسيلتقي مع المغرب في الدور المقبل.

وقال سوزوكي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي (فيفا) عقب المباراة: «كانت المباراة صعبة في الشوط الأول، وفي الثاني كنا الأفضل، لكن بعد أن تلقينا هدفاً في شباكنا عادت السيطرة لهم».

وأضاف: «رغم ذلك أعتقد أننا حققنا الأهم، لم نتلقَّ أهدافا كثيرة ولم نخسر وحققنا نقطة، وسنكون قادرين على الدخول بحماس كبير وإيجابية للمواجهة المقبلة أمام البرازيل».

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مدافع هولندا: المغرب قوي... نثق في إمكاناتنا

لاعب المنتخب الهولندي يان باول فان هيكي (رويترز)
لاعب المنتخب الهولندي يان باول فان هيكي (رويترز)
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي: «الشرق الأوسط»
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مدافع هولندا: المغرب قوي... نثق في إمكاناتنا

لاعب المنتخب الهولندي يان باول فان هيكي (رويترز)
لاعب المنتخب الهولندي يان باول فان هيكي (رويترز)

أكد لاعب المنتخب الهولندي يان باول فان هيكي، أن منتخب بلاده يدرك صعوبة المواجهة المرتقبة أمام المغرب في دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لكنه شدد على ثقة اللاعبين في إمكاناتهم بعد تصدر مجموعتهم.

وحقق المنتخب الهولندي انتصاراً ثميناً 3 - 1 على منتخب تونس، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وارتفع رصيد المنتخب الهولندي، الذي يحلم بالتتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخه، إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليواجه منتخب المغرب، وصيف المجموعة الثالثة، في مواجهة نارية بدور الـ32 في مدينة مونتيري المكسيكية.

وقال فان هيكي عقب المباراة: «المغرب منتخب قوي للغاية، ونحن نعرف ذلك، لكننا أيضاً فريق جيد، ويجب أن ننظر إلى إمكاناتنا ونثق في جودة لاعبينا».

وأضاف أن مواجهة المغرب ستكون مختلفة تماماً عن مباراة اليوم، موضحاً أن المنتخب التونسي اعتمد على التكتل الدفاعي بـ11 لاعباً خلف الكرة، بينما يتوقع أن يقدم المنتخب المغربي أسلوباً مختلفاً.

وأشار فان هيكي إلى أن المنتخب الهولندي لا يزال بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب، خاصة الحفاظ على الكرة وتجنب الأخطاء التي تمنح المنافس فرصاً للهجمات المرتدة، مضيفاً: «أمام المنتخبات الكبيرة قد تكون مثل هذه الأخطاء مكلفة».

وأعرب اللاعب الهولندي عن سعادته بتسجيل هدفه الأول في كأس العالم، مؤكداً أن إحراز هدف في البطولة العالمية يمثل لحظة فخر كبيرة بالنسبة له.

كما أبدى فان هيكي ارتياحه لتصدر المجموعة، قائلاً: «كان هدفنا إنهاء الدور الأول في الصدارة، والآن تبدأ المباريات الكبيرة، وهي المباريات التي يحلم أي لاعب بخوضها في كأس العالم».

وختم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على حماس المنتخب الهولندي لخوض مواجهة المغرب، معتبراً أنها ستكون اختباراً حقيقياً لطموحات الفريق في البطولة.

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رياضة كأس العالم هولندا المغرب
الرياضة رياضة عالمية

تركيا تودع المونديال بفوز «شرفي» على الولايات المتحدة

اقتنص منتخب تركيا فوزاً ثميناً أمام منتخب الولايات المتحدة (رويترز)
اقتنص منتخب تركيا فوزاً ثميناً أمام منتخب الولايات المتحدة (رويترز)
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT

تركيا تودع المونديال بفوز «شرفي» على الولايات المتحدة

اقتنص منتخب تركيا فوزاً ثميناً أمام منتخب الولايات المتحدة (رويترز)
اقتنص منتخب تركيا فوزاً ثميناً أمام منتخب الولايات المتحدة (رويترز)

حقق منتخب تركيا فوزاً شرفياً 3 - 2 على منتخب الولايات المتحدة، في ختام مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأقيمت المباراة مساء الخميس بالتوقيت المحلي في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمونديال المقام حالياً بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة.

وبادر منتخب الولايات المتحدة بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع أوستون ترستي في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أحرز أردا غولر هدف التعادل للمنتخب التركي في الدقيقة السابعة.

وأضاف أوركون كوكتشو الهدف الثاني لمنتخب تركيا في الدقيقة 31، غير أن سيباستيان بيرهالتر منح التعادل لمنتخب الولايات المتحدة في الدقيقة 49، وفي الدقيقة الثامنة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، أحرز كان أيهان هدف الانتصار الشرفي للمنتخب التركي، ليكبد منتخب الولايات المتحدة خسارته الوحيدة في تلك المجموعة.

ورغم الخسارة، بقي المنتخب الأميركي في صدارة الترتيب، التي كان الفريق قد حسمها منذ الجولة الماضية، برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 4 - 1 على باراغواي و2 - صفر على أستراليا في أول جولتين.

في المقابل، حصل منتخب تركيا، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة عقب وداعه المسابقة رسمياً منذ الجولة الماضية، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، لكنه بقي في قاع الترتيب، وذلك عقب خسارته صفر - 2 أمام أستراليا وصفر - 1 أمام باراغواي في أول مباراتين.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة منذ الجولة الماضية، مع منتخب البوسنة والهرسك، ثالث المجموعة الثانية، في دور الـ32، يوم الأول من يوليو (تموز) المقبل.

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كأس العالم رياضة تركيا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

أستراليا تتأهل بنقطة التعادل أمام باراغواي

يحتفل لاعبو منتخب أستراليا بعد التأهل (رويترز)
يحتفل لاعبو منتخب أستراليا بعد التأهل (رويترز)
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT

أستراليا تتأهل بنقطة التعادل أمام باراغواي

يحتفل لاعبو منتخب أستراليا بعد التأهل (رويترز)
يحتفل لاعبو منتخب أستراليا بعد التأهل (رويترز)

بلغ المنتخب الأسترالي دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، بتعادله أمام باراغواي من دون أهداف الخميس، على ملعب ليفايس في سانتا كلارا - سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني، لترافق بذلك الولايات المتحدة صاحبة الصدارة بـ6 نقاط، إلى دور الـ32.

في المقابل، رفعت باراغواي رصيدها إلى 4 نقاط أيضاً خلف أستراليا بفارق الأهداف، وسيكون عليها انتظار نتائج باقي مباريات الجولة الثالثة لمعرفة مصيرها وما إذا كانت ستبلغ الدور عينه كأحد أفضل 8 منتخبات تحتلّ المركز الثالث.

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