حارس اليابان: أمام السويد حققنا الأهم

قال زيون سوزوكي، حارس منتخب اليابان، إن فريقه حقق المطلوب في مواجهة السويد، التي انتهت بالتعادل 1 - 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وتأهل منتخب اليابان إلى دور الـ32 وصيفاً للمجموعة، حيث سيواجه نظيره البرازيلي، متصدر ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تأهل منتخب السويد من ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها، فيما تصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة، وسيلتقي مع المغرب في الدور المقبل.
وقال سوزوكي في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي (فيفا) عقب المباراة: «كانت المباراة صعبة في الشوط الأول، وفي الثاني كنا الأفضل، لكن بعد أن تلقينا هدفاً في شباكنا عادت السيطرة لهم».
وأضاف: «رغم ذلك أعتقد أننا حققنا الأهم، لم نتلقَّ أهدافا كثيرة ولم نخسر وحققنا نقطة، وسنكون قادرين على الدخول بحماس كبير وإيجابية للمواجهة المقبلة أمام البرازيل».